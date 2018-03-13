【華冠投顧】武傑電台:台股繼續漲!

◆ 繼續漲

在美國科技股持續創高下，台股上漲 + 20 點開出，蘋果三雄的領軍下，指數震盪走高；尾盤台積電拉高，收盤大漲 + 93 點作收，收在 11095 點，成交量 1307 億。

『漲』、『續漲』、『繼續漲』!! 加權指數今天再創年後的波段新高，目前整體的結構沒有太大改變；就如同我們先前說的… 本周從『技術面』來看，就是多頭攻擊時間；只是『券單』不足，就不用過渡預期。但至少大漲、小漲都是『漲』!! 今天初步已經來回補『空方缺口』，多方真正壓力從現在才要開始；不過，目前量能溫和放大，昨天『券單』也增加 3.1 萬張。因此研判指數可望…『繼續漲』!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，也彈了大約 7 百多點，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，而今天台股開盤上漲 20 點，最終收漲 93 點，收在 11095 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光上漲收在 4045 元， 2317 鴻海小漲收在 95.2 元，權值王 2330 台積電則是小漲收在 259 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 大拓 KY、8111 立碁、2388 威盛、3310 佳穎、6237 驊訊、3029 零壹… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5386 青雲、3520 振維、3512 能緹、9958 世紀鋼… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估