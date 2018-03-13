南亞科、台星科、全坤建、臻鼎、IET

南亞科 (2408)：美光在台灣合作夥伴，受惠美光股價飆漲，加上亞系外資首度納入追蹤個股，看好 DRAM 供需態勢的最大受惠者，給予買進評等和目標價 115 元。股價開高走高，一度衝破 87 元，較大反壓在上檔 91.2 元。台星科(3265)：去年認列星科金朋支付的補償金 1569.4 萬美元，EPS 賺逾 5 元。隨矽格(6257) 入主後，雙方合作搶攻物聯網、車用電子、5G 等晶圓級封測市場，今年營運表現可望優於去年。股價放量衝破 35 元，寫下日 K 連 4 紅氣勢。



全坤建 (2509)：台北市都更指標案「全坤威峰」，將在第二季入帳，獲利挑戰 1 個股本；而美國西雅圖的住商大樓年底完工，貢獻長期穩定的租金收益，今年業績將拉出長紅。股價沿 5 日均線走高，有望突破上檔 28.1 元反壓。



臻鼎 - KY(4958)：居蘋果重要供應鏈，去年營收首度擠下日商旗勝科技，榮登全球 PCB 龍頭，接單蘋果改以子公司鵬鼎國際，仍名列全球前 200 大供應鏈。股價反彈穿過季線、半年線及年線之上，攻上 70.7 元漲停板，發動補漲行情。



IET-KY(4971)：積極調整產品策略，降低傳統 pHEMT 產品存貨，搶攻面射雷射 (VCSEL)，並卡位人臉辨識商機，搭上 3D 感測題材，以推升毛利率。股價從 80.6 元止跌，反彈收復月線、半年線及年線，向上挑戰季線及百元關卡。(鄭心丹)



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