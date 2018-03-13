〈台新金法說會〉新經營團隊年輕化 五虎將對外亮相 今年強化第二獲利引擎

台新金控 (2887-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，由於近期該公司有較大幅度的高階人事新布局，總經理林維俊今日領軍「台新五虎將」組成的新經營團隊共同出席法說會。展望今年，強化金控第二獲利引擎，將列為今年的重點工作。

台新金控董事長吳東亮力行經營團隊年輕化，全面啟用「五年級生」擔任高階主管，今日法說會首度由「台新五虎將」組成的新經營團隊聯合主持，包括：總經理林維俊、財務長賴昭吟，及銀行子公司三大執行長，分別為：台新銀行總經理暨個人金融事業總處執行長尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，及甫於上週五才到任的金融市場事業總處執行長簡展穎。

法說會一開始林維俊先向大家介紹新成員，台新銀行是台新金控的核心子公司，獲利貢獻占比超過 8 成，整場法說會新經營團隊展現十足企圖心。

台新金營運去年繳出不俗成績，去年稅後淨利 131 億元，優於 2016 年的 114 億元，年成長 14.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.15 元，每股淨值 12.32 元。股東權益報酬率 (ROE) 9.61%、資產報酬率 (ROA)0.8%，也都較前一年度成長。

金控資本適足率 124.9%、銀行資本適足率 14.2%，資本結構強度持續良好；另子公司台新銀行放款較前一年度成長 9.1%，逾放比則由前一年度的 0.26% 降為 0.22%，覆蓋率亦由 548.5% 提升為 578.7%，放款資產品質管控也維持良好。

淨利息收入及淨手續費收入穩定成長，其中，淨手續費收入較前一年度成長 4.5%，財富管理手續費收入較前一年度成長 4.4%，帶動淨收益較前一年度成長 5%。

展望 2018 年，林維俊表示，台新證券與大眾證券在去年下半年完成合併，並展現合併綜效，林維俊特別指出會持續將強化金控第二獲利引擎列為今年的重點工作。