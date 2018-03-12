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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/09  107/03/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.31340   10.31170   0.00170    0.01649
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.69720    9.70610  -0.00890   -0.09169
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87750    9.88480  -0.00730   -0.07385
中國信託台灣活力基金                                             14.23000   14.12000   0.11000    0.77904
中國信託台灣優勢基金                                             16.90000   16.81000   0.09000    0.53540
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.35000    9.26000   0.09000    0.97192
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64390    9.64250   0.00140    0.01452
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25340    9.25210   0.00130    0.01405
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13980   10.13800   0.00180    0.01775
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.72790    9.72620   0.00170    0.01748
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.17440   10.14150   0.03290    0.32441
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.99560    8.96650   0.02910    0.32454
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25100   11.18320   0.06780    0.60627
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.31740   10.25530   0.06210    0.60554
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96430   10.96420   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.60570    9.61110  -0.00540   -0.05619
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.48370    9.48910  -0.00540   -0.05691
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79810    9.80270  -0.00460   -0.04693
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.66920    9.67370  -0.00450   -0.04652
中國信託精穩基金                                                 17.79550   17.74660   0.04890    0.27555
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
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元大2001基金                                                     64.57000   64.45000   0.12000    0.18619
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.58880   37.46110   0.12770    0.34089
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23320   11.23210   0.00110    0.00979
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.65640   10.69190  -0.03550   -0.33203
元大上證50基金                                                   33.62000   33.52000   0.10000    0.29833
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.96000   12.83000   0.13000    1.01325
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.89000   11.80000   0.09000    0.76271
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.32000   13.13000   0.19000    1.44707
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.52800   13.38100   0.14700    1.09857
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.32700   17.13500   0.19200    1.12051
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.48700   11.39000   0.09700    0.85162
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.36900   11.31100   0.05800    0.51278
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.29000    3.24000   0.05000    1.54321
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.14000   14.94000   0.20000    1.33869
元大中國高收益點心債券基金                                       11.23680   11.27510  -0.03830   -0.33969
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.67380   45.64040   0.03340    0.07318
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33430   10.32910   0.00520    0.05034
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65350    9.64870   0.00480    0.04975
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.78630    9.81480  -0.02850   -0.29038
元大巴西指數基金                                                  6.85700    6.93900  -0.08200   -1.18173
元大巴菲特基金                                                   29.59000   29.38000   0.21000    0.71477
元大日經225基金                                                  27.00000   26.89000   0.11000    0.40907
元大台商收成基金                                                 24.24000   24.05000   0.19000    0.79002
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.96000   36.75000   0.21000    0.57143
元大台灣中型100基金                                              31.97000   31.81000   0.16000    0.50299
元大台灣加權股價指數基金                                         24.99800   24.92500   0.07300    0.29288
元大台灣卓越50基金                                               82.91000   82.52000   0.39000    0.47261
元大台灣金融基金                                                 16.69000   16.67000   0.02000    0.11998
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.53000   30.48000   0.05000    0.16404
元大台灣高股息基金                                               25.99000   25.95000   0.04000    0.15414
元大台灣電子科技基金                                             36.81000   36.60000   0.21000    0.57377
元大全球ETF成長組合基金                                          10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.50000   14.47000   0.03000    0.20733
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.60700   12.64000  -0.03300   -0.26108
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.93000    6.89000   0.04000    0.58055
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.33000    6.31000   0.02000    0.31696
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.28200   10.25000   0.03200    0.31220
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33700   10.32750   0.00950    0.09199
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.61800    9.60910   0.00890    0.09262
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.21370    9.20340   0.01030    0.11192
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.62740    8.61770   0.00970    0.11256
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.23000   14.11000   0.12000    0.85046
元大全球農業商機基金                                             16.44000   16.44000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.56500    9.42300   0.14200    1.50695
元大印度指數基金                                                  9.45100    9.40500   0.04600    0.48910
元大印度基金                                                     12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
元大多多基金                                                     19.09000   19.05000   0.04000    0.20997
元大多福基金                                                     56.02000   55.81000   0.21000    0.37628
元大亞太成長基金                                                 10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56610    8.60280  -0.03670   -0.42661
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17330    7.20400  -0.03070   -0.42615
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.05900   10.03000   0.02900    0.28913
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.91800    9.84000   0.07800    0.79268
元大卓越基金                                                     50.79000   50.40000   0.39000    0.77381
元大店頭基金                                                      8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
元大泛歐成長基金                                                  9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.17850   10.17810   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.04670    9.03430   0.01240    0.13725
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.11260   30.07500   0.03760    0.12502
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.71000   35.54490   0.16510    0.46448
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.51670   19.58000  -0.06330   -0.32329
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.52340   18.39110   0.13230    0.71937
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.82350   36.73150   0.09200    0.25047
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.56260   20.58550  -0.02290   -0.11124
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.97730   17.93290   0.04440    0.24759
元大高科技基金                                                   17.50000   17.41000   0.09000    0.51694
元大得利貨幣市場基金                                             16.22110   16.22090   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95910   11.95900   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.54000   14.50000   0.04000    0.27586
元大華夏中小基金                                                  8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
元大新中國基金-人民幣                                            12.21000   12.12000   0.09000    0.74257
元大新中國基金-美元                                              12.42000   12.36800   0.05200    0.42044
元大新中國基金-新台幣                                            11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
元大新主流基金                                                   24.77000   24.72000   0.05000    0.20227
元大新東協平衡基金-美元                                          10.35700   10.36900  -0.01200   -0.11573
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
元大新興市場ESG策略基金                                          13.43000   13.33000   0.10000    0.75019
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.72880   10.76740  -0.03860   -0.35849
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.78510   10.86340  -0.07830   -0.72077
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.70500   10.78010  -0.07510   -0.69665
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.59390    9.66130  -0.06740   -0.69763
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.95680    9.96760  -0.01080   -0.10835
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.73030    9.74080  -0.01050   -0.10779
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59740    9.60550  -0.00810   -0.08433
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.38230    9.39020  -0.00790   -0.08413
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.73760    9.74860  -0.01100   -0.11284
元大新興亞洲基金                                                 12.06000   11.92000   0.14000    1.17450
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.74780    9.78570  -0.03790   -0.38730
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.73810    9.77590  -0.03780   -0.38667
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.50450    9.53920  -0.03470   -0.36376
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.49490    9.52950  -0.03460   -0.36308
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07320   15.07310   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     36.48000   36.36000   0.12000    0.33003
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
元大實質多重資產基金-美元                                         9.78600    9.79000  -0.00400   -0.04086
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.25000   19.12000   0.13000    0.67992
元大精準中小基金                                                 22.18000   21.99000   0.19000    0.86403
元大摩臺基金                                                     38.64000   38.45000   0.19000    0.49415
元大標普500基金                                                  24.09000   23.95000   0.14000    0.58455
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.50000   13.58000  -0.08000   -0.58910
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.28000   31.90000   0.38000    1.19122
元大標智滬深300基金                                              19.61000   19.54000   0.07000    0.35824
元大歐洲50基金                                                   24.21000   23.96000   0.25000    1.04341
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.66700    9.67650  -0.00950   -0.09818
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12460   10.12430   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     51.88000   51.74000   0.14000    0.27058
元大韓國KOSPI200基金                                             23.86000   23.54000   0.32000    1.35939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.22000   15.23000  -0.01000   -0.06566
日盛上選基金                                                     32.31000   31.69000   0.62000    1.95645
日盛小而美基金                                                   19.13000   19.04000   0.09000    0.47269
日盛中國內需動力基金                                             11.63000   11.47000   0.16000    1.39494
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70400   11.70710  -0.00310   -0.02648
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.07900   10.08170  -0.00270   -0.02678
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05760   12.06270  -0.00510   -0.04228
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.37710   10.38150  -0.00440   -0.04238
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80380   10.80930  -0.00550   -0.05088
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.28210    9.28680  -0.00470   -0.05061
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.73000   12.54000   0.19000    1.51515
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.17000   12.98000   0.19000    1.46379
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.91000   12.72000   0.19000    1.49371
日盛日盛基金                                                     14.26000   14.03000   0.23000    1.63934
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04450   10.04210   0.00240    0.02390
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.68500    9.68270   0.00230    0.02375
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77270    9.77140   0.00130    0.01330
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.42560    9.42440   0.00120    0.01273
日盛全球新興債券基金A                                            10.90590   10.91610  -0.01020   -0.09344
日盛全球新興債券基金B                                             8.67740    8.68540  -0.00800   -0.09211
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44180    2.44540  -0.00360   -0.14722
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74880    1.75130  -0.00250   -0.14275
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38340    0.38400  -0.00060   -0.15625
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27570    0.27610  -0.00040   -0.14488
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.60400   12.62490  -0.02090   -0.16555
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.90640    8.92110  -0.01470   -0.16478
日盛亞洲機會基金                                                  7.82000    7.71000   0.11000    1.42672
日盛首選基金                                                     16.80000   16.56000   0.24000    1.44928
日盛高科技基金                                                   17.09000   16.77000   0.32000    1.90817
日盛貨幣市場基金                                                 14.73970   14.73950   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.11000   36.60000   0.51000    1.39344
日盛精選五虎基金                                                 36.93000   36.87000   0.06000    0.16273
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45790   13.45770   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.18000   36.02000   0.16000    0.44420
台新MSCI中國基金                                                 22.37000   22.11000   0.26000    1.17594
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.20000   18.25000  -0.05000   -0.27397
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.10000   20.93000   0.17000    0.81223
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13400   14.13380   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.82040    9.80220   0.01820    0.18567
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.82310   10.84260  -0.01950   -0.17985
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.84290    9.85830  -0.01540   -0.15621
台新中國通基金                                                   47.76000   47.72000   0.04000    0.08382
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.50300   16.26300   0.24000    1.47574
台新中國精選中小基金                                             12.24000   12.06000   0.18000    1.49254
