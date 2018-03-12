[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/09 107/03/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.31340 10.31170 0.00170 0.01649 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.69720 9.70610 -0.00890 -0.09169 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87750 9.88480 -0.00730 -0.07385 中國信託台灣活力基金 14.23000 14.12000 0.11000 0.77904 中國信託台灣優勢基金 16.90000 16.81000 0.09000 0.53540 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64390 9.64250 0.00140 0.01452 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25340 9.25210 0.00130 0.01405 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13980 10.13800 0.00180 0.01775 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.72790 9.72620 0.00170 0.01748 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.17440 10.14150 0.03290 0.32441 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99560 8.96650 0.02910 0.32454 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25100 11.18320 0.06780 0.60627 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.31740 10.25530 0.06210 0.60554 中國信託智能運動基金-台幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 中國信託智能運動基金-美元 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96430 10.96420 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60570 9.61110 -0.00540 -0.05619 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.48370 9.48910 -0.00540 -0.05691 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79810 9.80270 -0.00460 -0.04693 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.66920 9.67370 -0.00450 -0.04652 中國信託精穩基金 17.79550 17.74660 0.04890 0.27555 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.57000 64.45000 0.12000 0.18619 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.58880 37.46110 0.12770 0.34089 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23320 11.23210 0.00110 0.00979 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65640 10.69190 -0.03550 -0.33203 元大上證50基金 33.62000 33.52000 0.10000 0.29833 元大大中華TMT基金-人民幣 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325 元大大中華TMT基金-新台幣 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.32000 13.13000 0.19000 1.44707 元大大中華價值指數基金-美元 13.52800 13.38100 0.14700 1.09857 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.32700 17.13500 0.19200 1.12051 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.48700 11.39000 0.09700 0.85162 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.36900 11.31100 0.05800 0.51278 元大中國平衡基金-人民幣 3.29000 3.24000 0.05000 1.54321 元大中國平衡基金-新台幣 15.14000 14.94000 0.20000 1.33869 元大中國高收益點心債券基金 11.23680 11.27510 -0.03830 -0.33969 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.67380 45.64040 0.03340 0.07318 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33430 10.32910 0.00520 0.05034 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65350 9.64870 0.00480 0.04975 元大中國機會債券基金-新台幣 9.78630 9.81480 -0.02850 -0.29038 元大巴西指數基金 6.85700 6.93900 -0.08200 -1.18173 元大巴菲特基金 29.59000 29.38000 0.21000 0.71477 元大日經225基金 27.00000 26.89000 0.11000 0.40907 元大台商收成基金 24.24000 24.05000 0.19000 0.79002 元大台灣50單日反向1倍基金 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 元大台灣50單日正向2倍基金 36.96000 36.75000 0.21000 0.57143 元大台灣中型100基金 31.97000 31.81000 0.16000 0.50299 元大台灣加權股價指數基金 24.99800 24.92500 0.07300 0.29288 元大台灣卓越50基金 82.91000 82.52000 0.39000 0.47261 元大台灣金融基金 16.69000 16.67000 0.02000 0.11998 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.53000 30.48000 0.05000 0.16404 元大台灣高股息基金 25.99000 25.95000 0.04000 0.15414 元大台灣電子科技基金 36.81000 36.60000 0.21000 0.57377 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 元大全球ETF穩健組合基金 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 元大全球不動產證券化基金-美元 12.60700 12.64000 -0.03300 -0.26108 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.93000 6.89000 0.04000 0.58055 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.31000 0.02000 0.31696 元大全球股票入息基金-美元配息 10.28200 10.25000 0.03200 0.31220 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33700 10.32750 0.00950 0.09199 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.61800 9.60910 0.00890 0.09262 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.21370 9.20340 0.01030 0.11192 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.62740 8.61770 0.00970 0.11256 元大全球新興市場精選組合基金 14.23000 14.11000 0.12000 0.85046 元大全球農業商機基金 16.44000 16.44000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.56500 9.42300 0.14200 1.50695 元大印度指數基金 9.45100 9.40500 0.04600 0.48910 元大印度基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 元大多多基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997 元大多福基金 56.02000 55.81000 0.21000 0.37628 元大亞太成長基金 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56610 8.60280 -0.03670 -0.42661 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17330 7.20400 -0.03070 -0.42615 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.05900 10.03000 0.02900 0.28913 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91800 9.84000 0.07800 0.79268 元大卓越基金 50.79000 50.40000 0.39000 0.77381 元大店頭基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 元大泛歐成長基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17850 10.17810 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.04670 9.03430 0.01240 0.13725 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.11260 30.07500 0.03760 0.12502 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.71000 35.54490 0.16510 0.46448 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.51670 19.58000 -0.06330 -0.32329 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.52340 18.39110 0.13230 0.71937 元大美國政府7至10年期債券基金 36.82350 36.73150 0.09200 0.25047 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.56260 20.58550 -0.02290 -0.11124 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.97730 17.93290 0.04440 0.24759 元大高科技基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694 元大得利貨幣市場基金 16.22110 16.22090 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95910 11.95900 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.54000 14.50000 0.04000 0.27586 元大華夏中小基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 元大新中國基金-人民幣 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 元大新中國基金-美元 12.42000 12.36800 0.05200 0.42044 元大新中國基金-新台幣 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 元大新主流基金 24.77000 24.72000 0.05000 0.20227 元大新東協平衡基金-美元 10.35700 10.36900 -0.01200 -0.11573 元大新東協平衡基金-新台幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 元大新興市場ESG策略基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.72880 10.76740 -0.03860 -0.35849 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.78510 10.86340 -0.07830 -0.72077 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70500 10.78010 -0.07510 -0.69665 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.59390 9.66130 -0.06740 -0.69763 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.95680 9.96760 -0.01080 -0.10835 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.73030 9.74080 -0.01050 -0.10779 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59740 9.60550 -0.00810 -0.08433 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.38230 9.39020 -0.00790 -0.08413 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.73760 9.74860 -0.01100 -0.11284 元大新興亞洲基金 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.74780 9.78570 -0.03790 -0.38730 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.73810 9.77590 -0.03780 -0.38667 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.50450 9.53920 -0.03470 -0.36376 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49490 9.52950 -0.03460 -0.36308 元大萬泰貨幣市場基金 15.07320 15.07310 0.00010 0.00066 元大經貿基金 36.48000 36.36000 0.12000 0.33003 元大實質多重資產基金-人民幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 元大實質多重資產基金-美元 9.78600 9.79000 -0.00400 -0.04086 元大實質多重資產基金-新台幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 元大滬深300單日反向1倍基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 元大滬深300單日正向2倍基金 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992 元大精準中小基金 22.18000 21.99000 0.19000 0.86403 元大摩臺基金 38.64000 38.45000 0.19000 0.49415 元大標普500基金 24.09000 23.95000 0.14000 0.58455 元大標普500單日反向1倍基金 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910 元大標普500單日正向2倍基金 32.28000 31.90000 0.38000 1.19122 元大標智滬深300基金 19.61000 19.54000 0.07000 0.35824 元大歐洲50基金 24.21000 23.96000 0.25000 1.04341 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.66700 9.67650 -0.00950 -0.09818 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12460 10.12430 0.00030 0.00296 元大績效基金 51.88000 51.74000 0.14000 0.27058 元大韓國KOSPI200基金 23.86000 23.54000 0.32000 1.35939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566 日盛上選基金 32.31000 31.69000 0.62000 1.95645 日盛小而美基金 19.13000 19.04000 0.09000 0.47269 日盛中國內需動力基金 11.63000 11.47000 0.16000 1.39494 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70400 11.70710 -0.00310 -0.02648 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07900 10.08170 -0.00270 -0.02678 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05760 12.06270 -0.00510 -0.04228 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37710 10.38150 -0.00440 -0.04238 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80380 10.80930 -0.00550 -0.05088 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28210 9.28680 -0.00470 -0.05061 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.73000 12.54000 0.19000 1.51515 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.17000 12.98000 0.19000 1.46379 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.91000 12.72000 0.19000 1.49371 日盛日盛基金 14.26000 14.03000 0.23000 1.63934 日盛目標收益組合基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04450 10.04210 0.00240 0.02390 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68500 9.68270 0.00230 0.02375 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77270 9.77140 0.00130 0.01330 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.42560 9.42440 0.00120 0.01273 日盛全球新興債券基金A 10.90590 10.91610 -0.01020 -0.09344 日盛全球新興債券基金B 8.67740 8.68540 -0.00800 -0.09211 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44180 2.44540 -0.00360 -0.14722 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74880 1.75130 -0.00250 -0.14275 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38340 0.38400 -0.00060 -0.15625 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27570 0.27610 -0.00040 -0.14488 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.60400 12.62490 -0.02090 -0.16555 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.90640 8.92110 -0.01470 -0.16478 日盛亞洲機會基金 7.82000 7.71000 0.11000 1.42672 日盛首選基金 16.80000 16.56000 0.24000 1.44928 日盛高科技基金 17.09000 16.77000 0.32000 1.90817 日盛貨幣市場基金 14.73970 14.73950 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.11000 36.60000 0.51000 1.39344 日盛精選五虎基金 36.93000 36.87000 0.06000 0.16273 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45790 13.45770 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.18000 36.02000 0.16000 0.44420 台新MSCI中國基金 22.37000 22.11000 0.26000 1.17594 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.20000 18.25000 -0.05000 -0.27397 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.10000 20.93000 0.17000 0.81223 台新大眾貨幣市場基金 14.13400 14.13380 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.82040 9.80220 0.01820 0.18567 台新中美貨幣市場基金-美元 10.82310 10.84260 -0.01950 -0.17985 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84290 9.85830 -0.01540 -0.15621 台新中國通基金 47.76000 47.72000 0.04000 0.08382 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.50300 16.26300 0.24000 1.47574 台新中國精選中小基金 12.24000 12.06000 0.18000 1.49254 台新主流基金 24.12000 24.17000 -0.05000 -0.20687 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61830 0.61690 0.00140 0.22694 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47300 0.47190 0.00110 0.23310 台新台灣中小基金 38.20000 38.06000 0.14000 0.36784 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.32040 9.25380 0.06660 0.71970 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37530 9.33090 0.04440 0.47584 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29740 10.24870 0.04870 0.47518 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.88720 10.87920 0.00800 0.07353 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.51790 11.50940 0.00850 0.07385 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 台新印度基金 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175 台新亞美短期債券基金 10.88010 10.87210 0.00800 0.07358 