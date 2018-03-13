〈台新金法說會〉美若升息1碼貢獻獲利1700萬元 每股股利配發可望超過1元

台新金控 (2887-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，針對升息議題，總經理林維俊表示，若以 FED 升息 1 碼而言，對台新金獲利貢獻將有 1700 萬元。至於股利政策，預計配發 55% 現金股利、45% 股票股利，比例與去年相當，法人預期，今年台新金股利應有 1 元以上水準。

台新金營運去年繳出不俗成績，去年稅後淨利 131 億元，優於 2016 年的 114 億元，年成長 14.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.15 元，每股淨值 12.32 元。

對於今年美國升息可望加速，林維俊表示，升息對存放利差是正面，有利於利差擴大，若以 FED 升息 1 碼而言，對台新金將有 1700 萬元的獲利貢獻。若美國持續升息，台新今年淨利差 (NIM) 可望增加 3、5 個基本點。

林維俊表示，台新對今年景氣看法「審慎樂觀」，目前看來一切發展都很平穩，沒有太奇怪的跡象，但會注意看有沒有黑天鵝發生，樂觀期待，謹慎應對。

此外，台新銀今年消金和企金的放款目標訂在年增在 5~15%，其中，台新銀今年放款成長仍寄望在中小企業，對中小企業放款目標力拚在 15% 以上。

而股利政策部分，林維俊表示，仍將維持和過去相當，約配發 55% 現金股利、45% 股票股利。

面對各金控大多拉高現金股利比重，林維俊表示，受巴賽爾協定年年仍須拉高資本適足率影響，台新在 2019 年以前都還是會以現金股利搭配股票股利，不會全部發放現金股利。

法人估計，台新金去年每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.15 元，若以股利發放率 9 成計算，今年台新金每股可望配發 1.035 元，其中包括現金股息約 0.466 元、股票股利約 0.569 元。

針對彰銀案，林維俊表示，目前沒有新的進度，最後的進度就是財政部上訴到最高法院，仍在分案處理中，沒有新的進度。