台新主流基金                                                     24.12000   24.17000  -0.05000   -0.20687
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.99000   17.95000   0.04000    0.22284
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61830    0.61690   0.00140    0.22694
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.77000   13.74000   0.03000    0.21834
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47300    0.47190   0.00110    0.23310
台新台灣中小基金                                                 38.20000   38.06000   0.14000    0.36784
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.32040    9.25380   0.06660    0.71970
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37530    9.33090   0.04440    0.47584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.29740   10.24870   0.04870    0.47518
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.88720   10.87920   0.00800    0.07353
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.51790   11.50940   0.00850    0.07385
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
台新印度基金                                                     15.20000   15.18000   0.02000    0.13175
台新亞美短期債券基金                                             10.88010   10.87210   0.00800    0.07358
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.90950    8.91590  -0.00640   -0.07178
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31120    0.31150  -0.00030   -0.09631
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.01380   12.02240  -0.00860   -0.07153
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41330    0.41370  -0.00040   -0.09669
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07080   11.07070   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.20720   30.04330   0.16390    0.54555
台新智慧生活基金-美元                                            10.46830   10.41110   0.05720    0.54941
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.48970    9.49200  -0.00230   -0.02423
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.20300    9.20310  -0.00010   -0.00109
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.90360    9.90600  -0.00240   -0.02423
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.60920    9.60920   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.48770   10.45560   0.03210    0.30701
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35720    0.35620   0.00100    0.28074
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.03930    8.01470   0.02460    0.30694
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28370    0.28290   0.00080    0.28279
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.50000    6.51000  -0.01000   -0.15361
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.21100   10.19300   0.01800    0.17659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           18.86000   18.76000   0.10000    0.53305
未來資產全球大消費基金                                           14.96000   14.83000   0.13000    0.87660
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.51000    8.45000   0.06000    0.71006
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99450   12.00970  -0.01520   -0.12656
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.90820    9.92080  -0.01260   -0.12701
未來資產亞洲新富基金                                             21.80000   21.49000   0.31000    1.44253
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54410   12.54400   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.71000   11.65000   0.06000    0.51502
未來資產新興市場債券基金A                                         8.98290    8.98650  -0.00360   -0.04006
未來資產新興市場債券基金B                                         7.03910    7.04190  -0.00280   -0.03976
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.93850   10.93750   0.00100    0.00914
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04190   10.05480  -0.01290   -0.12830
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48100    9.48190  -0.00090   -0.00949
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55320   10.55430  -0.00110   -0.01042
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54660    8.56040  -0.01380   -0.16121
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57380    9.58900  -0.01520   -0.15851
永豐中小基金                                                     49.55000   49.18000   0.37000    0.75234
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90130    1.90110   0.00020    0.01052
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44220    2.44200   0.00020    0.00819
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.91850    8.92990  -0.01140   -0.12766
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.10930   11.12350  -0.01420   -0.12766
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.85000    4.76000   0.09000    1.89076
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.40000   22.05000   0.35000    1.58730
永豐主流品牌基金                                                 16.00000   15.87000   0.13000    0.81916
永豐永豐基金                                                     34.08000   33.83000   0.25000    0.73899
永豐亞洲民生消費基金                                             12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77490   12.75390   0.02100    0.16466
永豐高科技基金                                                   22.65000   22.51000   0.14000    0.62195
永豐貨幣市場基金                                                 13.85610   13.85590   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12490    2.12220   0.00270    0.12723
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47610    2.47690  -0.00080   -0.03230
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.04610    8.04700  -0.00090   -0.01118
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52370   10.52490  -0.00120   -0.01140
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.59600    7.60380  -0.00780   -0.10258
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41320   11.42490  -0.01170   -0.10241
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.37000   20.24000   0.13000    0.64229
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.12000   53.91000   0.21000    0.38954
永豐領航科技基金                                                 37.89000   37.73000   0.16000    0.42407
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.20000   10.09000   0.11000    1.09019
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
永豐趨勢平衡基金                                                 46.17000   46.07000   0.10000    0.21706
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.38470   11.38360   0.00110    0.00966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.73490    9.73890  -0.00400   -0.04107
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73490    9.73890  -0.00400   -0.04107
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70200    9.70410  -0.00210   -0.02164
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70200    9.70410  -0.00210   -0.02164
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.74930    9.75310  -0.00380   -0.03896
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87610    9.87990  -0.00380   -0.03846
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68870    9.69110  -0.00240   -0.02476
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77680    9.77920  -0.00240   -0.02454
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.23000   12.09000   0.14000    1.15798
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.33000   11.22000   0.11000    0.98039
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
兆豐國際中小基金                                                 14.82000   14.69000   0.13000    0.88496
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.82000   15.59000   0.23000    1.47530
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.79000   21.52000   0.27000    1.25465
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.27000   22.01000   0.26000    1.18128
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.36000   12.27000   0.09000    0.73350
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.17000   13.07000   0.10000    0.76511
兆豐國際生命科學基金                                             15.42000   15.33000   0.09000    0.58708
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28020   10.24760   0.03260    0.31812
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.81180   10.77870   0.03310    0.30709
兆豐國際全球高股息基金                                           11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
兆豐國際全球基金                                                 32.00000   31.75000   0.25000    0.78740
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18040   10.18000   0.00040    0.00393
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.45050    9.43770   0.01280    0.13563
兆豐國際國民基金                                                 23.32000   23.23000   0.09000    0.38743
兆豐國際第一基金                                                 13.30000   13.16000   0.14000    1.06383
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02480   10.03310  -0.00830   -0.08273
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.10720    8.11400  -0.00680   -0.08381
兆豐國際萬全基金                                                 20.51000   20.38000   0.13000    0.63788
兆豐國際電子基金                                                 25.74000   25.57000   0.17000    0.66484
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.02000    8.00000   0.02000    0.25000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.93000   21.89000   0.04000    0.18273
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.18000   17.23000  -0.05000   -0.29019
兆豐國際豐台灣基金                                               31.78000   31.64000   0.14000    0.44248
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47670   12.47660   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16790   11.16430   0.00360    0.03225
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97180   11.96590   0.00590    0.04931
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78840   10.78310   0.00530    0.04915
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.60710   11.60130   0.00580    0.04999
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35640    8.35370   0.00270    0.03232
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.74860    9.74300   0.00560    0.05748
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24070    9.23610   0.00460    0.04980
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.30220    9.29770   0.00450    0.04840
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57620    9.57140   0.00480    0.05015
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
合庫全球新興市場基金                                              9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
合庫貨幣市場基金                                                 10.10970   10.10960   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.92090    9.93230  -0.01140   -0.11478
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.18150   10.19070  -0.00920   -0.09028
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.37710   10.38680  -0.00970   -0.09339
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.96080   11.96860  -0.00780   -0.06517
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.88960   13.89670  -0.00710   -0.05109
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.50920    9.52020  -0.01100   -0.11554
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.12200   10.13110  -0.00910   -0.08982
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.32480    8.33260  -0.00780   -0.09361
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.45310    9.45890  -0.00580   -0.06132
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.72870   10.73390  -0.00520   -0.04844
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.84510   10.84410   0.00100    0.00922
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62740   10.63530  -0.00790   -0.07428
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93580    9.94090  -0.00510   -0.05130
安聯中國東協基金                                                 16.33000   16.19000   0.14000    0.86473
安聯中國策略基金                                                 16.20000   15.98000   0.22000    1.37672
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.88000   14.68000   0.20000    1.36240
安聯中華新思路基金-美元                                          15.05000   14.86000   0.19000    1.27860
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.40000   13.23000   0.17000    1.28496
安聯台灣大壩基金                                                 25.08000   25.19000  -0.11000   -0.43668
安聯台灣科技基金                                                 43.76000   43.95000  -0.19000   -0.43231
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46630   12.46620   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.62000   28.73000  -0.11000   -0.38288
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11540   10.11690  -0.00150   -0.01483
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.10990   15.11210  -0.00220   -0.01456
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79860    9.80000  -0.00140   -0.01429
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06880   12.07100  -0.00220   -0.01823
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13030   10.13440  -0.00410   -0.04046
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.30000   12.30510  -0.00510   -0.04145
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.70720    9.70890  -0.00170   -0.01751
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.54780    9.55170  -0.00390   -0.04083
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.26950    9.27340  -0.00390   -0.04206
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84560   11.86040  -0.01480   -0.12478
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91500   10.93350  -0.01850   -0.16920
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59320   10.60870  -0.01550   -0.14611
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11910    9.13100  -0.01190   -0.13033
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.92220    8.93500  -0.01280   -0.14326
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.63350    8.64620  -0.01270   -0.14689
安聯全球人口趨勢基金                                             11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.54000   35.31000   0.23000    0.65137
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
安聯全球計量平衡基金                                             12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09790   12.10260  -0.00470   -0.03883
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58470   10.58880  -0.00410   -0.03872
安聯全球新興市場基金                                             19.01000   18.94000   0.07000    0.36959
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
安聯亞洲動態策略基金                                             25.26000   25.05000   0.21000    0.83832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00540   10.00810  -0.00270   -0.02698
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85460    9.85730  -0.00270   -0.02739
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.40460   84.43370  -0.02910   -0.03446
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88250   12.90690  -0.02440   -0.18905
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.43430   67.46810  -0.03380   -0.05010
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.21120   10.23050  -0.01930   -0.18865
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51060    2.50980   0.00080    0.03188
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58460   10.60270  -0.01810   -0.17071
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10780    2.10460   0.00320    0.15205
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90660    8.92200  -0.01540   -0.17261
宏利台灣動力基金                                                 30.22000   29.99000   0.23000    0.76692
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.55350   10.51160   0.04190    0.39861