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.90950 8.91590 -0.00640 -0.07178 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31120 0.31150 -0.00030 -0.09631 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.01380 12.02240 -0.00860 -0.07153 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41330 0.41370 -0.00040 -0.09669 台新真吉利貨幣市場基金 11.07080 11.07070 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.20720 30.04330 0.16390 0.54555 台新智慧生活基金-美元 10.46830 10.41110 0.05720 0.54941 台新智慧生活基金-新台幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.48970 9.49200 -0.00230 -0.02423 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.20300 9.20310 -0.00010 -0.00109 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90360 9.90600 -0.00240 -0.02423 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60920 9.60920 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48770 10.45560 0.03210 0.30701 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35720 0.35620 0.00100 0.28074 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03930 8.01470 0.02460 0.30694 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28370 0.28290 0.00080 0.28279 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21100 10.19300 0.01800 0.17659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.86000 18.76000 0.10000 0.53305 未來資產全球大消費基金 14.96000 14.83000 0.13000 0.87660 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.99450 12.00970 -0.01520 -0.12656 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.90820 9.92080 -0.01260 -0.12701 未來資產亞洲新富基金 21.80000 21.49000 0.31000 1.44253 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54410 12.54400 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 未來資產新興市場債券基金A 8.98290 8.98650 -0.00360 -0.04006 未來資產新興市場債券基金B 7.03910 7.04190 -0.00280 -0.03976 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.93850 10.93750 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04190 10.05480 -0.01290 -0.12830 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48100 9.48190 -0.00090 -0.00949 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55320 10.55430 -0.00110 -0.01042 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54660 8.56040 -0.01380 -0.16121 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57380 9.58900 -0.01520 -0.15851 永豐中小基金 49.55000 49.18000 0.37000 0.75234 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90130 1.90110 0.00020 0.01052 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44220 2.44200 0.00020 0.00819 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.91850 8.92990 -0.01140 -0.12766 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10930 11.12350 -0.01420 -0.12766 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.76000 0.09000 1.89076 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.40000 22.05000 0.35000 1.58730 永豐主流品牌基金 16.00000 15.87000 0.13000 0.81916 永豐永豐基金 34.08000 33.83000 0.25000 0.73899 永豐亞洲民生消費基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 永豐南非幣2021保本基金 12.77490 12.75390 0.02100 0.16466 永豐高科技基金 22.65000 22.51000 0.14000 0.62195 永豐貨幣市場基金 13.85610 13.85590 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12490 2.12220 0.00270 0.12723 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47610 2.47690 -0.00080 -0.03230 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04610 8.04700 -0.00090 -0.01118 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52370 10.52490 -0.00120 -0.01140 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.59600 7.60380 -0.00780 -0.10258 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41320 11.42490 -0.01170 -0.10241 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229 永豐臺灣加權ETF基金 54.12000 53.91000 0.21000 0.38954 永豐領航科技基金 37.89000 37.73000 0.16000 0.42407 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 永豐趨勢平衡基金 46.17000 46.07000 0.10000 0.21706 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38470 11.38360 0.00110 0.00966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73490 9.73890 -0.00400 -0.04107 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73490 9.73890 -0.00400 -0.04107 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70200 9.70410 -0.00210 -0.02164 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70200 9.70410 -0.00210 -0.02164 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74930 9.75310 -0.00380 -0.03896 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87610 9.87990 -0.00380 -0.03846 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68870 9.69110 -0.00240 -0.02476 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77680 9.77920 -0.00240 -0.02454 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.23000 12.09000 0.14000 1.15798 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 兆豐國際中小基金 14.82000 14.69000 0.13000 0.88496 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.82000 15.59000 0.23000 1.47530 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.79000 21.52000 0.27000 1.25465 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.27000 22.01000 0.26000 1.18128 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.36000 12.27000 0.09000 0.73350 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511 兆豐國際生命科學基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28020 10.24760 0.03260 0.31812 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.81180 10.77870 0.03310 0.30709 兆豐國際全球高股息基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 兆豐國際全球基金 32.00000 31.75000 0.25000 0.78740 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18040 10.18000 0.00040 0.00393 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.45050 9.43770 0.01280 0.13563 兆豐國際國民基金 23.32000 23.23000 0.09000 0.38743 兆豐國際第一基金 13.30000 13.16000 0.14000 1.06383 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02480 10.03310 -0.00830 -0.08273 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10720 8.11400 -0.00680 -0.08381 兆豐國際萬全基金 20.51000 20.38000 0.13000 0.63788 兆豐國際電子基金 25.74000 25.57000 0.17000 0.66484 兆豐國際綠鑽基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019 兆豐國際豐台灣基金 31.78000 31.64000 0.14000 0.44248 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47670 12.47660 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16790 11.16430 0.00360 0.03225 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97180 11.96590 0.00590 0.04931 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78840 10.78310 0.00530 0.04915 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.60710 11.60130 0.00580 0.04999 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35640 8.35370 0.00270 0.03232 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74860 9.74300 0.00560 0.05748 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24070 9.23610 0.00460 0.04980 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.30220 9.29770 0.00450 0.04840 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57620 9.57140 0.00480 0.05015 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 合庫全球新興市場基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 合庫貨幣市場基金 10.10970 10.10960 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92090 9.93230 -0.01140 -0.11478 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.18150 10.19070 -0.00920 -0.09028 合庫新興多重收益基金A類型 10.37710 10.38680 -0.00970 -0.09339 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96080 11.96860 -0.00780 -0.06517 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.88960 13.89670 -0.00710 -0.05109 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.50920 9.52020 -0.01100 -0.11554 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.12200 10.13110 -0.00910 -0.08982 合庫新興多重收益基金B類型 8.32480 8.33260 -0.00780 -0.09361 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45310 9.45890 -0.00580 -0.06132 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.72870 10.73390 -0.00520 -0.04844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84510 10.84410 0.00100 0.00922 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62740 10.63530 -0.00790 -0.07428 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93580 9.94090 -0.00510 -0.05130 安聯中國東協基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473 安聯中國策略基金 16.20000 15.98000 0.22000 1.37672 安聯中華新思路基金-人民幣 14.88000 14.68000 0.20000 1.36240 安聯中華新思路基金-美元 15.05000 14.86000 0.19000 1.27860 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496 安聯台灣大壩基金 25.08000 25.19000 -0.11000 -0.43668 安聯台灣科技基金 43.76000 43.95000 -0.19000 -0.43231 安聯台灣貨幣市場基金 12.46630 12.46620 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.62000 28.73000 -0.11000 -0.38288 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11540 10.11690 -0.00150 -0.01483 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10990 15.11210 -0.00220 -0.01456 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79860 9.80000 -0.00140 -0.01429 安聯四季成長組合基金-美元 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06880 12.07100 -0.00220 -0.01823 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13030 10.13440 -0.00410 -0.04046 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30000 12.30510 -0.00510 -0.04145 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70720 9.70890 -0.00170 -0.01751 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54780 9.55170 -0.00390 -0.04083 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26950 9.27340 -0.00390 -0.04206 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84560 11.86040 -0.01480 -0.12478 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91500 10.93350 -0.01850 -0.16920 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59320 10.60870 -0.01550 -0.14611 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11910 9.13100 -0.01190 -0.13033 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.92220 8.93500 -0.01280 -0.14326 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.63350 8.64620 -0.01270 -0.14689 安聯全球人口趨勢基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.54000 35.31000 0.23000 0.65137 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 安聯全球計量平衡基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09790 12.10260 -0.00470 -0.03883 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58470 10.58880 -0.00410 -0.03872 安聯全球新興市場基金 19.01000 18.94000 0.07000 0.36959 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 安聯全球綠能趨勢基金 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 安聯亞洲動態策略基金 25.26000 25.05000 0.21000 0.83832 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00540 10.00810 -0.00270 -0.02698 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85460 9.85730 -0.00270 -0.02739 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.40460 84.43370 -0.02910 -0.03446 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88250 12.90690 -0.02440 -0.18905 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.43430 67.46810 -0.03380 -0.05010 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.21120 10.23050 -0.01930 -0.18865 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51060 2.50980 0.00080 0.03188 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58460 10.60270 -0.01810 -0.17071 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10780 2.10460 0.00320 0.15205 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90660 8.92200 -0.01540 -0.17261 宏利台灣動力基金 30.22000 29.99000 0.23000 0.76692 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.55350 10.51160 0.04190 0.39861 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81830 9.77660 0.04170 0.42653 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.47560 8.44220 0.03340 0.39563 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.13010 8.09630 0.03380 0.41747 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 宏利全球債券組合基金 13.09170 13.10460 -0.01290 -0.09844 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79840 2.80000 -0.00160 -0.05714 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84600 11.85780 -0.01180 -0.09951 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89380 8.90260 -0.00880 -0.09885 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30980 2.30430 0.00550 0.23868 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66950 10.67640 -0.00690 -0.06463 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.47420 4.44230 0.03190 0.71810 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72600 0.72210 0.00390 0.54009 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60950 11.60560 0.00390 0.03360 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39340 10.39320 0.00020 0.00192 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00820 