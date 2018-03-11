連續第三年虧損 德銀高層再度被迫放棄獎金

摘要：德銀 CEO 稱，12 名管理層將再度放棄獎金，但普通員工的獎金仍將正常發放，且獎金池將顯著高於 2016 年。交易市場環境不佳，加上美國稅改的衝擊，德銀連續第三年獲得虧損，去年凈虧近 5 億歐元。

大額虧損下，德意志銀行的高管將不得不連續第三年放棄獎金。

德銀 CEO John Cruan 在周五的一場活動中透露了上述資訊。德銀 2 月初公布的財報顯示，受到投行業務收入大幅下滑、美國稅改衝擊的影響，德銀 2017 年全年凈虧損 4.7 億歐元，為連續第三年虧損。

不過，華爾街日報援引知情人士消息稱，儘管上年全年獲得凈虧，但德銀的總獎金池會是 2016 年 5.46 億歐元的三倍以上。德銀仍在盡力提高銀行員工與交易員的薪資。

德銀去年不到 5 億歐元的虧損，相對於 2016 年的 14 億歐元已有明顯縮減，而且第四季的業績中包含了受到美國稅改影響的約 14 億歐元的一次性開支。若不計該項開支，德銀 2017 年可實現凈利潤約 9 億歐元。

德銀 CEO 在今年 1 月曾對媒體稱，將循例恢復 2017 年的獎金髮放。2016 年，受累於美國司法部 72 億美元的高額罰金，德銀獎金池大幅削減，從 2015 年的 24 億歐元銳減至 5.46 億歐元。

當時德銀有望將獎金池擴張至超過 10 億歐元的消息，引發了強烈討論，因該行仍在虧損。德銀 CEO 否認了這一數值，他提到，可變薪酬不會像 2015 年那樣高，但會顯著高於 2016 年。

今年 2 月，德銀 CEO Cruan 曾表示，支持包括他在內的 12 位管理層的獎金髮放。這一決定進一步觸發了更多討論，觀點認為高管應該為虧損負責，財富不應該聚集在頂層人士手中等。

德國《時代周報》報導稱，Cruan 周五稱上述 12 人不會獲得獎金，但可變薪酬仍會正常發放給其他員工。德銀髮言人證實了這一報導，並稱將在下周披露更為詳細的高管薪資消息。

為進一步壓縮成本，德銀自 2015 年年底以來，一直在推動裁員。最新的報導來自上月，媒體稱德銀計劃在其投行部門削減至多 500 個崗位。

2015 年年底的五年重組計劃也得到了再次證實，德銀重申從 2015 年的雇員水平裁員 9000 人的目標，相當於每 10 人中裁員 1 人。

『新聞來源／華爾街見聞』