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81830    9.77660   0.04170    0.42653
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.47560    8.44220   0.03340    0.39563
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.13010    8.09630   0.03380    0.41747
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
宏利全球債券組合基金                                             13.09170   13.10460  -0.01290   -0.09844
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79840    2.80000  -0.00160   -0.05714
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.84600   11.85780  -0.01180   -0.09951
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89380    8.90260  -0.00880   -0.09885
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30980    2.30430   0.00550    0.23868
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66950   10.67640  -0.00690   -0.06463
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.47420    4.44230   0.03190    0.71810
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72600    0.72210   0.00390    0.54009
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.58000   20.47000   0.11000    0.53737
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60950   11.60560   0.00390    0.03360
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39340   10.39320   0.00020    0.00192
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00820   10.00790   0.00030    0.00300
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16950    9.16990  -0.00040   -0.00436
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70170    8.70150   0.00020    0.00230
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47770    8.47700   0.00070    0.00826
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.72480    8.72500  -0.00020   -0.00229
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83860    2.83890  -0.00030   -0.01057
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41560    0.41570  -0.00010   -0.02406
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.48670   12.49050  -0.00380   -0.03042
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95050    0.95040   0.00010    0.01052
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.78140    7.78370  -0.00230   -0.02955
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17680    2.17880  -0.00200   -0.09179
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31330    0.31340  -0.00010   -0.03191
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.57270    9.57600  -0.00330   -0.03446
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35330    0.35330   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62210   13.62200   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.91000    2.87000   0.04000    1.39373
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.78000   12.62000   0.16000    1.26783
宏利臺灣股息收益基金                                             27.83000   27.59000   0.24000    0.86988
宏利澳幣保本基金                                                 11.86870   11.86380   0.00490    0.04130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.78000   11.70000   0.08000    0.68376
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.17000   10.14960   0.02040    0.20099
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.21990   10.23760  -0.01770   -0.17289
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.11240    9.12600  -0.01360   -0.14902
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55280   10.56850  -0.01570   -0.14855
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
貝萊德新台幣基金                                                 12.91980   12.91970   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.82000   24.73000   0.09000    0.36393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08820   11.08980  -0.00160   -0.01443
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97730   10.00590  -0.02860   -0.28583
保德信大中華基金                                                 31.59000   31.26000   0.33000    1.05566
保德信中小型股基金                                               43.61000   43.57000   0.04000    0.09181
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
保德信中國中小基金-美元                                          11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.99140    9.95970   0.03170    0.31828
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.96330    9.93080   0.03250    0.32726
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.10280   10.07010   0.03270    0.32472
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.74240   10.70760   0.03480    0.32500
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
保德信中國品牌基金-美元                                          10.58000   10.50000   0.08000    0.76190
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
保德信台商全方位基金                                             34.17000   34.08000   0.09000    0.26408
保德信全球中小基金                                               29.25000   29.21000   0.04000    0.13694
保德信全球消費商機基金                                           17.59000   17.47000   0.12000    0.68689
保德信全球基礎建設基金                                           11.55000   11.46000   0.09000    0.78534
保德信全球資源基金                                                7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.70000    9.61000   0.09000    0.93652
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.50000   30.23000   0.27000    0.89315
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.08280   10.07550   0.00730    0.07245
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.69840   10.69060   0.00780    0.07296
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07480    9.06600   0.00880    0.09707
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.62210    9.61280   0.00930    0.09675
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.50670    8.51650  -0.00980   -0.11507
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.89190   10.90450  -0.01260   -0.11555
保德信亞太基金                                                   22.48000   22.27000   0.21000    0.94297
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71950    8.72270  -0.00320   -0.03669
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.27250   11.27670  -0.00420   -0.03724
保德信店頭市場基金                                               34.12000   34.08000   0.04000    0.11737
保德信拉丁美洲基金                                                7.68000    7.73000  -0.05000   -0.64683
保德信金平衡基金                                                 29.26000   29.15000   0.11000    0.37736
保德信金滿意基金                                                 40.18000   40.14000   0.04000    0.09965
保德信科技島基金                                                 24.51000   24.55000  -0.04000   -0.16293
保德信高成長基金                                                 86.18000   85.90000   0.28000    0.32596
保德信第一基金                                                   25.38000   25.24000   0.14000    0.55468
保德信貨幣市場基金                                               15.73590   15.73570   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.76850   10.75120   0.01730    0.16091
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40800   10.38940   0.01860    0.17903
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.03310   11.02220   0.01090    0.09889
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.98110    9.96930   0.01180    0.11836
保德信新世紀基金                                                 10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.42700    8.42660   0.00040    0.00475
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.00000   10.99940   0.00060    0.00545
保德信新興趨勢組合基金                                           11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
保德信瑞騰基金                                                   15.51950   15.51950   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96070    9.96390  -0.00320   -0.03212
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03640   10.03960  -0.00320   -0.03187
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89720    9.90170  -0.00450   -0.04545
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91380    9.92000  -0.00620   -0.06250
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88420    9.88640  -0.00220   -0.02225
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88350    9.88750  -0.00400   -0.04046
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99200    1.99180   0.00020    0.01004
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65120    2.65090   0.00030    0.01132
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31440    0.31490  -0.00050   -0.15878
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45390    0.45460  -0.00070   -0.15398
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83600    8.85240  -0.01640   -0.18526
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87610   11.89560  -0.01950   -0.16393
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72260    9.72220   0.00040    0.00411
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66220   11.66150   0.00070    0.00600
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24760    9.26260  -0.01500   -0.16194
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12250   11.14050  -0.01800   -0.16157
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33200   10.33510  -0.00310   -0.02999
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.16960   10.17560  -0.00600   -0.05896
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27050   10.27280  -0.00230   -0.02239
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68070   10.68310  -0.00240   -0.02247
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.16650   10.17620  -0.00970   -0.09532
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00600   10.00800  -0.00200   -0.01998
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15960   10.16170  -0.00210   -0.02067
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94960    9.96020  -0.01060   -0.10642
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01930   10.01510   0.00420    0.04194
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.88100   10.86660   0.01440    0.13252
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.59630    6.60780  -0.01150   -0.17404
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.99530   11.01450  -0.01920   -0.17432
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63320   11.63310   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.46000   19.34000   0.12000    0.62048
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4406.210004377.90000  28.31000    0.64666
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.82920   10.79260   0.03660    0.33912
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.23850   12.19320   0.04530    0.37152
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.49790   11.46080   0.03710    0.32371
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.76640    9.73340   0.03300    0.33904
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.57410   10.53500   0.03910    0.37114
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.36810   10.33460   0.03350    0.32415
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.18460   11.14680   0.03780    0.33911
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.15690   12.11190   0.04500    0.37154
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.13000    7.12000   0.01000    0.14045
柏瑞巨人基金                                                     12.87000   12.79000   0.08000    0.62549
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63350   13.63340   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.06000   15.98000   0.08000    0.50063
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34920   13.34630   0.00290    0.02173
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.90350   11.89760   0.00590    0.04959
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.58900   12.58690   0.00210    0.01668
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.18920    9.18720   0.00200    0.02177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.90230    6.90090   0.00140    0.02029
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10740    9.10290   0.00450    0.04943
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73470    8.72750   0.00720    0.08250
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.16150   11.15960   0.00190    0.01703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63130    8.62980   0.00150    0.01738
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08000   12.07400   0.00600    0.04969
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56460   11.56210   0.00250    0.02162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62640   11.61680   0.00960    0.08264
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.45980   11.45790   0.00190    0.01658
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.14740    9.14540   0.00200    0.02187
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.17500   10.16990   0.00510    0.05015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.98400    9.97570   0.00830    0.08320
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92770    9.92610   0.00160    0.01612
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.76210    9.76040   0.00170    0.01742
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06980   10.05560   0.01420    0.14121
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.05130   10.03390   0.01740    0.17341
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01500   10.00130   0.01370    0.13698
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07460   10.06080   0.01380    0.13717
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06980   10.05560   0.01420    0.14121
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.05130   10.03390   0.01740    0.17341
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.01500   10.00130   0.01370    0.13698
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.07460   10.06080   0.01380    0.13717
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05090   10.03680   0.01410    0.14048
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.05130   10.03390   0.01740    0.17341
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01500   10.00130   0.01370    0.13698
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07460   10.06080   0.01380    0.13717
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06980   10.05560   0.01420    0.14121
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.05130   10.03390   0.01740    0.17341
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.01500   10.00130   0.01370    0.13698
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.07460   10.06080   0.01380    0.13717
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.79420   10.80030  -0.00610   -0.05648
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.07140   12.07290  -0.00150   -0.01242
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.54420   11.55050  -0.00630   -0.05454
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.41500    9.42020  -0.00520   -0.05520
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.26630   10.26760  -0.00130   -0.01266
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.11320   10.11880  -0.00560   -0.05534
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.50370   10.50960  -0.00590   -0.05614
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.23950   11.24090  -0.00140   -0.01245
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.15280   11.15890  -0.00610   -0.05466
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.41510    9.42040  -0.00530   -0.05626
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.26660   10.26790  -0.00130   -0.01266
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.11360   10.11910  -0.00550   -0.05435
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.56000   13.48000   0.08000    0.59347
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.93000   14.85000   0.08000    0.53872