10.00790 0.00030 0.00300 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16950 9.16990 -0.00040 -0.00436 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70170 8.70150 0.00020 0.00230 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47770 8.47700 0.00070 0.00826 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72480 8.72500 -0.00020 -0.00229 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83860 2.83890 -0.00030 -0.01057 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41570 -0.00010 -0.02406 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.48670 12.49050 -0.00380 -0.03042 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95050 0.95040 0.00010 0.01052 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78140 7.78370 -0.00230 -0.02955 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17680 2.17880 -0.00200 -0.09179 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31330 0.31340 -0.00010 -0.03191 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57270 9.57600 -0.00330 -0.03446 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35330 0.35330 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.62210 13.62200 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.91000 2.87000 0.04000 1.39373 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.78000 12.62000 0.16000 1.26783 宏利臺灣股息收益基金 27.83000 27.59000 0.24000 0.86988 宏利澳幣保本基金 11.86870 11.86380 0.00490 0.04130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.70000 0.08000 0.68376 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17000 10.14960 0.02040 0.20099 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21990 10.23760 -0.01770 -0.17289 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11240 9.12600 -0.01360 -0.14902 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55280 10.56850 -0.01570 -0.14855 貝萊德亞美利加收益基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 貝萊德新台幣基金 12.91980 12.91970 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.82000 24.73000 0.09000 0.36393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08820 11.08980 -0.00160 -0.01443 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97730 10.00590 -0.02860 -0.28583 保德信大中華基金 31.59000 31.26000 0.33000 1.05566 保德信中小型股基金 43.61000 43.57000 0.04000 0.09181 保德信中國中小基金-人民幣 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 保德信中國中小基金-美元 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 保德信中國中小基金-新臺幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99140 9.95970 0.03170 0.31828 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96330 9.93080 0.03250 0.32726 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.10280 10.07010 0.03270 0.32472 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.74240 10.70760 0.03480 0.32500 保德信中國品牌基金-人民幣 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 保德信中國品牌基金-美元 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 保德信台商全方位基金 34.17000 34.08000 0.09000 0.26408 保德信全球中小基金 29.25000 29.21000 0.04000 0.13694 保德信全球消費商機基金 17.59000 17.47000 0.12000 0.68689 保德信全球基礎建設基金 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534 保德信全球資源基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.50000 30.23000 0.27000 0.89315 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08280 10.07550 0.00730 0.07245 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69840 10.69060 0.00780 0.07296 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07480 9.06600 0.00880 0.09707 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.62210 9.61280 0.00930 0.09675 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.50670 8.51650 -0.00980 -0.11507 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89190 10.90450 -0.01260 -0.11555 保德信亞太基金 22.48000 22.27000 0.21000 0.94297 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71950 8.72270 -0.00320 -0.03669 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27250 11.27670 -0.00420 -0.03724 保德信店頭市場基金 34.12000 34.08000 0.04000 0.11737 保德信拉丁美洲基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683 保德信金平衡基金 29.26000 29.15000 0.11000 0.37736 保德信金滿意基金 40.18000 40.14000 0.04000 0.09965 保德信科技島基金 24.51000 24.55000 -0.04000 -0.16293 保德信高成長基金 86.18000 85.90000 0.28000 0.32596 保德信第一基金 25.38000 25.24000 0.14000 0.55468 保德信貨幣市場基金 15.73590 15.73570 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.76850 10.75120 0.01730 0.16091 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40800 10.38940 0.01860 0.17903 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.03310 11.02220 0.01090 0.09889 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98110 9.96930 0.01180 0.11836 保德信新世紀基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42700 8.42660 0.00040 0.00475 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.00000 10.99940 0.00060 0.00545 保德信新興趨勢組合基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 保德信瑞騰基金 15.51950 15.51950 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96070 9.96390 -0.00320 -0.03212 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03640 10.03960 -0.00320 -0.03187 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89720 9.90170 -0.00450 -0.04545 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91380 9.92000 -0.00620 -0.06250 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88420 9.88640 -0.00220 -0.02225 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88350 9.88750 -0.00400 -0.04046 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99200 1.99180 0.00020 0.01004 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65120 2.65090 0.00030 0.01132 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31490 -0.00050 -0.15878 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45460 -0.00070 -0.15398 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83600 8.85240 -0.01640 -0.18526 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87610 11.89560 -0.01950 -0.16393 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72260 9.72220 0.00040 0.00411 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66220 11.66150 0.00070 0.00600 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24760 9.26260 -0.01500 -0.16194 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12250 11.14050 -0.01800 -0.16157 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33200 10.33510 -0.00310 -0.02999 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16960 10.17560 -0.00600 -0.05896 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27050 10.27280 -0.00230 -0.02239 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68070 10.68310 -0.00240 -0.02247 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16650 10.17620 -0.00970 -0.09532 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00600 10.00800 -0.00200 -0.01998 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15960 10.16170 -0.00210 -0.02067 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94960 9.96020 -0.01060 -0.10642 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01930 10.01510 0.00420 0.04194 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.88100 10.86660 0.01440 0.13252 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59630 6.60780 -0.01150 -0.17404 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.99530 11.01450 -0.01920 -0.17432 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63320 11.63310 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.46000 19.34000 0.12000 0.62048 施羅德樂活中小基金-I類型 4406.210004377.90000 28.31000 0.64666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.82920 10.79260 0.03660 0.33912 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.23850 12.19320 0.04530 0.37152 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.49790 11.46080 0.03710 0.32371 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.76640 9.73340 0.03300 0.33904 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.57410 10.53500 0.03910 0.37114 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.36810 10.33460 0.03350 0.32415 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.18460 11.14680 0.03780 0.33911 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.15690 12.11190 0.04500 0.37154 柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045 柏瑞巨人基金 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63350 13.63340 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 15.98000 0.08000 0.50063 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34920 13.34630 0.00290 0.02173 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90350 11.89760 0.00590 0.04959 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.58900 12.58690 0.00210 0.01668 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.18920 9.18720 0.00200 0.02177 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.90230 6.90090 0.00140 0.02029 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10740 9.10290 0.00450 0.04943 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73470 8.72750 0.00720 0.08250 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16150 11.15960 0.00190 0.01703 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63130 8.62980 0.00150 0.01738 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08000 12.07400 0.00600 0.04969 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56460 11.56210 0.00250 0.02162 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.62640 11.61680 0.00960 0.08264 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.45980 11.45790 0.00190 0.01658 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.14740 9.14540 0.00200 0.02187 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17500 10.16990 0.00510 0.05015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98400 9.97570 0.00830 0.08320 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92770 9.92610 0.00160 0.01612 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.76210 9.76040 0.00170 0.01742 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06980 10.05560 0.01420 0.14121 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.05130 10.03390 0.01740 0.17341 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01500 10.00130 0.01370 0.13698 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07460 10.06080 0.01380 0.13717 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06980 10.05560 0.01420 0.14121 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.05130 10.03390 0.01740 0.17341 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 10.01500 10.00130 0.01370 0.13698 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.07460 10.06080 0.01380 0.13717 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05090 10.03680 0.01410 0.14048 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.05130 10.03390 0.01740 0.17341 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01500 10.00130 0.01370 0.13698 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07460 10.06080 0.01380 0.13717 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06980 10.05560 0.01420 0.14121 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.05130 10.03390 0.01740 0.17341 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 10.01500 10.00130 0.01370 0.13698 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.07460 10.06080 0.01380 0.13717 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.79420 10.80030 -0.00610 -0.05648 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.07140 12.07290 -0.00150 -0.01242 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.54420 11.55050 -0.00630 -0.05454 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.41500 9.42020 -0.00520 -0.05520 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26630 10.26760 -0.00130 -0.01266 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.11320 10.11880 -0.00560 -0.05534 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.50370 10.50960 -0.00590 -0.05614 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.23950 11.24090 -0.00140 -0.01245 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15280 11.15890 -0.00610 -0.05466 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.41510 9.42040 -0.00530 -0.05626 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.26660 10.26790 -0.00130 -0.01266 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11360 10.11910 -0.00550 -0.05435 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.93000 14.85000 0.08000 0.53872 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.58000 12.51000 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柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.56820 11.57410 -0.00590 -0.05098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25550 