芬蘭政府投資部門10億美元收購諾基亞股權 占比3.3%

北京時間3月13日下午消息，據路透社報道，芬蘭的政府投資部門Solidium以8.44億歐元(約合10.4億美元)的價格收購了諾基亞3.3%的股份，芬蘭希望以此方式來加強政府對通信網絡設備制造商的影響力。

Solidium CEO安迪·馬基甯(Antti Makinen)在接受路透社采訪時表示：“我們認為這是一筆很好的投資。人們必須要記住諾基亞是芬蘭最大的企業，但是芬蘭方面對這家企業的擁有權一直很小。”

他還表示，在即將進行的股東會議中，Solidium不會尋求諾基亞的董事會席位，但是該機構未來或許將會尋求這個選項。他指出，進入2018年以後，Solidium在擁有股權的企業的董事會中變得更為活躍了。

十幾年前，諾基亞曾是全球手機市場上當之無愧的霸主，這家公司也成為了當時芬蘭的經濟支柱，諾基亞曾貢獻了芬蘭4%的GDP以及20%的出口量。

過去十年中，芬蘭的經濟增長出現了停滞，其中很大一部分原因就是諾基亞在手機市場上的衰落。如今芬蘭的經濟依然處在初步的恢複期。

諾基亞官網顯示，目前有三家來自芬蘭的養老基金擁有諾基亞股份，占比不到3%。

目前諾基亞專注于通信網絡産業，其主要競争對手包括來自瑞典的愛立信以及中國企業華為。

馬基甯表示：“諾基亞最吸引我們的地方，就是其強勁的市場地位，以及豐富的技術專業性。”

馬基甯在上個月接受路透社采訪的時候曾透露，Solidium這家機構的任務是要擁有大量芬蘭企業的股權，其目的是要讓這些企業“多少留一些芬蘭血統”。目前Solidium擁有13家芬蘭上市公司的股權。

在過去幾周中，Solidium為了能夠獲得足夠的資金投資諾基亞，他們削減了自己對Telia以及Sampo兩家公司的股權數量。

來源：新浪科技

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