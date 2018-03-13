川普禁止博通併購高通 美國科技公司已成「非賣品」

美國總統川普以國家安全為由，禁止博通 (Broadcom) (AVGO-US) 敵意收購高通 (Qualcomm)(QCOM-US)。據《彭報》報導，川普希望藉由這次行動，傳達明確的信號－任何可能使中國在關鍵技術領先的交易，都不會通過國家安全這關。

博通總部設於新加坡，而且即將搬回美國，但沒有因此減低美國政府的疑慮。對美國來說，高通正在和華為打一場 5G 的主導大戰，美國不能讓對手主導下一代無線技術。

華盛頓戰略與國際研究中心 (CSIS) 研究中國經濟政策的 Scott Kennedy 表示，川普這一決定，幾乎在每家美國半導體公司都掛上了巨大的「非賣品」標誌，中國企業可以直接死心。

自 1990 年以來，美國總統總共以國家安全為由，阻止了 5 次美國公司收購。其中，歐巴馬在 2 屆任期中，共阻擋了 2 次交易，川普已經在 6 個月內阻止了 2 次。

川普在聲明中表示，有「可靠的證據」讓他相信，博通併購高通可能威脅損害到美國的國家安全。博通則表示，正在檢視這份行政命令，並且「強烈不同意」這會引發國家安全問題。

川普目前除了嚴防中國併購之外，還考慮限制中國在美投資，並廣泛對中國進口產品課徵關稅，以懲罰北京涉嫌盜竊知識產權。

事實上，外國企業若想併購美國公司，川普不是唯一的障礙。華盛頓正推動立法，未來會有更大範圍的海外投資，必須通過美國外國投資委員會 (CFIUS) 的國家安全批准。中國一直是審查的重點。

這次博通併購遭拒的獨特之處，在於買家不是中國人，美國擔心的是博通削減研發經費，導致高通在這場 5G 大戰之中處於劣勢。CFIUS 在信中表示，這次敵意收購帶來的結果，中國可能會強有力的競爭，以填補高通留下的空白。

下表為遭封殺的併購案

目標 潛在併購者 國家 時間 金額 Xcerra 湖北新雁股權投資 中國 2018 年 2 月 5.8 億美元 MoneyGram 螞蟻金融服務集團 中國 2018 年 1 月 12 億美元 Cowen 中國能源有限公司 中國 2017 年 11 月 1 億美元 Aleris 忠旺美國 中國 2017 年 11 月 11 億美元 HERE 四維圖新 中國 2017 年 9 月 3.3 億美元 Lattice Semiconductor Canyon Bridge 中國 2017 年 9 月 13 億美元 Global Eagle Entertainment 海航集團 中國 2017 年 7 月 4.16 億美元 Novatel Wireless TCL 工業 中國 2017 年 6 月 5000 萬美元 Cree 英飛凌科技 德國 2017 年 2 月 8.5 億美元

(彭博資料)

CSIS 的 Kennedy 表示，這一觀點代表 CFIUS 審查的重大改變，確保美國人保持技術優勢也成為國家安全重點。