11.25800 -0.00250 -0.02221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.45070 10.45640 -0.00570 -0.05451 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.66670 8.67120 -0.00450 -0.05190 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83900 9.84110 -0.00210 -0.02134 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.86790 9.87330 -0.00540 -0.05469 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82690 10.82930 -0.00240 -0.02216 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15830 10.16350 -0.00520 -0.05116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.43390 10.43950 -0.00560 -0.05364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19350 10.19570 -0.00220 -0.02158 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.36450 9.36930 -0.00480 -0.05123 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.30360 9.30640 -0.00280 -0.03009 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88780 9.89310 -0.00530 -0.05357 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45970 12.47220 -0.01250 -0.10022 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02870 12.03680 -0.00810 -0.06729 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50220 11.51440 -0.01220 -0.10595 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61160 7.61920 -0.00760 -0.09975 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68780 9.69430 -0.00650 -0.06705 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36950 10.38050 -0.01100 -0.10597 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71050 10.72120 -0.01070 -0.09980 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52050 11.53270 -0.01220 -0.10579 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48130 10.48840 -0.00710 -0.06769 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.70740 9.71720 -0.00980 -0.10085 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.59010 10.60130 -0.01120 -0.10565 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25030 11.25320 -0.00290 -0.02577 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.87250 11.87240 0.00010 0.00084 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.98690 10.98980 -0.00290 -0.02639 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38510 9.38750 -0.00240 -0.02557 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03220 10.03220 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03560 10.03830 -0.00270 -0.02690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.19070 11.19060 0.00010 0.00089 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03770 10.04030 -0.00260 -0.02590 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.46510 10.46790 -0.00280 -0.02675 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.68870 9.69120 -0.00250 -0.02580 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53980 9.54230 -0.00250 -0.02620 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25460 10.25450 0.00010 0.00098 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79270 9.79530 -0.00260 -0.02654 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.19000 18.11000 0.08000 0.44174 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10070 13.10510 -0.00440 -0.03357 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.03660 11.02600 0.01060 0.09614 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66490 11.64420 0.02070 0.17777 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18320 12.14660 0.03660 0.30132 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.48030 11.46840 0.01190 0.10376 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.23330 10.22350 0.00980 0.09586 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.57550 10.55670 0.01880 0.17809 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.50680 10.47530 0.03150 0.30071 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.66080 10.64980 0.01100 0.10329 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37200 10.35350 0.01850 0.17868 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.60050 10.58960 0.01090 0.10293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.65000 37.41000 0.24000 0.64154 國泰大中華基金 21.30000 21.17000 0.13000 0.61408 國泰小龍基金 16.18000 16.16000 0.02000 0.12376 國泰中小成長基金 45.08000 44.83000 0.25000 0.55766 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.48140 4.39640 0.08500 1.93340 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.68000 20.35000 0.33000 1.62162 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81080 0.79830 0.01250 1.56583 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77180 0.76000 0.01180 1.55263 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11510 2.10930 0.00580 0.27497 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.71970 9.72680 -0.00710 -0.07299 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.46520 8.47150 -0.00630 -0.07437 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32880 0.32910 -0.00030 -0.09116 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33010 11.32900 0.00110 0.00971 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78210 1.78840 -0.00630 -0.35227 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02260 10.03610 -0.01350 -0.13451 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34710 0.34770 -0.00060 -0.17256 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.03650 4.97490 0.06160 1.23822 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.22000 23.02000 0.20000 0.86881 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78720 0.78040 0.00680 0.87135 國泰中港台基金人民幣級別 3.76840 3.72430 0.04410 1.18412 國泰中港台基金台幣級別 17.39000 17.24000 0.15000 0.87007 國泰中港台基金美元級別 0.59630 0.59150 0.00480 0.81150 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.11000 26.02000 0.09000 0.34589 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.51000 13.62000 -0.11000 -0.80764 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.08000 32.62000 0.46000 1.41018 國泰台灣貨幣市場基金 12.39180 12.39170 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.58000 27.51000 0.07000 0.25445 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28870 2.26930 0.01940 0.85489 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36110 0.35940 0.00170 0.47301 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46600 0.46150 0.00450 0.97508 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46600 0.46460 0.00140 0.30133 國泰全球資源基金台幣級別 5.59000 5.58000 0.01000 0.17921 國泰全球資源基金美元級別 0.18800 0.18770 0.00030 0.15983 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30520 0.30340 0.00180 0.59328 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41960 0.41940 0.00020 0.04769 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38340 0.38320 0.00020 0.05219 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44220 0.44200 0.00020 0.04525 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48710 0.48460 0.00250 0.51589 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.98000 20.94000 0.04000 0.19102 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44050 2.42810 0.01240 0.51069 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.47010 11.45130 0.01880 0.16417 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.53250 10.51530 0.01720 0.16357 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38610 0.38550 0.00060 0.15564 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35450 0.35400 0.00050 0.14124 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49500 0.49190 0.00310 0.63021 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43140 0.42750 0.00390 0.91228 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.41000 18.31000 0.10000 0.54615 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62940 0.62600 0.00340 0.54313 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 國泰科技生化基金 37.36000 37.29000 0.07000 0.18772 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.43000 25.31000 0.12000 0.47412 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.10570 36.96070 0.14500 0.39231 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.88670 19.95280 -0.06610 -0.33128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.83390 18.70660 0.12730 0.68051 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92930 38.83570 0.09360 0.24102 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.29590 39.27310 0.02280 0.05806 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.14210 40.09590 0.04620 0.11522 國泰紐幣2021保本基金 11.91410 11.91010 0.00400 0.03358 國泰紐幣八年期保本基金 12.20090 12.19610 0.00480 0.03936 國泰紐幣保本基金 12.23640 12.23370 0.00270 0.02207 國泰高科技基金 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154 國泰國泰基金 23.47000 23.38000 0.09000 0.38494 國泰富時中國A50基金 21.98000 21.89000 0.09000 0.41115 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34150 0.34110 0.00040 0.11727 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44720 0.44460 0.00260 0.58480 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37010 0.36820 0.00190 0.51602 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48470 0.48000 0.00470 0.97917 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35760 0.35680 0.00080 0.22422 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46830 0.46500 0.00330 0.70968 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83720 10.83540 0.00180 0.01661 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.98630 7.98500 0.00130 0.01628 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36530 0.00010 0.02737 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27290 0.27300 -0.00010 -0.03663 國泰新興市場基金台幣級別 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 國泰新興市場基金美元級別 0.42180 0.41920 0.00260 0.62023 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16650 2.15990 0.00660 0.30557 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46650 1.46200 0.00450 0.30780 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35230 0.35250 -0.00020 -0.05674 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37680 0.37700 -0.00020 -0.05305 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24100 -0.00010 -0.04149 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.84780 10.85530 -0.00750 -0.06909 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.20720 7.21220 -0.00500 -0.06933 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.19000 33.97000 0.22000 0.64763 國泰價值卓越基金 14.69000 14.64000 0.05000 0.34153 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39730 0.39700 0.00030 0.07557 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.13660 12.13930 -0.00270 -0.02224 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41390 -0.00010 -0.02416 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.68230 9.67260 0.00970 0.10028 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57670 8.59390 -0.01720 -0.20014 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56800 10.55710 0.01090 0.10325 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44660 9.46560 -0.01900 -0.20073 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02710 11.02610 0.00100 0.00907 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97010 9.97450 -0.00440 -0.04411 第一金大中華基金 26.09000 25.95000 0.14000 0.53950 第一金小型精選基金 36.46000 36.35000 0.11000 0.30261 第一金中國世紀基金-人民幣 14.91000 14.69000 0.22000 1.49762 第一金中國世紀基金-美元 10.09550 9.98350 0.11200 1.12185 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720 第一金中概平衡基金 23.50000 23.46000 0.04000 0.17050 第一金台灣貨幣市場基金 15.22010 15.21990 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.51400 177.51200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.00520 13.92290 0.08230 0.59111 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.00430 13.91660 0.08770 0.63018 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01580 10.01220 0.00360 0.03596 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.01630 10.01260 0.00370 0.03695 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.57900 9.57550 0.00350 0.03655 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.60240 9.59890 0.00350 0.03646 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32060 10.31680 0.00380 0.03683 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87380 9.87020 0.00360 0.03647 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87390 9.87030 0.00360 0.03647 第一金全球大趨勢基金 22.65000 22.49000 0.16000 0.71143 第一金全球不動產證券化基金A 7.74080 7.67070 0.07010 0.91387 第一金全球不動產證券化基金B 5.59090 5.54030 0.05060 0.91331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.13320 9.05470 0.07850 0.86695 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.13420 9.05570 0.07850 0.86686 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.28450 