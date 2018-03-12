加強監管沒在怕 比特幣漲逾8%逼近1萬美元

雖然美國、日本皆有意加強監管力道，但比特幣投資人的擔憂情緒，似乎沒維持太久，週一比特幣價格上漲 8.46%，朝重返 1 萬美元大關之路邁進。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一上午 8 點 12 分，比特幣自週日低點 (8,462 美元) 回升，來到 9,793.70 美元，漲幅達 8.46%。

交易平台 Bitfinex 數據顯示，市值第 2 的以太幣，價格上漲 4.00%，至 734.56 美元；市值第 3 的瑞波幣，價格上漲 2.31%，至 0.82170 美元；萊特幣上漲 1.37%，至 189.60 美元。

台北時間週一晚間 9 點 23 分，比特幣價格來到 9,737.20 美元。

上週，比特幣等加密貨幣，價格平均狂瀉逾 18%，主因在於，美國與日本，皆打算加強監管力道。

美國證券交易委員會日前發布公告，暗示將對符合「證券」與「交易所」定義，卻未在 SEC 註冊的線上數位化資產交易平台，加強監管，並呼籲投資人，應使用正規、註冊過的交易平台。

日本金融廳也宣布，對 7 家加密貨幣交易所，祭出行政處分，其中有 2 家 (Bit Station 和 FSHO) 遭勒令停業 1 個月。

比特幣經紀商 Bitpanda 執行長 Eric Demuth 表示，加密貨幣應該像黃金一樣，受到監管，「監管為我們提供了更多合法性」。