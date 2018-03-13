〈每日外資匯市觀點〉澳幣續強須先突破0.778 日元溢價明顯下跌

大華銀行：短期澳幣續強 須先突破 0.778

對澳幣兌美元抱持中立看法，短期動能改善，顯示目前強勁反彈的空間可能延續至 0.7940，預期進一步走高的可能性並高，未來幾天澳幣雖將持續走強，但須先突破關鍵價位 0.7780。

澳元兌美元近半年走勢。

豐業銀行：日元兌美元走強的溢價明顯下降

日本財政大臣麻生太郎和首相安倍晉三疑涉醜聞，政治動向備受關注，投資人擔心可能導致「安倍經濟學」倒退，風險逆轉顯示，日元兌美元走強的溢價明顯下降，看跌的部位持續增加，整理的可能性大增。

FXStreet：技術面美元兌日元有望站上 107.91

網站外匯分析師 Omkar Godbole 表示，美元兌日元若站上 107， 則為 RSI 的看漲背離增添證據；5 日均線上穿 10 日均線形成黃金交叉，並突破下行趨勢線，預期將進一步漲至 107.91(2 月 21 日高點)，並進一步上看 109，甚至 110。

美元兌日元近半年走勢。

美股反彈可能推升美元走高

Fullerton Markets 研究 & 教育主管 Wayne Ko Heng Whye 表示，預期未來幾歐元兌美元進一步 1.2365；不過，儘管美元走軟的趨勢不變，但近期美股反彈可能推動美元走高，美元兌日元預期上漲至 107.80。