9.20470 0.07980 0.86695 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.28580 9.20600 0.07980 0.86683 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61490 8.56920 0.04570 0.53331 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01180 9.95880 0.05300 0.53219 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.87260 9.85880 0.01380 0.13998 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13160 8.13170 -0.00010 -0.00123 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.99430 8.99490 -0.00060 -0.00667 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99970 10.98440 0.01530 0.13929 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.00050 10.98520 0.01530 0.13928 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95120 9.95140 -0.00020 -0.00201 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67230 14.67320 -0.00090 -0.00613 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.45320 15.40370 0.04950 0.32135 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.45240 15.39080 0.06160 0.40024 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.84000 13.80000 0.04000 0.28986 第一金亞洲科技基金 21.74000 21.48000 0.26000 1.21043 第一金亞洲新興市場基金 13.78000 13.67000 0.11000 0.80468 第一金店頭市場基金 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 第一金創新趨勢基金 21.89000 21.76000 0.13000 0.59743 第一金電子基金 31.75000 31.71000 0.04000 0.12614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.34000 14.40000 -0.06000 -0.41667 統一大滿貫基金 32.52000 32.43000 0.09000 0.27752 統一大龍印基金 17.24000 17.12000 0.12000 0.70093 統一大龍騰中國基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 統一中小基金 24.90000 24.72000 0.18000 0.72816 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79450 9.79200 0.00250 0.02553 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93840 9.95170 -0.01330 -0.13365 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44580 9.45820 -0.01240 -0.13110 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.36020 11.35730 0.00290 0.02553 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43590 11.45120 -0.01530 -0.13361 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88220 10.89650 -0.01430 -0.13123 統一台灣動力基金 15.96000 15.82000 0.14000 0.88496 統一全天候基金 102.52000 101.87000 0.65000 0.63807 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.11950 9.11540 0.00410 0.04498 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.57420 9.58510 -0.01090 -0.11372 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.38760 9.39750 -0.00990 -0.10535 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.25790 9.25360 0.00430 0.04647 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.71950 9.73050 -0.01100 -0.11305 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.53010 9.54000 -0.00990 -0.10377 統一全球債券組合基金 12.11090 12.11870 -0.00780 -0.06436 統一全球新科技基金(人民幣) 15.79000 15.67000 0.12000 0.76579 統一全球新科技基金(美元) 16.13000 16.04000 0.09000 0.56110 統一全球新科技基金(新台幣) 14.67000 14.58000 0.09000 0.61728 統一亞太基金 27.03000 26.82000 0.21000 0.78300 統一亞洲大金磚基金 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 統一奔騰基金 54.89000 54.58000 0.31000 0.56797 統一強棒貨幣市場基金 16.62820 16.62810 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.56000 25.49000 0.07000 0.27462 統一統信基金 31.64000 31.49000 0.15000 0.47634 統一黑馬基金 56.06000 55.81000 0.25000 0.44795 統一新亞洲科技能源基金 20.08000 19.93000 0.15000 0.75263 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.51420 8.51850 -0.00430 -0.05048 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58870 10.59410 -0.00540 -0.05097 統一經建基金 43.33000 43.05000 0.28000 0.65041 統一龍馬基金 68.38000 68.01000 0.37000 0.54404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.90000 20.89000 0.01000 0.04787 野村中小基金 47.36000 47.14000 0.22000 0.46669 野村中國機會基金 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870 野村巴西基金 6.61000 6.67000 -0.06000 -0.89955 野村日本領先基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 22.71000 22.60000 0.11000 0.48673 野村台灣運籌基金 36.41000 36.24000 0.17000 0.46909 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83910 9.83930 -0.00020 -0.00203 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83730 9.83790 -0.00060 -0.00610 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84810 9.84930 -0.00120 -0.01218 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83910 9.83930 -0.00020 -0.00203 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83730 9.83790 -0.00060 -0.00610 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84810 9.84930 -0.00120 -0.01218 野村平衡基金 18.74000 18.66000 0.08000 0.42872 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.46000 0.09000 0.54678 野村全球品牌基金 26.68000 26.56000 0.12000 0.45181 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.93060 7.93260 -0.00200 -0.02521 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.81330 10.81590 -0.00260 -0.02404 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56100 10.53000 0.03100 0.29440 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.82000 18.70000 0.12000 0.64171 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65940 10.66180 -0.00240 -0.02251 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48580 10.48850 -0.00270 -0.02574 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74500 9.73480 0.01020 0.10478 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.50540 9.49450 0.01090 0.11480 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93210 8.92110 0.01100 0.12330 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05970 11.04840 0.01130 0.10228 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61320 10.60100 0.01220 0.11508 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01920 10.00680 0.01240 0.12392 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.41380 11.40200 0.01180 0.10349 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.00990 11.00000 0.00990 0.09000 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.52390 10.51360 0.01030 0.09797 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.67140 10.63340 0.03800 0.35736 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.65890 10.61970 0.03920 0.36913 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.11760 10.08460 0.03300 0.32723 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66850 9.63560 0.03290 0.34144 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.92110 9.88610 0.03500 0.35403 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.05510 12.01190 0.04320 0.35964 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.76410 12.71530 0.04880 0.38379 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.13630 11.10000 0.03630 0.32703 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.64380 10.60760 0.03620 0.34126 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.15020 11.11090 0.03930 0.35371 野村成長基金 29.00000 28.99000 0.01000 0.03449 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.10580 10.04640 0.05940 0.59126 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.10730 10.04750 0.05980 0.59517 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.89270 9.83250 0.06020 0.61226 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.19120 10.13130 0.05990 0.59124 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.17510 10.11500 0.06010 0.59417 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.96060 9.90000 0.06060 0.61212 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.67000 13.54000 0.13000 0.96012 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.25320 10.27610 -0.02290 -0.22285 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.18620 10.20560 -0.01940 -0.19009 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.99710 10.01580 -0.01870 -0.18671 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59370 10.61760 -0.02390 -0.22510 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44590 10.46560 -0.01970 -0.18824 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25480 10.27400 -0.01920 -0.18688 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.17090 9.18520 -0.01430 -0.15569 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97350 9.99070 -0.01720 -0.17216 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.88210 9.89770 -0.01560 -0.15761 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.60670 13.62800 -0.02130 -0.15630 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76290 12.78470 -0.02180 -0.17052 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50140 10.51810 -0.01670 -0.15877 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28550 10.29360 -0.00810 -0.07869 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99550 10.00260 -0.00710 -0.07098 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39250 9.39920 -0.00670 -0.07128 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90230 10.91000 -0.00770 -0.07058 野村泰國基金 44.40000 44.49000 -0.09000 -0.20229 野村高科技基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 野村貨幣市場基金 16.23530 16.23510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.10440 8.11960 -0.01520 -0.18720 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79220 11.81440 -0.02220 -0.18791 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 野村精選貨幣市場基金 12.06490 12.06480 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.22000 12.08000 0.14000 1.15894 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929 野村歐洲高股息基金季配型 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 野村積極成長基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 野村優質基金 34.17000 33.98000 0.19000 0.55915 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71430 8.71040 0.00390 0.04477 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08890 8.09530 -0.00640 -0.07906 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89700 7.89510 0.00190 0.02407 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48580 11.48080 0.00500 0.04355 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49270 10.50090 -0.00820 -0.07809 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27330 10.27100 0.00230 0.02239 野村環球基金-人民幣計價 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785 野村環球基金-美元計價 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453 野村環球基金-新臺幣計價 16.48000 16.42000 0.06000 0.36541 野村鴻利基金 21.77000 21.69000 0.08000 0.36883 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84190 16.84180 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.86000 20.79000 0.07000 0.33670 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 野村鑫平衡組合基金 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 野村鑫全球債券組合基金 13.22780 13.24340 -0.01560 -0.11779 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96270 9.96710 -0.00440 -0.04415 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97090 9.97440 -0.00350 -0.03509 凱基台商天下基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 凱基台灣精五門基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89970 10.87720 0.02250 0.20685 凱基亞太高股息基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 凱基亞洲四金磚基金 18.01000 17.79000 0.22000 1.23665 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.99000 13.84000 0.15000 1.08382 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.69850 13.58760 0.11090 0.81619 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52420 11.52410 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.46000 26.36000 0.10000 0.37936 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.67000 20.62000 0.05000 0.24248 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.09100 21.04390 0.04710 0.22382 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.94000 18.85000 0.09000 0.47745 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.04910 18.96050 0.08860 0.46729 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06210 10.07110 -0.00900 -0.08936 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.08530 8.09260 -0.00730 -0.09021 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.88240 11.81960 0.06280 0.53132 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.98050 10.89440 0.08610 0.79031 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906 凱基護城河基金-台幣計價A 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713 凱基護城河基金-美元計價B 13.03460 12.95130 0.08330 0.64318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.68000 14.78000 -0.10000 -0.67659 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.52000 32.04000 0.48000 1.49813 富邦NASDAQ-100基金 28.11000 27.93000 0.18000 0.64447 富邦上証180基金 33.22000 33.09000 0.13000 0.39287 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25040 0.24840 0.00200 0.80515 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.33000 7.27000 0.06000 0.82531 