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.58000   12.51000   0.07000    0.55955
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.98000   12.92000   0.06000    0.46440
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.62000   0.13000    0.95448
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.35000   13.23000   0.12000    0.90703
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36820   11.35840   0.00980    0.08628
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55800    7.55150   0.00650    0.08608
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.56820   11.57410  -0.00590   -0.05098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25550   11.25800  -0.00250   -0.02221
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.45070   10.45640  -0.00570   -0.05451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.66670    8.67120  -0.00450   -0.05190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83900    9.84110  -0.00210   -0.02134
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86790    9.87330  -0.00540   -0.05469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82690   10.82930  -0.00240   -0.02216
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.15830   10.16350  -0.00520   -0.05116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.43390   10.43950  -0.00560   -0.05364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.19350   10.19570  -0.00220   -0.02158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.36450    9.36930  -0.00480   -0.05123
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30360    9.30640  -0.00280   -0.03009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88780    9.89310  -0.00530   -0.05357
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45970   12.47220  -0.01250   -0.10022
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02870   12.03680  -0.00810   -0.06729
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50220   11.51440  -0.01220   -0.10595
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.61160    7.61920  -0.00760   -0.09975
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.68780    9.69430  -0.00650   -0.06705
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.36950   10.38050  -0.01100   -0.10597
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.71050   10.72120  -0.01070   -0.09980
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52050   11.53270  -0.01220   -0.10579
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48130   10.48840  -0.00710   -0.06769
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.70740    9.71720  -0.00980   -0.10085
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.59010   10.60130  -0.01120   -0.10565
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.25030   11.25320  -0.00290   -0.02577
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.87250   11.87240   0.00010    0.00084
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.98690   10.98980  -0.00290   -0.02639
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.38510    9.38750  -0.00240   -0.02557
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.03220   10.03220   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.03560   10.03830  -0.00270   -0.02690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.19070   11.19060   0.00010    0.00089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.03770   10.04030  -0.00260   -0.02590
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.46510   10.46790  -0.00280   -0.02675
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.68870    9.69120  -0.00250   -0.02580
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.53980    9.54230  -0.00250   -0.02620
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.25460   10.25450   0.00010    0.00098
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.79270    9.79530  -0.00260   -0.02654
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.19000   18.11000   0.08000    0.44174
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.99000   16.89000   0.10000    0.59207
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10070   13.10510  -0.00440   -0.03357
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.03660   11.02600   0.01060    0.09614
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.66490   11.64420   0.02070    0.17777
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.18320   12.14660   0.03660    0.30132
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.48030   11.46840   0.01190    0.10376
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.23330   10.22350   0.00980    0.09586
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.57550   10.55670   0.01880    0.17809
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.50680   10.47530   0.03150    0.30071
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.66080   10.64980   0.01100    0.10329
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.37200   10.35350   0.01850    0.17868
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.60050   10.58960   0.01090    0.10293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      37.65000   37.41000   0.24000    0.64154
國泰大中華基金                                                   21.30000   21.17000   0.13000    0.61408
國泰小龍基金                                                     16.18000   16.16000   0.02000    0.12376
國泰中小成長基金                                                 45.08000   44.83000   0.25000    0.55766
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.48140    4.39640   0.08500    1.93340
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.68000   20.35000   0.33000    1.62162
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81080    0.79830   0.01250    1.56583
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77180    0.76000   0.01180    1.55263
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11510    2.10930   0.00580    0.27497
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.71970    9.72680  -0.00710   -0.07299
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.46520    8.47150  -0.00630   -0.07437
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32880    0.32910  -0.00030   -0.09116
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33010   11.32900   0.00110    0.00971
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78210    1.78840  -0.00630   -0.35227
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.02260   10.03610  -0.01350   -0.13451
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34710    0.34770  -0.00060   -0.17256
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.03650    4.97490   0.06160    1.23822
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.22000   23.02000   0.20000    0.86881
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78720    0.78040   0.00680    0.87135
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.76840    3.72430   0.04410    1.18412
國泰中港台基金台幣級別                                           17.39000   17.24000   0.15000    0.87007
國泰中港台基金美元級別                                            0.59630    0.59150   0.00480    0.81150
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.11000   26.02000   0.09000    0.34589
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.51000   13.62000  -0.11000   -0.80764
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.08000   32.62000   0.46000    1.41018
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39180   12.39170   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.58000   27.51000   0.07000    0.25445
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.28870    2.26930   0.01940    0.85489
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36110    0.35940   0.00170    0.47301
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46600    0.46150   0.00450    0.97508
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46600    0.46460   0.00140    0.30133
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.59000    5.58000   0.01000    0.17921
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18800    0.18770   0.00030    0.15983
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30520    0.30340   0.00180    0.59328
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41960    0.41940   0.00020    0.04769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38340    0.38320   0.00020    0.05219
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44220    0.44200   0.00020    0.04525
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48710    0.48460   0.00250    0.51589
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.25000   19.18000   0.07000    0.36496
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.98000   20.94000   0.04000    0.19102
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44050    2.42810   0.01240    0.51069
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.47010   11.45130   0.01880    0.16417
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.53250   10.51530   0.01720    0.16357
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38610    0.38550   0.00060    0.15564
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35450    0.35400   0.00050    0.14124
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49500    0.49190   0.00310    0.63021
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.22000   12.11000   0.11000    0.90834
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43140    0.42750   0.00390    0.91228
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.41000   18.31000   0.10000    0.54615
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62940    0.62600   0.00340    0.54313
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.21000   15.15000   0.06000    0.39604
國泰科技生化基金                                                 37.36000   37.29000   0.07000    0.18772
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.43000   25.31000   0.12000    0.47412
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.79000   13.85000  -0.06000   -0.43321
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.10570   36.96070   0.14500    0.39231
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.88670   19.95280  -0.06610   -0.33128
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.83390   18.70660   0.12730    0.68051
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92930   38.83570   0.09360    0.24102
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.29590   39.27310   0.02280    0.05806
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.14210   40.09590   0.04620    0.11522
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91410   11.91010   0.00400    0.03358
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20090   12.19610   0.00480    0.03936
國泰紐幣保本基金                                                 12.23640   12.23370   0.00270    0.02207
國泰高科技基金                                                   12.82000   12.77000   0.05000    0.39154
國泰國泰基金                                                     23.47000   23.38000   0.09000    0.38494
國泰富時中國A50基金                                              21.98000   21.89000   0.09000    0.41115
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34150    0.34110   0.00040    0.11727
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44720    0.44460   0.00260    0.58480
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37010    0.36820   0.00190    0.51602
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48470    0.48000   0.00470    0.97917
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35760    0.35680   0.00080    0.22422
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46830    0.46500   0.00330    0.70968
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.83720   10.83540   0.00180    0.01661
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.98630    7.98500   0.00130    0.01628
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36540    0.36530   0.00010    0.02737
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27290    0.27300  -0.00010   -0.03663
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42180    0.41920   0.00260    0.62023
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16650    2.15990   0.00660    0.30557
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46650    1.46200   0.00450    0.30780
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35230    0.35250  -0.00020   -0.05674
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37680    0.37700  -0.00020   -0.05305
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24090    0.24100  -0.00010   -0.04149
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.84780   10.85530  -0.00750   -0.06909
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.20720    7.21220  -0.00500   -0.06933
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.48000   14.53000  -0.05000   -0.34412
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.19000   33.97000   0.22000    0.64763
國泰價值卓越基金                                                 14.69000   14.64000   0.05000    0.34153
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39730    0.39700   0.00030    0.07557
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.13660   12.13930  -0.00270   -0.02224
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41380    0.41390  -0.00010   -0.02416
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.68230    9.67260   0.00970    0.10028
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57670    8.59390  -0.01720   -0.20014
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56800   10.55710   0.01090    0.10325
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44660    9.46560  -0.01900   -0.20073
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.02710   11.02610   0.00100    0.00907
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97010    9.97450  -0.00440   -0.04411
第一金大中華基金                                                 26.09000   25.95000   0.14000    0.53950
第一金小型精選基金                                               36.46000   36.35000   0.11000    0.30261
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.91000   14.69000   0.22000    1.49762
第一金中國世紀基金-美元                                          10.09550    9.98350   0.11200    1.12185
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.26000   11.14000   0.12000    1.07720
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.26000   11.14000   0.12000    1.07720
第一金中概平衡基金                                               23.50000   23.46000   0.04000    0.17050
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22010   15.21990   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.51400  177.51200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.00520   13.92290   0.08230    0.59111
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.00430   13.91660   0.08770    0.63018
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.76000   12.69000   0.07000    0.55162
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.01580   10.01220   0.00360    0.03596
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.01630   10.01260   0.00370    0.03695
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.57900    9.57550   0.00350    0.03655
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.60240    9.59890   0.00350    0.03646
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32060   10.31680   0.00380    0.03683
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87380    9.87020   0.00360    0.03647
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.87390    9.87030   0.00360    0.03647
第一金全球大趨勢基金                                             22.65000   22.49000   0.16000    0.71143
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.74080    7.67070   0.07010    0.91387
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.59090    5.54030   0.05060    0.91331
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.13320    9.05470   0.07850    0.86695
