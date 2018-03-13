美產量飆升嚇跑投資人 國際油價走跌

根據路透社報導，美國原油產量不斷攀升，嚇跑不少投資人，週二 (13 日) 油價延續前一天的跌勢，持續下挫。

格林威治時間週二上午 7 點 47 分，西德州中級原油期貨下跌 18 美分 (0.3%)，至每桶 61.18 美元；布蘭特原油期貨亦下跌 18 美分 (0.3%)，至每桶 64.77 美元。

澳盛銀行 (ANZ) 週二表示，油價走跌的原因在於，市場擔心美國原油產量飆升，將推升庫存。

能源顧問公司 Trifecta 分析師 Sukrit Vijayakar 也在報告中指出，「昨天油價回落，是因為供給過剩的情形，令市場感到擔憂。」

美國原油產量不斷增加，嚇跑不少投資人。據國際能源署 (IEA) 估計，到 2023 年，美國平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

但據《華爾街日報》報導，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 稱，OPEC 可能會在 6 月同意鬆綁減產協議。