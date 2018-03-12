東方海外董建成: 聯盟運作為主要增長動力之一

東方海外(國際)(00316-HK)主席董建成於業績報告表示，二零一七年經濟環境遠勝預期，在接近十年低增長後，全球主要經濟大國之國內生產總值及貿易貨量同步健康發展，為業界二零一六年所經歷之低谷帶來轉機。遙相呼應之同步增長在近年難得一見，似乎能為持續復蘇打下基礎。

然而，各航線之供應增加亦從未間斷。即使新船訂單已相對減少，部分主要航線之運載力仍持續上升。過去年間所建造之特大船舶已紛紛下水，投入市場。在貿易增幅改善下，業界不斷利用閒置或級聯效應所得之運載力增添新航班。

二零一七年東方海外航運之歐洲及美國航線錄得可觀增長，全年整體載貨量上升百分之三點六，而太平洋及亞歐航線則分別上升百分之十六點三及百分之十九點七，較該等市場整體強勁升幅為高。

聯盟運作乃東方海外國際奉行多年基本策略之一。集團與中遠海運集運、CMA CGM 及長榮合組之「大洋聯盟」，即將步入第二個年頭。聯盟運作不斷為集團帶來完善網絡及規模經濟等效益，成為增長策略不可或缺之部分。

集團於加里福尼亞州之 Middle Harbor 重建項目第二期於二零一七年底前投產，現時進度令人滿意，不單效率有所提升，更為成本帶來裨益。

東方海外物流之發展及盈利均穩步向前。地區物流業務利潤有所改善，而以管理北美及歐洲大型零售商供應鏈為主之核心業務繼續成為盈利支柱。集團以在此高度競爭之市場內繼續建構及增長物流業務為目標。

運用數碼科技乃集團能提供此等全面化服務之重要元素，在加強客戶供應鏈透明度之同時，集團更應用數據分析，提升定價營運管理及內部效率。東方海外國際將繼續大力投資，發展數碼科技。

集團向三星重工訂購一系列六艘運載量達 21,413 個標準箱之「Giga」級船舶中，五艘已在年內交付，該系列最後一艘新船亦已於二零一八年一月接收。年內集團並無進一步訂購新船。

於二零一七年十二月三十一日時「華爾街廣場」公允值溢利淨額為四千三百四十萬美元。

展望未來，集團已接收全部六艘運載量達 21,413 個標準箱之新船，此等海上巨無霸將不單為集團提升運載力，更能帶來成本效益。

在大型新船二零一八年按時投入服務而二零一九年及二零二零年新船訂單數目相對較少情況下，經濟數據改善有望為業界帶來多年來所需之穩定環境。現時，集團保持審慎樂觀。

集團以全盤整合供應鏈為目標，緊密連結內中各個流程以降低成本，提高效益，令物流供應鏈上各持份者得益。在經濟環境逐步改善及業界漸形整固下，東方海外國際前景更為光明。

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