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.13420    9.05570   0.07850    0.86686
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.28450    9.20470   0.07980    0.86695
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.28580    9.20600   0.07980    0.86683
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61490    8.56920   0.04570    0.53331
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01180    9.95880   0.05300    0.53219
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.87260    9.85880   0.01380    0.13998
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13160    8.13170  -0.00010   -0.00123
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.99430    8.99490  -0.00060   -0.00667
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.99970   10.98440   0.01530    0.13929
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.00050   10.98520   0.01530    0.13928
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95120    9.95140  -0.00020   -0.00201
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.67230   14.67320  -0.00090   -0.00613
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.45320   15.40370   0.04950    0.32135
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.45240   15.39080   0.06160    0.40024
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.84000   13.79000   0.05000    0.36258
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.84000   13.80000   0.04000    0.28986
第一金亞洲科技基金                                               21.74000   21.48000   0.26000    1.21043
第一金亞洲新興市場基金                                           13.78000   13.67000   0.11000    0.80468
第一金店頭市場基金                                                9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
第一金創新趨勢基金                                               21.89000   21.76000   0.13000    0.59743
第一金電子基金                                                   31.75000   31.71000   0.04000    0.12614
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.34000   14.40000  -0.06000   -0.41667
統一大滿貫基金                                                   32.52000   32.43000   0.09000    0.27752
統一大龍印基金                                                   17.24000   17.12000   0.12000    0.70093
統一大龍騰中國基金                                               11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
統一中小基金                                                     24.90000   24.72000   0.18000    0.72816
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79450    9.79200   0.00250    0.02553
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.93840    9.95170  -0.01330   -0.13365
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44580    9.45820  -0.01240   -0.13110
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.36020   11.35730   0.00290    0.02553
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.43590   11.45120  -0.01530   -0.13361
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88220   10.89650  -0.01430   -0.13123
統一台灣動力基金                                                 15.96000   15.82000   0.14000    0.88496
統一全天候基金                                                  102.52000  101.87000   0.65000    0.63807
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.11950    9.11540   0.00410    0.04498
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.57420    9.58510  -0.01090   -0.11372
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.38760    9.39750  -0.00990   -0.10535
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.25790    9.25360   0.00430    0.04647
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.71950    9.73050  -0.01100   -0.11305
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.53010    9.54000  -0.00990   -0.10377
統一全球債券組合基金                                             12.11090   12.11870  -0.00780   -0.06436
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.79000   15.67000   0.12000    0.76579
統一全球新科技基金(美元)                                         16.13000   16.04000   0.09000    0.56110
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.67000   14.58000   0.09000    0.61728
統一亞太基金                                                     27.03000   26.82000   0.21000    0.78300
統一亞洲大金磚基金                                               13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
統一奔騰基金                                                     54.89000   54.58000   0.31000    0.56797
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62820   16.62810   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     25.56000   25.49000   0.07000    0.27462
統一統信基金                                                     31.64000   31.49000   0.15000    0.47634
統一黑馬基金                                                     56.06000   55.81000   0.25000    0.44795
統一新亞洲科技能源基金                                           20.08000   19.93000   0.15000    0.75263
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.51420    8.51850  -0.00430   -0.05048
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58870   10.59410  -0.00540   -0.05097
統一經建基金                                                     43.33000   43.05000   0.28000    0.65041
統一龍馬基金                                                     68.38000   68.01000   0.37000    0.54404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.90000   20.89000   0.01000    0.04787
野村中小基金                                                     47.36000   47.14000   0.22000    0.46669
野村中國機會基金                                                 14.82000   14.63000   0.19000    1.29870
野村巴西基金                                                      6.61000    6.67000  -0.06000   -0.89955
野村日本領先基金                                                 12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                               22.71000   22.60000   0.11000    0.48673
野村台灣運籌基金                                                 36.41000   36.24000   0.17000    0.46909
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83910    9.83930  -0.00020   -0.00203
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83730    9.83790  -0.00060   -0.00610
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84810    9.84930  -0.00120   -0.01218
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83910    9.83930  -0.00020   -0.00203
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83730    9.83790  -0.00060   -0.00610
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84810    9.84930  -0.00120   -0.01218
野村平衡基金                                                     18.74000   18.66000   0.08000    0.42872
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
野村全球生技醫療基金                                             16.55000   16.46000   0.09000    0.54678
野村全球品牌基金                                                 26.68000   26.56000   0.12000    0.45181
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.93060    7.93260  -0.00200   -0.02521
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.81330   10.81590  -0.00260   -0.02404
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.56100   10.53000   0.03100    0.29440
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.89000   12.81000   0.08000    0.62451
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.82000   18.70000   0.12000    0.64171
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.13000   12.05000   0.08000    0.66390
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65940   10.66180  -0.00240   -0.02251
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.48580   10.48850  -0.00270   -0.02574
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.74500    9.73480   0.01020    0.10478
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.50540    9.49450   0.01090    0.11480
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.93210    8.92110   0.01100    0.12330
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.05970   11.04840   0.01130    0.10228
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61320   10.60100   0.01220    0.11508
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.01920   10.00680   0.01240    0.12392
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.41380   11.40200   0.01180    0.10349
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.00990   11.00000   0.00990    0.09000
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.52390   10.51360   0.01030    0.09797
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.67140   10.63340   0.03800    0.35736
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.65890   10.61970   0.03920    0.36913
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.11760   10.08460   0.03300    0.32723
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.66850    9.63560   0.03290    0.34144
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.92110    9.88610   0.03500    0.35403
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.05510   12.01190   0.04320    0.35964
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.76410   12.71530   0.04880    0.38379
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.13630   11.10000   0.03630    0.32703
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.64380   10.60760   0.03620    0.34126
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.15020   11.11090   0.03930    0.35371
野村成長基金                                                     29.00000   28.99000   0.01000    0.03449
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.10580   10.04640   0.05940    0.59126
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.10730   10.04750   0.05980    0.59517
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.89270    9.83250   0.06020    0.61226
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.19120   10.13130   0.05990    0.59124
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.17510   10.11500   0.06010    0.59417
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.96060    9.90000   0.06060    0.61212
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.67000   13.54000   0.13000    0.96012
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.25320   10.27610  -0.02290   -0.22285
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.18620   10.20560  -0.01940   -0.19009
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.99710   10.01580  -0.01870   -0.18671
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.59370   10.61760  -0.02390   -0.22510
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44590   10.46560  -0.01970   -0.18824
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.25480   10.27400  -0.01920   -0.18688
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.17090    9.18520  -0.01430   -0.15569
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.97350    9.99070  -0.01720   -0.17216
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.88210    9.89770  -0.01560   -0.15761
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.60670   13.62800  -0.02130   -0.15630
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.76290   12.78470  -0.02180   -0.17052
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.50140   10.51810  -0.01670   -0.15877
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28550   10.29360  -0.00810   -0.07869
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.99550   10.00260  -0.00710   -0.07098
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39250    9.39920  -0.00670   -0.07128
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.90230   10.91000  -0.00770   -0.07058
野村泰國基金                                                     44.40000   44.49000  -0.09000   -0.20229
野村高科技基金                                                   10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
野村貨幣市場基金                                                 16.23530   16.23510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.66000   16.60000   0.06000    0.36145
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.10440    8.11960  -0.01520   -0.18720
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.79220   11.81440  -0.02220   -0.18791
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
野村精選貨幣市場基金                                             12.06490   12.06480   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.22000   12.08000   0.14000    1.15894
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.69000   11.57000   0.12000    1.03717
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.35000   11.26000   0.09000    0.79929
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
野村積極成長基金                                                 12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
野村優質基金                                                     34.17000   33.98000   0.19000    0.55915
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71430    8.71040   0.00390    0.04477
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08890    8.09530  -0.00640   -0.07906
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89700    7.89510   0.00190    0.02407
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48580   11.48080   0.00500    0.04355
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49270   10.50090  -0.00820   -0.07809
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27330   10.27100   0.00230    0.02239
野村環球基金-人民幣計價                                          15.53000   15.47000   0.06000    0.38785
野村環球基金-美元計價                                            12.41000   12.36000   0.05000    0.40453
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.48000   16.42000   0.06000    0.36541
野村鴻利基金                                                     21.77000   21.69000   0.08000    0.36883
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84190   16.84180   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.86000   20.79000   0.07000    0.33670
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.58000   12.55000   0.03000    0.23904
野村鑫平衡組合基金                                               14.68000   14.66000   0.02000    0.13643
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22780   13.24340  -0.01560   -0.11779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.96270    9.96710  -0.00440   -0.04415
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97090    9.97440  -0.00350   -0.03509
凱基台商天下基金                                                 13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
凱基台灣精五門基金                                               20.79000   20.77000   0.02000    0.09629
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.89970   10.87720   0.02250    0.20685
凱基亞太高股息基金                                               13.48000   13.41000   0.07000    0.52200
凱基亞洲四金磚基金                                               18.01000   17.79000   0.22000    1.23665
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.99000   13.84000   0.15000    1.08382
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.69850   13.58760   0.11090    0.81619
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.82000   12.72000   0.10000    0.78616
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52420   11.52410   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.46000   26.36000   0.10000    0.37936
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.67000   20.62000   0.05000    0.24248
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.09100   21.04390   0.04710    0.22382
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.94000   18.85000   0.09000    0.47745
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.04910   18.96050   0.08860    0.46729
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.06210   10.07110  -0.00900   -0.08936
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.08530    8.09260  -0.00730   -0.09021
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.17000    8.17000   0.00000    0.00000
凱基資源國基金                                                   10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.88240   11.81960   0.06280    0.53132
