登陸火星？馬斯克的夢想比這還要遠大

人類何時才能「肉身」登陸火星呢？希望可以寄託在「鋼鐵人」馬斯克身上。

馬斯克近日現身西南偏南藝術節（SXSW 2018），與導演喬納森 · 諾蘭暢談了自己宏偉的火星計劃。他表示，SpaceX 正在建造第一艘前往火星的星際飛船，預計到 2019 年上半年就能夠飛行起降實驗。這種載人登陸火星的重型運載火箭代號 BFR，發射費用可以降到 500-600 萬美元。

在如此短的時間內，馬斯克能兌現承諾嗎？他自己也並非信心十足，在訪談中他笑着稱，「一直以來，別人都對我說時間表太樂觀了。雖然有時候，我的計劃有點…… 哈哈，你懂的。」

馬斯克還談到了人類飛往火星的艱險，他指出，前往火星並不是給富人打造「逃生通道」，「早期去火星的人們將面臨十足的危險，就像歐內斯特 · 沙克爾頓 (Ernest Shackleton）打出的南極探險廣告：困難、危險，很可能死在那裡。」

登陸火星只是第一步

按照馬斯克的計劃，登陸火星只是第一步，更遠大的計劃是在火星建立基地。

在當日對話中，馬斯克稱，火星需要鋼鐵廠、披薩店、發電站和各種生活基礎設施，他開玩笑說，「火星上應該會建非常酷的酒吧——火星酒吧」，

對於火星上基礎設施的建設，馬斯克認為將由其他公司推進：

最有幫助的事情是大家的支持、鼓勵和善意。我想，一旦我們建立了它，其他公司可能就會跟進，也去做這方面的事。他們當然認為這（登陸火星）是不可能的。但如果我們做到了，他們也能。

馬斯克甚至還為火星基地的管理工作制定了計劃，他指出，火星將採用「直接民主」制度，即人們通過直接投票的方式解決問題，而不是美國當前採用的「代議民主」制度（通過選舉官員來代表其他人）。他還建議，未來的火星殖民者應當制定簡短的法律，方便人們閱讀和理解。

在火星建立基地的意義是什麼呢？馬斯克為人類發展操碎了心，他表示，為了「幫助地球保持生機」，更喜歡在「第三次世界大戰」這樣的事發生之前，在火星上對人類文明進行備份：

我認為很可能再次發生世界大戰。在核毀滅事件中，我們要確保其他地方留有足夠的文明種子，以幫助恢復文明，並縮短黑暗時代的長度。我認為這就是建立可自給自足外星基地的原因，基地最好是建在火星上，因為它比月球基地更有可能生存下來。

美國媒體 AXIOS 評論稱，如果馬斯克在火星建立基地的壯舉實現，將是已知歷史上首次有物種生活在多個星球上……

圖：馬斯克在訪談現場

專注火箭工程設計，沒有商業計劃書

生產電動汽車、發射火箭、研發超級高鐵、準備登陸火星…… 多年來「鋼鐵人」馬斯克在不斷拉高人類的科技水平，是什麼力量支撐他去做這些事呢？

馬斯克表示，生活不僅是解決一個又一個煩惱，「我們需要能喚起我們熱情的事物，讓我們每天早晨起床時為之喜悅、為我們是人類一員而高興。」他的願景是讓人們相信，那些聽起來不可能的申請在集體力量、人文價值的推動下會實現，讓人們去關注更有趣和令人興奮的事情，而不是陷入混亂和消極。

對於 SpaceX 公司的運行，馬斯克透露，自己大概 80%、90% 的時間都花在工程和設計上：

我們的首席營運官（COO）Gwynne Shotwell 會更多負責商業營運。我認為為了做出正確的決定，你需要了解一些細節層面的東西，否則你的決定就不一定是正確的。

當被問及「火箭行業意外失敗頻出、如何制定商業計劃書」這一問題時，馬斯克笑著回答，「我根本就沒有商業計劃書」。

馬斯克的「火星夢」

馬斯克登陸火星的計劃最早提出於 2016 年 9 月，他當時稱，計劃在 2024 年將宇航員送上火星，並在火星建立永久基地。2017 年 9 月，馬斯克進一步介紹了火星計劃的目標：2022 年至少兩艘貨運飛船着陸火星，2024 年實現兩艘貨運飛船及兩艘載人飛船着陸。

為了飛向火星，SpaceX 計劃製造體積、運力更大的 BFR 超級火箭，頭部擁有 40 個獨立倉位，總共可運載上百人。BFR 可以先抵達月球，成為月球上的據點，它甚至還能在地球上用於載人飛行，最高速度可達 2.7 萬公里 / 小時，一個小時內可抵達任何地點。

BFR 超級火箭

今年 2 月，馬斯克的 SpaceX 公司發射了一枚「重型獵鷹」火箭，搭載着一輛紅色特斯拉 Roadster 跑車飛向太空，兩個一級火箭成功回收。「重型獵鷹」是自土星 5 號以來，全球運力最強的火箭，運力高達 63.8 噸，此次火箭成功發射，標誌着 SpaceX 重型火箭研發能力進一步提升。

『新聞來源／華爾街見聞』