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.66000 6.68000 -0.02000 -0.29940 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 50.86000 50.52000 0.34000 0.67300 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.07110 20.08450 -0.01340 -0.06672 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.16570 11.16470 0.00100 0.00896 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50740 10.54280 -0.03540 -0.33577 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08400 13.09530 -0.01130 -0.08629 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94210 1.94400 -0.00190 -0.09774 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84720 9.85570 -0.00850 -0.08624 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50890 1.51040 -0.00150 -0.09931 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54890 11.55090 -0.00200 -0.01731 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73920 1.74160 -0.00240 -0.13780 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12780 10.12960 -0.00180 -0.01777 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54440 1.54650 -0.00210 -0.13579 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.04550 11.94650 0.09900 0.82869 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.41250 11.33380 0.07870 0.69438 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.94530 10.89000 0.05530 0.50781 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.71550 10.62750 0.08800 0.82804 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.07030 10.00080 0.06950 0.69494 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.66980 9.62090 0.04890 0.50827 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.12000 15.23000 -0.11000 -0.72226 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.66000 22.36000 0.30000 1.34168 富邦日本東証基金 21.75000 21.68000 0.07000 0.32288 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.02000 40.99000 0.03000 0.07319 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.94000 45.63000 0.31000 0.67938 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.16000 50.90000 0.26000 0.51081 富邦台灣心基金 21.41000 21.27000 0.14000 0.65820 富邦台灣釆吉50基金 48.09000 47.87000 0.22000 0.45958 富邦台灣科技指數基金 56.70000 56.47000 0.23000 0.40730 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29100 0.28960 0.00140 0.48343 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30260 2.30470 -0.00210 -0.09112 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34290 0.34330 -0.00040 -0.11652 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74460 10.76040 -0.01580 -0.14683 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02230 2.02420 -0.00190 -0.09386 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33200 0.33250 -0.00050 -0.15038 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34900 9.36280 -0.01380 -0.14739 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.44000 22.24000 0.20000 0.89928 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.50000 15.59000 -0.09000 -0.57729 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.07000 26.75000 0.32000 1.19626 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61120 15.61100 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 63.32000 62.86000 0.46000 0.73178 富邦科技基金 24.04000 23.81000 0.23000 0.96598 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.57660 38.53460 0.04200 0.10899 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.41670 37.24740 0.16930 0.45453 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.04110 36.95380 0.08730 0.23624 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 35.12000 34.75000 0.37000 1.06475 富邦香港H股基金 21.82000 21.67000 0.15000 0.69220 富邦高成長基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730 富邦基金 12.88000 12.74000 0.14000 1.09890 富邦深証100基金 12.09000 11.93000 0.16000 1.34116 富邦富時歐洲ETF基金 20.35000 20.12000 0.23000 1.14314 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39890 0.39880 0.00010 0.02508 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20710 12.20490 0.00220 0.01803 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.64020 9.63850 0.00170 0.01764 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30350 0.30340 0.00010 0.03296 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.04230 9.04070 0.00160 0.01770 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000 富邦精準基金 46.05000 45.69000 0.36000 0.78792 富邦精銳中小基金 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 富邦臺灣公司治理100基金 21.53000 21.44000 0.09000 0.41978 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.81000 14.72000 0.09000 0.61141 富邦標普美國特別股ETF基金 19.27000 19.21000 0.06000 0.31234 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50130 10.42240 0.07890 0.75702 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.49170 11.45860 0.03310 0.28887 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99260 10.95820 0.03440 0.31392 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33590 10.25820 0.07770 0.75744 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.26510 11.23270 0.03240 0.28844 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.75550 10.72180 0.03370 0.31431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.96000 29.84000 0.12000 0.40214 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.32610 9.33720 -0.01110 -0.11888 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80170 9.81480 -0.01310 -0.13347 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69480 9.70830 -0.01350 -0.13906 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.98440 9.99620 -0.01180 -0.11804 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97750 9.99080 -0.01330 -0.13312 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86760 9.88140 -0.01380 -0.13966 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89300 9.90660 -0.01360 -0.13728 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82780 8.81790 0.00990 0.11227 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.75000 9.74070 0.00930 0.09548 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.41440 9.40590 0.00850 0.09037 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58770 10.57520 0.01250 0.11820 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33500 10.32500 0.01000 0.09685 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02660 10.01750 0.00910 0.09084 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.51230 9.50360 0.00870 0.09154 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82920 9.82020 0.00900 0.09165 富達卓越領航全球組合基金 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04410 9.03510 0.00900 0.09961 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68250 9.67450 0.00800 0.08269 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.55140 9.54410 0.00730 0.07649 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98430 9.97430 0.01000 0.10026 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.93070 9.92240 0.00830 0.08365 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82410 9.81650 0.00760 0.07742 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.60880 9.60120 0.00760 0.07916 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85310 9.84530 0.00780 0.07923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.79000 10.62000 0.17000 1.60075 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.54000 12.39000 0.15000 1.21065 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.95000 11.84000 0.11000 0.92905 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.08000 10.98000 0.10000 0.91075 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.78070 9.76900 0.01170 0.11977 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51440 9.51990 -0.00550 -0.05777 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94180 8.94640 -0.00460 -0.05142 富蘭克林華美中華基金 14.70000 14.47000 0.23000 1.58950 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.43000 20.36000 0.07000 0.34381 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.53000 19.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.15450 8.16560 -0.01110 -0.13594 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48730 9.50070 -0.01340 -0.14104 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02970 10.04380 -0.01410 -0.14039 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43250 9.44520 -0.01270 -0.13446 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01670 11.02450 -0.00780 -0.07075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96620 8.97260 -0.00640 -0.07133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.48110 9.48780 -0.00670 -0.07062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.90390 12.91020 -0.00630 -0.04880 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52100 10.52610 -0.00510 -0.04845 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13950 10.14740 -0.00790 -0.07785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.87480 7.88090 -0.00610 -0.07740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.43340 9.44070 -0.00730 -0.07732 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53700 10.54450 -0.00750 -0.07113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.64770 7.65310 -0.00540 -0.07056 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.17450 9.18100 -0.00650 -0.07080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44680 10.45430 -0.00750 -0.07174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93420 7.93990 -0.00570 -0.07179 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.34790 8.34880 -0.00090 -0.01078 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.57940 9.58090 -0.00150 -0.01566 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14960 10.15120 -0.00160 -0.01576 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65200 12.65330 -0.00130 -0.01027 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.49000 11.41000 0.08000 0.70114 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.91900 12.84050 0.07850 0.61135 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美第一富基金 40.29000 40.18000 0.11000 0.27377 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28220 10.28200 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.06050 7.06970 -0.00920 -0.13013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.42090 11.37120 0.04970 0.43707 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.17840 10.20330 -0.02490 -0.24404 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28390 11.31160 -0.02770 -0.24488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.35050 7.35530 -0.00480 -0.06526 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74410 9.75060 -0.00650 -0.06666 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60940 10.61650 -0.00710 -0.06688 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93780 10.94500 -0.00720 -0.06578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.39000 19.37000 0.02000 0.10325 復華人民幣貨幣市場基金 11.47310 11.47210 0.00100 0.00872 復華人生目標基金 33.91680 33.81810 0.09870 0.29186 復華大中華中小策略基金 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562 復華中小精選基金 64.75000 64.24000 0.51000 0.79390 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.80000 9.57000 0.23000 2.40334 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.99000 8.81000 0.18000 2.04313 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.93000 11.81000 0.12000 1.01609 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 復華台灣智能基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 復華全方位基金 26.98000 26.76000 0.22000 0.82212 復華全球大趨勢基金-美元 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.43000 20.33000 0.10000 0.49188 復華全球平衡基金-新臺幣 20.34000 20.26000 0.08000 0.39487 復華全球物聯網科技基金-美元 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.70000 14.61000 0.09000 0.61602 復華全球原物料基金 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華全球消費基金-新臺幣 13.21000 13.13000 0.08000 0.60929 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43930 11.45130 -0.01200 -0.10479 復華全球債券基金 13.53820 13.53610 0.00210 0.01551 復華全球債券組合基金 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華有利貨幣市場基金 13.41360 13.41350 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.13000 14.02000 0.11000 0.78459 復華亞太成長基金 14.41000 14.28000 0.13000 0.91036 復華亞太神龍科技基金-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 復華東協世紀基金 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 復華南非幣長期收益基金B 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 復華南非幣短期收益基金A 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華美國新星基金-美元 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 復華美國新星基金-新臺幣 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584 復華恒生基金 21.80000 21.56000 0.24000 1.11317 