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.98050   10.89440   0.08610    0.79031
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.69000   10.60000   0.09000    0.84906
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.64000   12.55000   0.09000    0.71713
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.03460   12.95130   0.08330    0.64318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.68000   14.78000  -0.10000   -0.67659
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.52000   32.04000   0.48000    1.49813
富邦NASDAQ-100基金                                               28.11000   27.93000   0.18000    0.64447
富邦上証180基金                                                  33.22000   33.09000   0.13000    0.39287
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25040    0.24840   0.00200    0.80515
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.33000    7.27000   0.06000    0.82531
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.66000    6.68000  -0.02000   -0.29940
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 50.86000   50.52000   0.34000    0.67300
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.07110   20.08450  -0.01340   -0.06672
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.16570   11.16470   0.00100    0.00896
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.50740   10.54280  -0.03540   -0.33577
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08400   13.09530  -0.01130   -0.08629
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94210    1.94400  -0.00190   -0.09774
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.84720    9.85570  -0.00850   -0.08624
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50890    1.51040  -0.00150   -0.09931
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.54890   11.55090  -0.00200   -0.01731
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73920    1.74160  -0.00240   -0.13780
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.12780   10.12960  -0.00180   -0.01777
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54440    1.54650  -0.00210   -0.13579
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.04550   11.94650   0.09900    0.82869
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.41250   11.33380   0.07870    0.69438
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.94530   10.89000   0.05530    0.50781
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.71550   10.62750   0.08800    0.82804
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.07030   10.00080   0.06950    0.69494
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.66980    9.62090   0.04890    0.50827
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.12000   15.23000  -0.11000   -0.72226
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.66000   22.36000   0.30000    1.34168
富邦日本東証基金                                                 21.75000   21.68000   0.07000    0.32288
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.02000   40.99000   0.03000    0.07319
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.94000   45.63000   0.31000    0.67938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.16000   50.90000   0.26000    0.51081
富邦台灣心基金                                                   21.41000   21.27000   0.14000    0.65820
富邦台灣釆吉50基金                                               48.09000   47.87000   0.22000    0.45958
富邦台灣科技指數基金                                             56.70000   56.47000   0.23000    0.40730
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29100    0.28960   0.00140    0.48343
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30260    2.30470  -0.00210   -0.09112
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34290    0.34330  -0.00040   -0.11652
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74460   10.76040  -0.01580   -0.14683
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02230    2.02420  -0.00190   -0.09386
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33200    0.33250  -0.00050   -0.15038
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.34900    9.36280  -0.01380   -0.14739
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.44000   22.24000   0.20000    0.89928
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.50000   15.59000  -0.09000   -0.57729
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.07000   26.75000   0.32000    1.19626
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61120   15.61100   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     63.32000   62.86000   0.46000    0.73178
富邦科技基金                                                     24.04000   23.81000   0.23000    0.96598
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.57660   38.53460   0.04200    0.10899
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.41670   37.24740   0.16930    0.45453
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.04110   36.95380   0.08730    0.23624
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              35.12000   34.75000   0.37000    1.06475
富邦香港H股基金                                                  21.82000   21.67000   0.15000    0.69220
富邦高成長基金                                                   23.87000   23.70000   0.17000    0.71730
富邦基金                                                         12.88000   12.74000   0.14000    1.09890
富邦深証100基金                                                  12.09000   11.93000   0.16000    1.34116
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.35000   20.12000   0.23000    1.14314
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39890    0.39880   0.00010    0.02508
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20710   12.20490   0.00220    0.01803
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.64020    9.63850   0.00170    0.01764
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30350    0.30340   0.00010    0.03296
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.04230    9.04070   0.00160    0.01770
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.02000   20.00000   0.02000    0.10000
富邦精準基金                                                     46.05000   45.69000   0.36000    0.78792
富邦精銳中小基金                                                 11.28000   11.17000   0.11000    0.98478
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.53000   21.44000   0.09000    0.41978
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.85000    7.87000  -0.02000   -0.25413
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.81000   14.72000   0.09000    0.61141
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.27000   19.21000   0.06000    0.31234
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.50130   10.42240   0.07890    0.75702
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.49170   11.45860   0.03310    0.28887
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.99260   10.95820   0.03440    0.31392
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.33590   10.25820   0.07770    0.75744
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.26510   11.23270   0.03240    0.28844
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.75550   10.72180   0.03370    0.31431
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富達台灣成長基金                                                 29.96000   29.84000   0.12000    0.40214
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.32610    9.33720  -0.01110   -0.11888
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.80170    9.81480  -0.01310   -0.13347
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69480    9.70830  -0.01350   -0.13906
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.98440    9.99620  -0.01180   -0.11804
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97750    9.99080  -0.01330   -0.13312
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86760    9.88140  -0.01380   -0.13966
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89300    9.90660  -0.01360   -0.13728
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82780    8.81790   0.00990    0.11227
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.75000    9.74070   0.00930    0.09548
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.41440    9.40590   0.00850    0.09037
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58770   10.57520   0.01250    0.11820
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33500   10.32500   0.01000    0.09685
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.02660   10.01750   0.00910    0.09084
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.51230    9.50360   0.00870    0.09154
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82920    9.82020   0.00900    0.09165
富達卓越領航全球組合基金                                         14.72000   14.65000   0.07000    0.47782
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04410    9.03510   0.00900    0.09961
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.68250    9.67450   0.00800    0.08269
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.55140    9.54410   0.00730    0.07649
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98430    9.97430   0.01000    0.10026
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.93070    9.92240   0.00830    0.08365
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82410    9.81650   0.00760    0.07742
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.60880    9.60120   0.00760    0.07916
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85310    9.84530   0.00780    0.07923
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.79000   10.62000   0.17000    1.60075
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.54000   12.39000   0.15000    1.21065
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.62000    9.51000   0.11000    1.15668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.95000   11.84000   0.11000    0.92905
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.08000   10.98000   0.10000    0.91075
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.78070    9.76900   0.01170    0.11977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51440    9.51990  -0.00550   -0.05777
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94180    8.94640  -0.00460   -0.05142
富蘭克林華美中華基金                                             14.70000   14.47000   0.23000    1.58950
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.43000   20.36000   0.07000    0.34381
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.53000   19.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.15450    8.16560  -0.01110   -0.13594
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.48730    9.50070  -0.01340   -0.14104
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.02970   10.04380  -0.01410   -0.14039
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.43250    9.44520  -0.01270   -0.13446
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01670   11.02450  -0.00780   -0.07075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.96620    8.97260  -0.00640   -0.07133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.48110    9.48780  -0.00670   -0.07062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.90390   12.91020  -0.00630   -0.04880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.52100   10.52610  -0.00510   -0.04845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13950   10.14740  -0.00790   -0.07785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.87480    7.88090  -0.00610   -0.07740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.43340    9.44070  -0.00730   -0.07732
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.53700   10.54450  -0.00750   -0.07113
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.64770    7.65310  -0.00540   -0.07056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.17450    9.18100  -0.00650   -0.07080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44680   10.45430  -0.00750   -0.07174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.93420    7.93990  -0.00570   -0.07179
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.34790    8.34880  -0.00090   -0.01078
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.57940    9.58090  -0.00150   -0.01566
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.14960   10.15120  -0.00160   -0.01576
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65200   12.65330  -0.00130   -0.01027
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.30000   10.22000   0.08000    0.78278
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.32000    8.25000   0.07000    0.84848
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.49000   11.41000   0.08000    0.70114
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.91900   12.84050   0.07850    0.61135
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美第一富基金                                           40.29000   40.18000   0.11000    0.27377
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28220   10.28200   0.00020    0.00195
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.86000   13.82000   0.04000    0.28944
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.26000   15.21000   0.05000    0.32873
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.06050    7.06970  -0.00920   -0.13013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.42090   11.37120   0.04970    0.43707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.17840   10.20330  -0.02490   -0.24404
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.28390   11.31160  -0.02770   -0.24488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.35050    7.35530  -0.00480   -0.06526
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74410    9.75060  -0.00650   -0.06666
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60940   10.61650  -0.00710   -0.06688
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.93780   10.94500  -0.00720   -0.06578
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.39000   19.37000   0.02000    0.10325
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47310   11.47210   0.00100    0.00872
復華人生目標基金                                                 33.91680   33.81810   0.09870    0.29186
復華大中華中小策略基金                                            9.97000    9.86000   0.11000    1.11562
復華中小精選基金                                                 64.75000   64.24000   0.51000    0.79390
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.80000    9.57000   0.23000    2.40334
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.99000    8.81000   0.18000    2.04313
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.93000   11.81000   0.12000    1.01609
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.06000   10.94000   0.12000    1.09689
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.17000   11.10000   0.07000    0.63063
復華台灣智能基金                                                 11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
復華全方位基金                                                   26.98000   26.76000   0.22000    0.82212
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.43000   20.33000   0.10000    0.49188
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.34000   20.26000   0.08000    0.39487
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.12000   16.03000   0.09000    0.56145
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.70000   14.61000   0.09000    0.61602
復華全球原物料基金                                                8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.21000   13.13000   0.08000    0.60929
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43930   11.45130  -0.01200   -0.10479
復華全球債券基金                                                 13.53820   13.53610   0.00210    0.01551
復華全球債券組合基金                                             14.73000   14.74000  -0.01000   -0.06784
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.60000   13.53000   0.07000    0.51737
