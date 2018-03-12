智利要求反壟斷機構介入 阻止陸企天齊鋰業入股SQM

彭博 9 日報導，智利政府要求該國的反壟斷機構阻止中資企業天齊鋰業對 SQM 股份潛在的收購，理由是交易會讓這兩家公司左右全球鋰市場。智利發展機構 Corfo 在 9 日，這天適逢總統巴切蕾特 (Michelle Bachelet) 政府最後一個工作日向國家經濟檢察官提出上述要求。



Nutrien Ltd(原名 Potash Corp) 正在出售其在 SQM 公司 32% 的股權，以滿足與 Agrium Inc. 合併獲批的條件，據悉天齊鋰業是競標者之一。Corfo 的干預要求也包括任何其他中國國有控股公司。



這份 Corfo 執行副總裁 Eduardo Bitran 簽署的申請檔表示，雙方的交易將使天齊鋰業和 SQM 控制全球約 70% 的鋰池市場，並使這兩家公司面臨濫用影響力的誘惑。SQM 的這部分股權市值約為 43 億美元。



申請文件也顯示，除天齊鋰業外不止一家中國企業參與競標。若其中任何一家收購 SQM 的股權，就能給予中國買家優惠條件，從而人為扭曲供應和價格。



Corfo 要求智利反壟斷機構啟動調查，並與澳洲在內的產鋰國以及德國和韓國等鋰電池部件生產國的反壟斷當局進行協調。







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