復華恒生單日反向一倍基金 8.15000 8.24000 -0.09000 -1.09223 復華恒生單日正向二倍基金 37.62000 36.83000 0.79000 2.14499 復華神盾基金 23.30830 23.21610 0.09220 0.39714 復華高成長基金 61.92000 61.59000 0.33000 0.53580 復華高益策略組合基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 復華貨幣市場基金 14.37290 14.37280 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.63000 17.53000 0.10000 0.57045 復華復華基金 19.61000 19.50000 0.11000 0.56410 復華華人世紀基金 19.42000 19.20000 0.22000 1.14583 復華傳家二號基金 26.83760 26.72760 0.11000 0.41156 復華傳家基金 21.90450 21.77980 0.12470 0.57255 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.87000 18.85000 0.02000 0.10610 復華新興市場高收益債券基金A 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 復華新興市場高收益債券基金B 6.19000 6.21000 -0.02000 -0.32206 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 復華滬深300 A股基金 25.44000 25.25000 0.19000 0.75248 復華數位經濟基金 51.42000 50.69000 0.73000 1.44013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.71000 11.53000 0.18000 1.56114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98510 9.98570 -0.00060 -0.00601 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83370 9.83560 -0.00190 -0.01932 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14210 10.14270 -0.00060 -0.00592 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95750 9.95940 -0.00190 -0.01908 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33580 9.32860 0.00720 0.07718 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13260 9.16220 -0.02960 -0.32307 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64260 8.66850 -0.02590 -0.29878 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38190 11.37300 0.00890 0.07826 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.13770 11.17380 -0.03610 -0.32308 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65830 10.69030 -0.03200 -0.29934 景順主流基金 19.70000 19.65000 0.05000 0.25445 景順台灣科技基金 35.74000 35.68000 0.06000 0.16816 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 景順全球科技基金 20.92000 20.83000 0.09000 0.43207 景順全球康健基金 17.36000 17.24000 0.12000 0.69606 景順貨幣市場基金 15.91230 15.91210 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.36000 36.35000 0.01000 0.02751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.79000 15.74000 0.05000 0.31766 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.85650 8.85740 -0.00090 -0.01016 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38900 8.39990 -0.01090 -0.12976 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11320 11.11410 -0.00090 -0.00810 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50480 10.51850 -0.01370 -0.13025 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 華南永昌中國A股基金(美元) 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63730 9.64120 -0.00390 -0.04045 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32880 9.33030 -0.00150 -0.01608 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77860 9.78250 -0.00390 -0.03987 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.46700 9.46860 -0.00160 -0.01690 華南永昌永昌基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760 華南永昌全球亨利組合基金 14.35640 14.36250 -0.00610 -0.04247 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 華南永昌全球精品基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558 華南永昌物聯網精選基金 12.95000 12.81000 0.14000 1.09290 華南永昌策略報酬基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17440 16.17420 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.61540 24.49940 0.11600 0.47348 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91540 11.91530 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14460 10.14520 -0.00060 -0.00591 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.31850 10.35400 -0.03550 -0.34286 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99900 9.99950 -0.00050 -0.00500 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14980 10.18510 -0.03530 -0.34658 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05090 10.05110 -0.00020 -0.00199 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.16980 10.20450 -0.03470 -0.34005 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05090 10.05110 -0.00020 -0.00199 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.16520 10.20020 -0.03500 -0.34313 華頓中小型基金 24.44000 24.42000 0.02000 0.08190 華頓中國多重機會平衡基金 13.14760 13.02780 0.11980 0.91957 華頓台灣基金 24.90000 24.75000 0.15000 0.60606 華頓平安貨幣市場基金 11.49790 11.49780 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.02000 16.98000 0.04000 0.23557 華頓全球高收益債券基金A 13.44720 13.45380 -0.00660 -0.04906 華頓全球高收益債券基金B 8.56610 8.57030 -0.00420 -0.04901 華頓全球黑鑽油源基金 5.65000 5.68000 -0.03000 -0.52817 華頓新興亞太債券基金A 10.53530 10.54390 -0.00860 -0.08156 華頓新興亞太債券基金B 8.14740 8.15400 -0.00660 -0.08094 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.10870 3.05920 0.04950 1.61807 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.34150 14.16660 0.17490 1.23459 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49010 0.48430 0.00580 1.19760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03950 11.98730 0.05220 0.43546 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04030 10.98600 0.05430 0.49427 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.04220 11.03570 0.00650 0.05890 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.09290 10.08710 0.00580 0.05750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.87690 11.87290 0.00400 0.03369 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97590 10.97240 0.00350 0.03190 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41720 2.41550 0.00170 0.07038 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99440 1.98890 0.00550 0.27653 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.22810 12.26810 -0.04000 -0.32605 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.13700 10.17010 -0.03310 -0.32546 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38040 0.38170 -0.00130 -0.34058 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32860 0.32970 -0.00110 -0.33364 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.55000 0.06000 1.69014 匯豐中國動力基金(台幣) 16.65000 16.45000 0.20000 1.21581 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.56000 0.01000 1.78571 匯豐五福全球債券組合基金 13.20370 13.21180 -0.00810 -0.06131 匯豐太平洋精典基金 18.23000 18.00000 0.23000 1.27778 匯豐台灣精典基金 23.98000 23.87000 0.11000 0.46083 匯豐全球趨勢組合基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 匯豐全球關鍵資源基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608 匯豐安富基金 25.36000 25.27000 0.09000 0.35615 匯豐成功基金 37.91000 37.80000 0.11000 0.29101 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47690 2.47060 0.00630 0.25500 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29250 2.28590 0.00660 0.28873 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83110 11.84670 -0.01560 -0.13168 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35000 8.36540 -0.01540 -0.18409 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39130 0.39180 -0.00050 -0.12762 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35660 0.35710 -0.00050 -0.14002 匯豐拉丁美洲基金 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 匯豐金磚動力基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96910 14.96910 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81280 15.81270 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.97000 -0.03000 -0.60362 匯豐新鑽動力基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70880 5.71640 -0.00760 -0.13295 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18650 9.19420 -0.00770 -0.08375 匯豐龍鳳基金 51.39000 51.14000 0.25000 0.48885 匯豐龍騰電子基金 37.87000 37.67000 0.20000 0.53093 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46370 12.46830 -0.00460 -0.03689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.02000 19.83000 0.19000 0.95814 新光中國成長基金(人民幣) 12.14000 11.98000 0.16000 1.33556 新光中國成長基金(美元) 13.23000 13.08000 0.15000 1.14679 新光中國成長基金(新臺幣) 12.52000 12.36000 0.16000 1.29450 新光台灣富貴基金 23.94000 23.93000 0.01000 0.04179 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 新光全球生技醫療基金(美元) 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01810 10.00960 0.00850 0.08492 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.29750 9.28350 0.01400 0.15081 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74550 9.73720 0.00830 0.08524 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.03460 9.02110 0.01350 0.14965 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.41640 15.41630 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.75000 25.52000 0.23000 0.90125 新光亞洲精選基金-新台幣 24.78000 24.54000 0.24000 0.97800 新光兩岸優勢基金 14.31000 14.16000 0.15000 1.05932 新光店頭基金 25.32000 25.16000 0.16000 0.63593 新光南非幣保本基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光創新科技基金 15.33000 15.26000 0.07000 0.45872 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84290 9.85710 -0.01420 -0.14406 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19060 10.19760 -0.00700 -0.06864 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.83030 9.83840 -0.00810 -0.08233 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48510 9.49870 -0.01360 -0.14318 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.83390 9.84060 -0.00670 -0.06809 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.48310 9.49100 -0.00790 -0.08324 新光福運平衡基金 16.97890 16.97400 0.00490 0.02887 新光澳幣八年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣十年期保本基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04420 10.03870 0.00550 0.05479 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04490 10.03940 0.00550 0.05478 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.95330 9.94950 0.00380 0.03819 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95330 9.94950 0.00380 0.03819 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97940 9.97470 0.00470 0.04712 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97920 9.97450 0.00470 0.04712 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96200 9.95590 0.00610 0.06127 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96240 9.95620 0.00620 0.06227 瑞銀全球創新趨勢基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02960 10.03670 -0.00710 -0.07074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87200 9.87890 -0.00690 -0.06985 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02870 10.03730 -0.00860 -0.08568 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89830 9.90680 -0.00850 -0.08580 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92120 9.92530 -0.00410 -0.04131 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11320 10.11740 -0.00420 -0.04151 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95190 13.96490 -0.01300 -0.09309 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79450 8.80260 -0.00810 -0.09202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.79170 36.62360 0.16810 0.45899 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.02120 36.85700 0.16420 0.44551 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.58060 38.46280 0.11780 0.30627 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03010 11.02910 0.00100 0.00907 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14080 10.14520 -0.00440 -0.04337 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.07440 12.88080 0.19360 1.50301 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.62650 10.47720 0.14930 1.42500 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.28000 0.15000 1.45914 群益大印度基金-人民幣 12.75410 12.68020 0.07390 0.58280 群益大印度基金-美元 13.04300 12.97750 0.06550 0.50472 群益大印度基金-新臺幣 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.49150 12.42350 0.06800 0.54735 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.09830 13.03710 0.06120 0.46943 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.73960 11.67570 0.06390 0.54729 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.23390 11.18150 0.05240 0.46863 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.63030 9.58540 0.04490 0.46842 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.80410 9.75080 0.05330 0.54662 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.73490 9.68940 0.04550 0.46959 群益中小型股基金 45.53000 44.73000 0.80000 1.78851 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.96370 9.93680 0.02690 0.27071 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05850 10.03910 0.01940 0.19324 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.95070 8.93130 0.01940 0.21721 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.92570 8.90170 0.02400 0.26961 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.01050 8.99320 0.01730 0.19237 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.01890 8.00150 0.01740 0.21746 