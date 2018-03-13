【華冠投顧】 林驛銘:電子股帶頭，台股回補完空方缺口!

美國科技股續創新高，台股今天在電子權值股台積電、大立光、鴻海等領下，指數震盪走高，終場上 93 點，以 11095 作收，成交量 1307 億元，價漲量縮格局。

盤面結構: 電子股漲 1.32%，漲最多，今日最大功臣，金融股漲 0.08%，漲最少，傳產股漲 0.34%，OTC 指數漲 0.72%。台股今日在電子領軍下，大盤加權指數創下農曆年以來新高，同時順利回補 2/5 所留下來的空方跳空缺口 11070 點! 不過要提醒大家，今日台股雖大漲，但成交量能卻萎縮下來，價漲量縮格，短線指標也已經來到超買區，重量級權值股也已連漲數日，因此，在連漲之後，接下來盤勢將轉震盪，明後二天衝高不要亂追! 族群個股焦點: DRAM 股南亞科 (2408)、華邦電(2344) 同步衝高，蘋概股火力大，台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008)，臻鼎 - KY(4958)，PCB 族群的耀華(2367) 漲停，華通 (2313)、嘉聯益(6153)、柏承(6141) 等股價連抉走揚。挖礦族群今出現跌多反彈走勢，包括撼訊 (6150) 漲停，麗臺 (2465)，承啟(2425)，創意(3443)，華擎(3515)，技嘉(2376)，映泰(2399)，美桀(5255) 等股價上漲。其他強市股如穩懋 (3105)、康控 - KY(4943)、立碁(8111)、佳穎(3310)、大拓 - KY(8455)、無敵(8201)、全坤建(2509) 、威盛(2388)，台蠟(1742)，建達(6118)，鈺緯(4153) 等。弱勢股包含青雲 (5386)，本盟(1475)，世紀鋼(9958)，中裕(4147)，海光(2038) 等。

台股連漲，回補完空方缺口，若要再衝 11270 點須更大成交量，請留意今日大盤成交量能縮了，因此請大家明後衝高千萬勿追價，盤勢將轉震盪! 盤面族群個股輪動快速! 漲多會回檔，跌多會反彈! 請謹慎小心操作!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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