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華有利貨幣市場基金                                             13.41360   13.41350   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.13000   14.02000   0.11000    0.78459
復華亞太成長基金                                                 14.41000   14.28000   0.13000    0.91036
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
復華東協世紀基金                                                 13.81000   13.78000   0.03000    0.21771
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.38000   0.02000    0.14948
復華南非幣長期收益基金B                                           8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
復華南非幣短期收益基金A                                          13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華美國新星基金-美元                                            12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.37000   12.32000   0.05000    0.40584
復華恒生基金                                                     21.80000   21.56000   0.24000    1.11317
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.15000    8.24000  -0.09000   -1.09223
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.62000   36.83000   0.79000    2.14499
復華神盾基金                                                     23.30830   23.21610   0.09220    0.39714
復華高成長基金                                                   61.92000   61.59000   0.33000    0.53580
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.37290   14.37280   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.63000   17.53000   0.10000    0.57045
復華復華基金                                                     19.61000   19.50000   0.11000    0.56410
復華華人世紀基金                                                 19.42000   19.20000   0.22000    1.14583
復華傳家二號基金                                                 26.83760   26.72760   0.11000    0.41156
復華傳家基金                                                     21.90450   21.77980   0.12470    0.57255
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.77000   0.06000    0.50977
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.26000   14.20000   0.06000    0.42254
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.87000   18.85000   0.02000    0.10610
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.19000    6.21000  -0.02000   -0.32206
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
復華滬深300 A股基金                                              25.44000   25.25000   0.19000    0.75248
復華數位經濟基金                                                 51.42000   50.69000   0.73000    1.44013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.71000   11.53000   0.18000    1.56114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.98510    9.98570  -0.00060   -0.00601
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83370    9.83560  -0.00190   -0.01932
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14210   10.14270  -0.00060   -0.00592
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.95750    9.95940  -0.00190   -0.01908
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33580    9.32860   0.00720    0.07718
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.13260    9.16220  -0.02960   -0.32307
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64260    8.66850  -0.02590   -0.29878
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38190   11.37300   0.00890    0.07826
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.13770   11.17380  -0.03610   -0.32308
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.65830   10.69030  -0.03200   -0.29934
景順主流基金                                                     19.70000   19.65000   0.05000    0.25445
景順台灣科技基金                                                 35.74000   35.68000   0.06000    0.16816
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
景順全球科技基金                                                 20.92000   20.83000   0.09000    0.43207
景順全球康健基金                                                 17.36000   17.24000   0.12000    0.69606
景順貨幣市場基金                                                 15.91230   15.91210   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.36000   36.35000   0.01000    0.02751
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.79000   15.74000   0.05000    0.31766
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.85650    8.85740  -0.00090   -0.01016
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38900    8.39990  -0.01090   -0.12976
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11320   11.11410  -0.00090   -0.00810
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.50480   10.51850  -0.01370   -0.13025
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63730    9.64120  -0.00390   -0.04045
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32880    9.33030  -0.00150   -0.01608
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77860    9.78250  -0.00390   -0.03987
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.46700    9.46860  -0.00160   -0.01690
華南永昌永昌基金                                                 19.42000   19.32000   0.10000    0.51760
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35640   14.36250  -0.00610   -0.04247
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
華南永昌全球精品基金                                             14.40000   14.32000   0.08000    0.55866
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.91000   13.84000   0.07000    0.50578
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.14000   13.07000   0.07000    0.53558
華南永昌物聯網精選基金                                           12.95000   12.81000   0.14000    1.09290
華南永昌策略報酬基金                                             10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17440   16.17420   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.61540   24.49940   0.11600    0.47348
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91540   11.91530   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14460   10.14520  -0.00060   -0.00591
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.31850   10.35400  -0.03550   -0.34286
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.99900    9.99950  -0.00050   -0.00500
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14980   10.18510  -0.03530   -0.34658
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05090   10.05110  -0.00020   -0.00199
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.16980   10.20450  -0.03470   -0.34005
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05090   10.05110  -0.00020   -0.00199
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.16520   10.20020  -0.03500   -0.34313
華頓中小型基金                                                   24.44000   24.42000   0.02000    0.08190
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.14760   13.02780   0.11980    0.91957
華頓台灣基金                                                     24.90000   24.75000   0.15000    0.60606
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49790   11.49780   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.02000   16.98000   0.04000    0.23557
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44720   13.45380  -0.00660   -0.04906
華頓全球高收益債券基金B                                           8.56610    8.57030  -0.00420   -0.04901
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.65000    5.68000  -0.03000   -0.52817
華頓新興亞太債券基金A                                            10.53530   10.54390  -0.00860   -0.08156
華頓新興亞太債券基金B                                             8.14740    8.15400  -0.00660   -0.08094
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.10870    3.05920   0.04950    1.61807
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.34150   14.16660   0.17490    1.23459
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49010    0.48430   0.00580    1.19760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.03950   11.98730   0.05220    0.43546
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.04030   10.98600   0.05430    0.49427
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.04220   11.03570   0.00650    0.05890
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.09290   10.08710   0.00580    0.05750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.87690   11.87290   0.00400    0.03369
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.97590   10.97240   0.00350    0.03190
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.98000   12.90000   0.08000    0.62016
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.04000   13.01000   0.03000    0.23059
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41720    2.41550   0.00170    0.07038
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99440    1.98890   0.00550    0.27653
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.22810   12.26810  -0.04000   -0.32605
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.13700   10.17010  -0.03310   -0.32546
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38040    0.38170  -0.00130   -0.34058
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32860    0.32970  -0.00110   -0.33364
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.61000    3.55000   0.06000    1.69014
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.65000   16.45000   0.20000    1.21581
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.56000   0.01000    1.78571
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.20370   13.21180  -0.00810   -0.06131
匯豐太平洋精典基金                                               18.23000   18.00000   0.23000    1.27778
匯豐台灣精典基金                                                 23.98000   23.87000   0.11000    0.46083
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.83000    7.81000   0.02000    0.25608
匯豐安富基金                                                     25.36000   25.27000   0.09000    0.35615
匯豐成功基金                                                     37.91000   37.80000   0.11000    0.29101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47690    2.47060   0.00630    0.25500
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29250    2.28590   0.00660    0.28873
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83110   11.84670  -0.01560   -0.13168
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35000    8.36540  -0.01540   -0.18409
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39130    0.39180  -0.00050   -0.12762
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35660    0.35710  -0.00050   -0.14002
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.17000    8.21000  -0.04000   -0.48721
匯豐金磚動力基金                                                 15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96910   14.96910   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81280   15.81270   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    4.97000  -0.03000   -0.60362
匯豐新鑽動力基金                                                 11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.70880    5.71640  -0.00760   -0.13295
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.18650    9.19420  -0.00770   -0.08375
匯豐龍鳳基金                                                     51.39000   51.14000   0.25000    0.48885
匯豐龍騰電子基金                                                 37.87000   37.67000   0.20000    0.53093
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46370   12.46830  -0.00460   -0.03689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.02000   19.83000   0.19000    0.95814
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.14000   11.98000   0.16000    1.33556
新光中國成長基金(美元)                                           13.23000   13.08000   0.15000    1.14679
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.52000   12.36000   0.16000    1.29450
新光台灣富貴基金                                                 23.94000   23.93000   0.01000    0.04179
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.75000   11.62000   0.13000    1.11876
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.01810   10.00960   0.00850    0.08492
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.29750    9.28350   0.01400    0.15081
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74550    9.73720   0.00830    0.08524
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.03460    9.02110   0.01350    0.14965
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41640   15.41630   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.75000   25.52000   0.23000    0.90125
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.78000   24.54000   0.24000    0.97800
新光兩岸優勢基金                                                 14.31000   14.16000   0.15000    1.05932
新光店頭基金                                                     25.32000   25.16000   0.16000    0.63593
新光南非幣保本基金                                               11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
新光創新科技基金                                                 15.33000   15.26000   0.07000    0.45872
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84290    9.85710  -0.01420   -0.14406
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19060   10.19760  -0.00700   -0.06864
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.83030    9.83840  -0.00810   -0.08233
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48510    9.49870  -0.01360   -0.14318
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.83390    9.84060  -0.00670   -0.06809
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.48310    9.49100  -0.00790   -0.08324
新光福運平衡基金                                                 16.97890   16.97400   0.00490    0.02887
新光澳幣八年期保本基金                                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣十年期保本基金                                           10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04420   10.03870   0.00550    0.05479
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04490   10.03940   0.00550    0.05478
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.95330    9.94950   0.00380    0.03819
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95330    9.94950   0.00380    0.03819
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97940    9.97470   0.00470    0.04712
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97920    9.97450   0.00470    0.04712
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96200    9.95590   0.00610    0.06127
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96240    9.95620   0.00620    0.06227
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.20000    7.18000   0.02000    0.27855
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02960   10.03670  -0.00710   -0.07074
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87200    9.87890  -0.00690   -0.06985
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02870   10.03730  -0.00860   -0.08568
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89830    9.90680  -0.00850   -0.08580
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.92120    9.92530  -0.00410   -0.04131
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11320   10.11740  -0.00420   -0.04151
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95190   13.96490  -0.01300   -0.09309
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79450    8.80260  -0.00810   -0.09202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.79170   36.62360   0.16810    0.45899
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.02120   36.85700   0.16420    0.44551
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.58060   38.46280   0.11780    0.30627
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03010   11.02910   0.00100    0.00907
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14080   10.14520  -0.00440   -0.04337
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.07440   12.88080   0.19360    1.50301
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.62650   10.47720   0.14930    1.42500
