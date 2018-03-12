德國與中國警告 川普關稅政策將威脅全球貿易

路透報導，德國譴責美國總統川普對進口基本金屬產品徵稅的決定，稱歐洲需要聯手對這一威脅作出回應，同時呼應中國先前的批評。中國表示，美國的關稅政策恐將破壞全球貿易體系。川普決定向進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，將於 15 日內生效；不過，美國政府在盟友的壓力下，表示可能給予部分國家關稅豁免。



德國經濟部長吉普理斯週日在發給路透的電郵中提到，「川普的政策令自由的全球經濟秩序面臨威脅。他沒有了解全球經濟架構的意願，而全球經濟架構是搭建在基於規則的開放市場體系之上的。任何對此抱有質疑的人，都會威脅到繁榮、增長與就業。」



數小時前在北京，中國商務部部長鐘山表示，貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。美國鋼鋁加工行業也批評，新關稅使之面臨成本上升的問題。



吉普理斯指出，川普給予墨西哥、加拿大和澳洲等部分盟友以關稅豁免，歐洲需要避免被這樣的舉動拉攏分化。



歐洲對美國的鋼鐵出口量最大，在美國全年約 3,500 萬噸的總進口量中占到將近 500 萬噸，歐盟已向川普發出警告，歐洲如果受到打擊，將會採取反制措施。



但歐盟和日本 10 日敦促美國給予他們豁免，同時日本呼籲「冷靜行事」。



川普也威脅，如果歐洲採取報復措施，將對該地區的汽車製造商徵收進口關稅。



由於美國是德國汽車製造商的主要市場之一，加上汽車及汽車零件是德國商品出口大宗，這種做法對德國的影響將尤其嚴重。德國是歐洲的最大經濟體，也是區域汽車產業的基石。



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