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01550 10.02540 -0.00990 -0.09875 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43100 11.43570 -0.00470 -0.04110 群益中國高收益債券基金-美元 11.24540 11.25650 -0.01110 -0.09861 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47270 10.48170 -0.00900 -0.08586 群益中國新機會基金N-美元 9.80680 9.64050 0.16630 1.72501 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.94000 9.77000 0.17000 1.74002 群益中國新機會基金-人民幣 8.71050 8.55620 0.15430 1.80337 群益中國新機會基金-美元 10.48590 10.30810 0.17780 1.72486 群益中國新機會基金-新臺幣 9.49000 9.33000 0.16000 1.71490 群益平衡王基金 19.51570 19.49490 0.02080 0.10669 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.67000 0.03000 0.52910 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.69620 9.61430 0.08190 0.85186 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.06380 9.98660 0.07720 0.77304 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.87770 8.80270 0.07500 0.85201 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.21450 9.14370 0.07080 0.77430 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.29000 8.22000 0.07000 0.85158 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.04290 10.01360 0.02930 0.29260 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90240 9.87520 0.02720 0.27544 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.63020 9.60210 0.02810 0.29264 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.56250 9.53620 0.02630 0.27579 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.10070 10.07130 0.02940 0.29192 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21270 10.18460 0.02810 0.27591 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.79970 9.77110 0.02860 0.29270 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15510 10.16240 -0.00730 -0.07183 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52040 7.52580 -0.00540 -0.07175 群益全球關鍵生技基金-美元 15.10650 15.00210 0.10440 0.69590 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.14000 14.03000 0.11000 0.78403 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 群益印度中小基金N-美元 9.75240 9.71530 0.03710 0.38187 群益印度中小基金N-新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 群益印度中小基金-人民幣 14.46370 14.39760 0.06610 0.45910 群益印度中小基金-美元 13.94850 13.89550 0.05300 0.38142 群益印度中小基金-新臺幣 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 群益安家基金 23.57600 23.46650 0.10950 0.46662 群益安穩貨幣市場基金 16.05280 16.05260 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 22.02000 21.88000 0.14000 0.63985 群益亞太中小基金 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965 群益亞太新趨勢平衡基金 17.45000 17.28000 0.17000 0.98380 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64780 9.64670 0.00110 0.01140 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54480 7.54390 0.00090 0.01193 群益店頭市場基金 96.21000 95.39000 0.82000 0.85963 群益東方盛世基金 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183 群益東協成長基金-人民幣 14.54740 14.37500 0.17240 1.19930 群益東協成長基金-美元 13.88470 13.73070 0.15400 1.12157 群益東協成長基金-新臺幣 13.03000 12.88000 0.15000 1.16460 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.29910 11.26750 0.03160 0.28045 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.88460 10.85760 0.02700 0.24867 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16340 10.13810 0.02530 0.24955 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.18360 10.15510 0.02850 0.28065 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.81350 9.78920 0.02430 0.24823 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.16100 9.13820 0.02280 0.24950 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.98800 9.96320 0.02480 0.24892 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02490 0.00000 10.02490 0.00000 群益長安基金 28.43000 28.46000 -0.03000 -0.10541 群益美國新創亮點基金-美元 14.74130 14.71070 0.03060 0.20801 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272 群益真善美基金 17.22990 17.18480 0.04510 0.26244 群益馬拉松基金 117.84000 117.20000 0.64000 0.54608 群益深証中小板基金 16.26000 15.97000 0.29000 1.81590 群益創新科技基金 31.50000 31.41000 0.09000 0.28653 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.78000 9.61000 0.17000 1.76899 群益華夏盛世基金-人民幣 10.77500 10.58590 0.18910 1.78634 群益華夏盛世基金-美元 10.91800 10.73470 0.18330 1.70755 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.08000 16.79000 0.29000 1.72722 群益奧斯卡基金 27.44000 27.31000 0.13000 0.47602 群益新興金鑽基金-美元 13.73920 13.65770 0.08150 0.59673 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 群益葛萊美基金 23.41000 23.21000 0.20000 0.86170 群益道瓊美國地產ETF基金 18.15000 18.07000 0.08000 0.44272 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.01000 12.93000 0.08000 0.61872 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63290 11.56530 0.06760 0.58451 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.53610 11.47910 0.05700 0.49655 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.38000 11.32480 0.05520 0.48743 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.80240 8.75130 0.05110 0.58391 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.55030 9.50310 0.04720 0.49668 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.12090 9.07660 0.04430 0.48807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.56000 29.41000 0.15000 0.51003 德信中國精選成長基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 德信台灣主流中小基金 18.00000 17.86000 0.14000 0.78387 德信新興股票組合基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 德信萬保貨幣市場基金 11.91100 11.91080 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.66720 10.66660 0.00060 0.00563 德信數位時代基金 28.39000 28.41000 -0.02000 -0.07040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63780 11.63770 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.06000 16.99000 0.07000 0.41201 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 17.88000 -0.03000 -0.16779 德銀遠東DWS全球神農基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.05890 10.03020 0.02870 0.28614 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.09590 14.05590 0.04000 0.28458 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34720 8.36110 -0.01390 -0.16625 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.53590 11.54530 -0.00940 -0.08142 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.61390 11.62340 -0.00950 -0.08173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07860 13.09850 -0.01990 -0.15193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732 摩根中小基金 24.87000 24.74000 0.13000 0.52546 摩根中國A股基金 15.86000 15.67000 0.19000 1.21251 摩根中國A股基金(美元) 13.13000 12.97000 0.16000 1.23362 摩根中國亮點基金 14.42000 14.22000 0.20000 1.40647 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.39750 12.33340 0.06410 0.51973 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.50350 13.40140 0.10210 0.76186 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.84910 10.79450 0.05460 0.50581 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.67630 13.60550 0.07080 0.52038 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.34780 15.23200 0.11580 0.76024 摩根台灣金磚基金 20.66000 20.59000 0.07000 0.33997 摩根台灣增長基金 50.93000 50.74000 0.19000 0.37446 摩根平衡基金 27.85000 27.79000 0.06000 0.21591 摩根全球α基金 18.67000 18.60000 0.07000 0.37634 摩根全球平衡基金 15.62230 15.59880 0.02350 0.15065 摩根全球發現基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.82820 9.79490 0.03330 0.33997 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65720 10.61350 0.04370 0.41174 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.20600 10.17010 0.03590 0.35300 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30160 11.26330 0.03830 0.34004 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.91030 10.85710 0.05320 0.49000 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.67610 13.60930 0.06680 0.49084 摩根亞洲基金 57.86000 57.21000 0.65000 1.13617 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91970 8.93000 -0.01030 -0.11534 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34380 10.34800 -0.00420 -0.04059 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27940 9.29010 -0.01070 -0.11518 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.64150 12.65780 -0.01630 -0.12877 摩根東方內需機會基金 18.32000 18.12000 0.20000 1.10375 摩根東方科技基金 37.51000 36.99000 0.52000 1.40579 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.46000 11.36000 0.10000 0.88028 摩根金龍收成基金 23.47000 23.15000 0.32000 1.38229 摩根第一貨幣市場基金 15.05730 15.05720 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.30000 14.18000 0.12000 0.84626 摩根新金磚五國基金 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103 摩根新絲路基金 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 摩根新興35基金 14.22000 14.14000 0.08000 0.56577 摩根新興日本基金 24.67000 24.57000 0.10000 0.40700 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97930 7.99100 -0.01170 -0.14641 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.05110 11.06730 -0.01620 -0.14638 摩根新興科技基金 58.73000 58.49000 0.24000 0.41033 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.52140 8.52010 0.00130 0.01526 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63850 10.63680 0.00170 0.01598 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.20650 9.18520 0.02130 0.23189 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.22820 10.19280 0.03540 0.34730 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.82280 9.80200 0.02080 0.21220 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37960 10.35560 0.02400 0.23176 摩根龍揚基金 35.06000 34.58000 0.48000 1.38809 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 摩根環球股票收益基金-累積型 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 摩根總收益組合基金-月配息型 9.43120 9.43450 -0.00330 -0.03498 摩根總收益組合基金-累積型 11.26270 11.26660 -0.00390 -0.03462 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.23000 24.89000 0.34000 1.36601 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73520 11.74790 -0.01270 -0.10810 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.12610 11.13860 -0.01250 -0.11222 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27610 10.28950 -0.01340 -0.13023 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55770 10.56920 -0.01150 -0.10881 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02050 10.03170 -0.01120 -0.11165 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24870 9.26070 -0.01200 -0.12958 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.96790 10.96190 0.00600 0.05474 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.46820 10.46000 0.00820 0.07839 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.12560 10.08530 0.04030 0.39959 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75550 9.71440 0.04110 0.42308 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.02490 9.98500 0.03990 0.39960 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65830 9.61760 0.04070 0.42318 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.81860 11.80080 0.01780 0.15084 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.65870 11.64230 0.01640 0.14087 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35690 10.34090 0.01600 0.15473 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.38020 11.36310 0.01710 0.15049 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.20880 11.19300 0.01580 0.14116 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96030 9.94480 0.01550 0.15586 聯邦金鑽平衡基金 23.12720 22.92300 0.20420 0.89081 聯邦貨幣市場基金 13.13850 13.13840 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83110 10.83930 -0.00820 -0.07565 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.43030 8.43670 -0.00640 -0.07586 聯邦精選科技基金 12.70000 12.56000 0.14000 1.11465 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14150 16.15360 -0.01210 -0.07491 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.41280 12.27320 0.13960 1.13744 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.17080 12.06660 0.10420 0.86354 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.74270 11.64210 0.10060 0.86411 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71040 11.70570 0.00470 0.04015 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08990 11.09320 -0.00330 -0.02975 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71480 10.71050 0.00430 0.04015 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82040 8.82310 -0.00270 -0.03060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.77000 37.60000 0.17000 0.45213 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.29000 15.19000 0.10000 0.65833 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.61000 0.07000 0.33964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.10000 16.05000 0.05000 0.31153 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.35000 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