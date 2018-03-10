媒體稱高盛CEO貝蘭克梵準備辭職，貝蘭克梵：「不是我說的」

摘要：據華爾街日報報導，高盛首席執行官 Lloyd Blankfein 準備最快於 2018 年年底辭職，但隨後被 Blankfein 自己否認。Blankfein 辭職消息傳出，令高盛股價周五盤中一度漲幅收窄。傳聞澄清後，高盛股價收漲 1.66%。

據華爾街日報報導，投行高盛首席執行官 Lloyd Blankfein 準備最快於 2018 年年底辭職，但隨後被 Blankfein 否認。Blankfein 在推特上發文說，這是華爾街日報的報導，並非我自己的聲明，「感覺就像是 Huck Finn（馬克 · 吐溫小說的主人公）在聆聽自己的悼詞。」

Blankfein 辭職消息傳出，令高盛股價周五盤中一度漲幅收窄。傳聞澄清後，高盛股價收漲 1.66%。

美國媒體 CNBC 稱，今天的事可能讓 Blankfein 想到了《哈克貝利 · 費恩歷險記》（Huckleberry Finn）的作者馬克 · 吐溫。馬克 · 吐溫去倫敦訪問時，曾經被傳去世，於是一家美國主流報紙刊登了他的悼詞。

Blankfein 在高盛擔任首席執行官 12 年，為華爾街史上任期最長的 CEO 之一。他在高盛工作了 36 年，2006 年成為高盛 CEO，此前一直都沒有流露出要離開的意思，還經常開玩笑說，「自己要死在辦公桌上。」

Blankfein 離開之後，高盛於 2016 年底任命的兩位聯合主席，Harvey Schwartz 和 David Solomon，最有可能成為 Blankfein 的接班人。Schwartz 和 Solomon 是在 Blankfein 的助手科恩（Gary Cohn）離開高盛去白宮擔任首席經濟顧問時被提名的。

本周二科恩剛宣布辭職。在高盛的時候，科恩一直被視為 Blankfein 的接班人。科恩從白宮辭職之後，Blankfein 曾發推特為其辯護，他說：

「科恩把一流的服務貢獻給了他的國家，這值得被褒獎。我確定我和其他很多人一樣，對他的離職感到非常失落。」

考慮到科恩與 Blankfein 兩人的關係，Blankfein 在此時流露出退意，耐人尋味。

業界一致認為 Blankfein 是個好的領導者。華爾街日報報導，在 Blankfein 的領導下，高盛的股本回報率－－衡量銀行盈利能力的重要指標，在過去六年中的五年裡（除了受稅收立法影響的 2017 年）均維持在 10% 以上。周五美國商務部長 Ross 也盛讚高盛首席執行官 Blankfein，稱，「不知道他為何要離開高盛。」

現年 63 歲的 Blankfein 還是一個癌症倖存者，在 2015 年時他曾被診斷患有淋巴瘤。在接受治療之後，他曾向美國媒體 CNBC 表示，他「感覺很好」。去年在電視訪談中，Blankfein 稱，他將在高盛變得「比他發現它時更強」的時候離開。

華爾街日報報導說，目前尚不清楚 Blankfein 離開高盛之後的去處，以及是否會繼續留在高盛董事會。在他之前的三任高盛前 CEO 都在離職後去了政府部門，但是這對於 Blankfein 來說，似乎不太可能。

在 2008 年次貸危機中，Blankfein 雖然帶領高盛走出了危機，但是卻遭到政府以及公眾的批評。高盛曾向美國政府支付 5.5 億美元來和解有關高盛向投資者隱瞞抵押貸款實情的指控。

Blankfein 繼任者候選人之一的 Solomon 現年 56 歲，曾負責高盛最賺錢的部門－－投資銀行業務，是一名出色的管理者。另一名候選人，Schwartz，53 歲，在擔任高盛首席財務官之前，曾負責高盛的交易部門。

華爾街日報稱，Blankfein 離開的時間完全在他的掌握之中，時間可能會有變化。

* 本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），編輯方芳。更多精彩資訊請登陸 wallstreetcn.com，或下載華爾街見聞 APP。*

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