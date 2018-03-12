業績慘澹 德銀考慮再裁員6000人

摘要：連續三年的虧損不僅使得德銀高管放棄獎金，德銀員工也再度面臨大規模裁員。2015 年德銀曾公布 2020 年底前裁員 9000 人的目標，媒體報導稱此次裁員 6000 人的計劃並不包括在其中。

連續三年的虧損不僅使得德意志銀行高管們放棄獎金，德銀員工也將面臨大規模裁員。

彭博引援知情人士稱，德銀尋求在 2022 年底前對零售部門進行裁員，規模最高可能涉及 6000 個崗位。不過最終裁減目標還需要與勞工代表談判，裁員人數可能會降低。

知情人士還指出, 裁員計劃已經開始，並且德銀希望通過自願離職或自然流失的方法，每年減少 1000 個職位，以節省成本。

德銀 CEO John Cruan 曾於 2015 年公布在 2020 年年底前減少 9000 個崗位的裁員目標。但上述知情人士表示，零售部門裁員計劃並不在這 9000 人目標內。

2 月初，德銀髮布的財報顯示，2017 年全年凈虧損 4.97 億歐元，較 2016 年有所縮減，但仍然連續三年無法轉虧為盈。然而第第四季業績中包括與美國稅改相關的約 14 億歐元一次性開支。若不把這項開支計算在內，德銀 2017 年可實現凈利潤約 9 億歐元。

為緩衝資本壓力，德銀一直在推動裁員，上月媒體報導稱德銀計劃在其投行部門削減至多 500 個崗位。

Cruan 曾對媒體稱，將循例恢復 2017 年的獎金髮放。並支持包括他在內的 12 位德銀管理層的獎金髮放，但這一決定引起普遍反對。最終，Cruan 於周五稱上述 12 人不會獲得獎金，但可變薪酬仍會正常發放給其他員工。

『新聞來源／華爾街見聞』