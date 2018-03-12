長佳2月營收跳增，創去年8月以來新高，股價早盤漲停鎖住

【財訊快報／戴海茜報導】長佳機電 (4550) 自結 2 月營收跳增至 1.63 億元，月增 67.29%，年增 117%，創下去年 8 月以來新高，激勵今天股價開盤後直奔漲停鎖住，創去年 9 月以來新高。長佳指出，單月營收跳增主要為工程款入帳所致，預估第一季仍是淡季，第二季會逐步回溫。看好政府推動運動事業，長佳積極跨足經營休閒運動場館，新取得 OT 營運權的「和平籃球館」也於去年開幕，目前經營的運動場館包括新北市板橋、永和運動中心、台北市中正運動中心、國立台北教育大學泳健館及和平籃球館等。



長佳表示，新北市及台北市新場館越來越少，不過公司會針對舊場館爭取續約，像是去年爭取中和運動場館續約成功，今年板橋運動中心合約到期，長佳也會積極爭取續約。



長佳原本來自休閒場館營運的營收比重近 20%，去年加入和平籃球館後，營收站穩 20% 並逐步向 30% 挺進。長佳指出，由於機電工程需面對景氣波動，但運動場館經營穩定，希望未來相關營收占比可達 50%。



長佳目前在手訂單 10 多億元，第一季向來為機電工程及場館工程淡季，預估第二季業績才會逐步回升。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』