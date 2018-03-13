非蘋旗艦機戰火起 Sony XZ2登台要搶高階安卓機銷售冠軍

繼三星新旗艦 S9 系列登台後，Sony Mobile 也緊跟在後，今 (13) 日舉辦旗艦機 Xperia XZ2 發表會，宣布 3/15 開放預購，預計本周末正式到貨，五大電信包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星、亞太電 (3682-TW) 都推出優惠資費搶客；Sony 台灣總經理林志遠強調，台灣列入全球上市首發，目標鎖定 Android 高階機銷售冠軍。

林志遠指出，XZ2 強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器， 5.7 吋 18:9 Full HD+ HDR 大螢幕，前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic Vibration System）， 相機也是進化升級，為全球首款 4K H DR 錄影功能的智慧手機，拍攝 960FPS 超級慢動作影片則是提升至 Full HD 高畫質慢動作錄影。

根據資策會「2017 年 4G 行動生活使用行為調查」報告顯示，國人平均一天使用手機逾 4 小時，除了網路與通訊外，看影片 (89%)、玩手遊 (68%)、聽音樂 (62%) 成為智慧手機最主要的娛樂行為。

林志遠說，鎖定消費者對智慧手機依賴逐漸往綜合性「娛樂化」發展趨勢，推出 Xperia 首支全方位娛樂手機 XZ2，他表示， Sony 集團橫跨行動通訊、遊戲、家電等事業，融合螢幕、相機、音訊的優異技術與傳遞情感內容的影視製作，將讓消費者在生活中獲得感動。

XZ2 台灣販售版本為 6G RAM/ 64G ROM，雙 sim 卡 4G+4G 版，內建 Android 8.0 Oreo，共有「澄澈黑」、「清透銀」、「深湖綠」及「紫漾粉」等 4 色，參考建議售價 24990 元；五大電信則是推出優惠資費，三大電信主打 1399 元級資費，希望拉升資費級距。

電信業者另外也祭出搶客方案，遠傳白金會員續約指定方案，再享手機折價 2000~3000 優惠；台灣大攜碼 / 續約用戶再享 999 元國內通話金 (連續 3 個月) 及 6 個月 myVideo 免費看；中華電老客戶續約購機最高再折 1000 元，行動 VIP 購機最高折, 000 元；台灣之星月租 599 起享 4G 勁速上網吃到飽，搭配 4G 勁速 2 元方案及家族省優惠，最高現賺 19000 元。