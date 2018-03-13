今年上海將加大培育新興産業企業進入資本市場

3月13日召開的2018年上海市國資國企工作會議對上海2018年國資國企改革工作進行了部署。記者獲悉，2018年上海國資國企改革重點工作中一大任務是深化混合所有制改革，着力增強國有經濟活力。

記者從該會議上獲悉，圍繞深化混合所有制改革，2018年上海將堅持市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，推動企業實現投資主體多元化，經營機制市場化，資源配置效率最大化。為此，上海將重點開展以下工作。

首先，充分發揮資本市場功能。繼續推進企業集團整體上市或核心業務資産上市，加快符合整體上市标準的核心資産上市公司調整管理架構。建立上市公司後備庫，加大對新興産業企業進入資本市場的培育、指導和服務，支持企業實現多地多層次上市。指導企業加強市值管理，推動上市公司優化股權結構，研究探索優先股、特殊管理股制度。

其次，加大開放性市場化重組力度。以國務院國資委與上海市政府的戰略合作為契機，深化地方國有企業與中央企業合作。推薦符合條件的企業參加國務院國有企業改革領導小組綜合改革的“雙百行動”。聚焦産業鏈，提升價值鏈，穩妥推進一批企業實施開放性市場化聯合重組，推動部分企業非主業資産和相關資源整合到主業企業。規範企業委托管理，逐步推動委托管理企業劃轉受托主體。

再次，深化公司股份制改革。完成1-2家科研院所國有股權多元化改革，加快創新，實現轉型。穩妥實施燃氣行業企業混合所有制改革，推動企業集團加快二級及以下企業公司制和混合所有制改革。理順生産服務聯社系統企業管理關系，深入推進供銷社系統綜合改革。

來源：中國證券網

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