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.43000   10.28000   0.15000    1.45914
群益大印度基金-人民幣                                            12.75410   12.68020   0.07390    0.58280
群益大印度基金-美元                                              13.04300   12.97750   0.06550    0.50472
群益大印度基金-新臺幣                                            11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.49150   12.42350   0.06800    0.54735
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.09830   13.03710   0.06120    0.46943
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.73960   11.67570   0.06390    0.54729
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.23390   11.18150   0.05240    0.46863
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.63030    9.58540   0.04490    0.46842
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.80410    9.75080   0.05330    0.54662
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.73490    9.68940   0.04550    0.46959
群益中小型股基金                                                 45.53000   44.73000   0.80000    1.78851
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.96370    9.93680   0.02690    0.27071
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.05850   10.03910   0.01940    0.19324
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.95070    8.93130   0.01940    0.21721
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.92570    8.90170   0.02400    0.26961
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.01050    8.99320   0.01730    0.19237
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.01890    8.00150   0.01740    0.21746
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01550   10.02540  -0.00990   -0.09875
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43100   11.43570  -0.00470   -0.04110
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24540   11.25650  -0.01110   -0.09861
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47270   10.48170  -0.00900   -0.08586
群益中國新機會基金N-美元                                          9.80680    9.64050   0.16630    1.72501
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.94000    9.77000   0.17000    1.74002
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.71050    8.55620   0.15430    1.80337
群益中國新機會基金-美元                                          10.48590   10.30810   0.17780    1.72486
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.49000    9.33000   0.16000    1.71490
群益平衡王基金                                                   19.51570   19.49490   0.02080    0.10669
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.80000    7.76000   0.04000    0.51546
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.70000    5.67000   0.03000    0.52910
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.69620    9.61430   0.08190    0.85186
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.06380    9.98660   0.07720    0.77304
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.87770    8.80270   0.07500    0.85201
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.21450    9.14370   0.07080    0.77430
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.29000    8.22000   0.07000    0.85158
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.04290   10.01360   0.02930    0.29260
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.90240    9.87520   0.02720    0.27544
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.63020    9.60210   0.02810    0.29264
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.56250    9.53620   0.02630    0.27579
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.10070   10.07130   0.02940    0.29192
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.21270   10.18460   0.02810    0.27591
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.79970    9.77110   0.02860    0.29270
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15510   10.16240  -0.00730   -0.07183
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.52040    7.52580  -0.00540   -0.07175
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.10650   15.00210   0.10440    0.69590
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.14000   14.03000   0.11000    0.78403
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
群益印度中小基金N-美元                                            9.75240    9.71530   0.03710    0.38187
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
群益印度中小基金-人民幣                                          14.46370   14.39760   0.06610    0.45910
群益印度中小基金-美元                                            13.94850   13.89550   0.05300    0.38142
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
群益安家基金                                                     23.57600   23.46650   0.10950    0.46662
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05280   16.05260   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             22.02000   21.88000   0.14000    0.63985
群益亞太中小基金                                                 13.40000   13.27000   0.13000    0.97965
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.45000   17.28000   0.17000    0.98380
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64780    9.64670   0.00110    0.01140
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54480    7.54390   0.00090    0.01193
群益店頭市場基金                                                 96.21000   95.39000   0.82000    0.85963
群益東方盛世基金                                                  9.66000    9.55000   0.11000    1.15183
群益東協成長基金-人民幣                                          14.54740   14.37500   0.17240    1.19930
群益東協成長基金-美元                                            13.88470   13.73070   0.15400    1.12157
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.03000   12.88000   0.15000    1.16460
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.29910   11.26750   0.03160    0.28045
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.88460   10.85760   0.02700    0.24867
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16340   10.13810   0.02530    0.24955
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.18360   10.15510   0.02850    0.28065
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.81350    9.78920   0.02430    0.24823
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.16100    9.13820   0.02280    0.24950
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.98800    9.96320   0.02480    0.24892
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02490    0.00000  10.02490    0.00000
群益長安基金                                                     28.43000   28.46000  -0.03000   -0.10541
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.74130   14.71070   0.03060    0.20801
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.50000   13.47000   0.03000    0.22272
群益真善美基金                                                   17.22990   17.18480   0.04510    0.26244
群益馬拉松基金                                                  117.84000  117.20000   0.64000    0.54608
群益深証中小板基金                                               16.26000   15.97000   0.29000    1.81590
群益創新科技基金                                                 31.50000   31.41000   0.09000    0.28653
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.78000    9.61000   0.17000    1.76899
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.77500   10.58590   0.18910    1.78634
群益華夏盛世基金-美元                                            10.91800   10.73470   0.18330    1.70755
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.08000   16.79000   0.29000    1.72722
群益奧斯卡基金                                                   27.44000   27.31000   0.13000    0.47602
群益新興金鑽基金-美元                                            13.73920   13.65770   0.08150    0.59673
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
群益葛萊美基金                                                   23.41000   23.21000   0.20000    0.86170
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.15000   18.07000   0.08000    0.44272
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.01000   12.93000   0.08000    0.61872
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63290   11.56530   0.06760    0.58451
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.53610   11.47910   0.05700    0.49655
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.38000   11.32480   0.05520    0.48743
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.80240    8.75130   0.05110    0.58391
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.55030    9.50310   0.04720    0.49668
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.12090    9.07660   0.04430    0.48807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
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德信大發基金                                                     29.56000   29.41000   0.15000    0.51003
德信中國精選成長基金                                             12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
德信台灣主流中小基金                                             18.00000   17.86000   0.14000    0.78387
德信新興股票組合基金                                             11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91100   11.91080   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.66720   10.66660   0.00060    0.00563
德信數位時代基金                                                 28.39000   28.41000  -0.02000   -0.07040
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63780   11.63770   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.06000   16.99000   0.07000    0.41201
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.85000   17.88000  -0.03000   -0.16779
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.40000    7.39000   0.01000    0.13532
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.05890   10.03020   0.02870    0.28614
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.09590   14.05590   0.04000    0.28458
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.34720    8.36110  -0.01390   -0.16625
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.53590   11.54530  -0.00940   -0.08142
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.61390   11.62340  -0.00950   -0.08173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.07860   13.09850  -0.01990   -0.15193
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摩根大歐洲基金                                                   18.08000   18.03000   0.05000    0.27732
摩根中小基金                                                     24.87000   24.74000   0.13000    0.52546
摩根中國A股基金                                                  15.86000   15.67000   0.19000    1.21251
摩根中國A股基金(美元)                                            13.13000   12.97000   0.16000    1.23362
摩根中國亮點基金                                                 14.42000   14.22000   0.20000    1.40647
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.39750   12.33340   0.06410    0.51973
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.50350   13.40140   0.10210    0.76186
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.84910   10.79450   0.05460    0.50581
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.67630   13.60550   0.07080    0.52038
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.34780   15.23200   0.11580    0.76024
摩根台灣金磚基金                                                 20.66000   20.59000   0.07000    0.33997
摩根台灣增長基金                                                 50.93000   50.74000   0.19000    0.37446
摩根平衡基金                                                     27.85000   27.79000   0.06000    0.21591
摩根全球α基金                                                   18.67000   18.60000   0.07000    0.37634
摩根全球平衡基金                                                 15.62230   15.59880   0.02350    0.15065
摩根全球發現基金                                                 12.51000   12.46000   0.05000    0.40128
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.82820    9.79490   0.03330    0.33997
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.65720   10.61350   0.04370    0.41174
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.20600   10.17010   0.03590    0.35300
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.30160   11.26330   0.03830    0.34004
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.91030   10.85710   0.05320    0.49000
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.67610   13.60930   0.06680    0.49084
摩根亞洲基金                                                     57.86000   57.21000   0.65000    1.13617
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91970    8.93000  -0.01030   -0.11534
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.34380   10.34800  -0.00420   -0.04059
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27940    9.29010  -0.01070   -0.11518
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.64150   12.65780  -0.01630   -0.12877
摩根東方內需機會基金                                             18.32000   18.12000   0.20000    1.10375
摩根東方科技基金                                                 37.51000   36.99000   0.52000    1.40579
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.46000   11.36000   0.10000    0.88028
摩根金龍收成基金                                                 23.47000   23.15000   0.32000    1.38229
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05730   15.05720   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.30000   14.18000   0.12000    0.84626
摩根新金磚五國基金                                               12.40000   12.42000  -0.02000   -0.16103
摩根新絲路基金                                                   10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
摩根新興35基金                                                   14.22000   14.14000   0.08000    0.56577
摩根新興日本基金                                                 24.67000   24.57000   0.10000    0.40700
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97930    7.99100  -0.01170   -0.14641
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.05110   11.06730  -0.01620   -0.14638
摩根新興科技基金                                                 58.73000   58.49000   0.24000    0.41033
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.52140    8.52010   0.00130    0.01526
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.63850   10.63680   0.00170    0.01598
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.20650    9.18520   0.02130    0.23189
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.22820   10.19280   0.03540    0.34730
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.82280    9.80200   0.02080    0.21220
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.37960   10.35560   0.02400    0.23176
摩根龍揚基金                                                     35.06000   34.58000   0.48000    1.38809
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.43120    9.43450  -0.00330   -0.03498
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26270   11.26660  -0.00390   -0.03462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.23000   24.89000   0.34000    1.36601
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.73520   11.74790  -0.01270   -0.10810
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12610   11.13860  -0.01250   -0.11222
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.27610   10.28950  -0.01340   -0.13023
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.55770   10.56920  -0.01150   -0.10881
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02050   10.03170  -0.01120   -0.11165
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.24870    9.26070  -0.01200   -0.12958
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.96790   10.96190   0.00600    0.05474
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.46820   10.46000   0.00820    0.07839
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.12560   10.08530   0.04030    0.39959
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75550    9.71440   0.04110    0.42308
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.02490    9.98500   0.03990    0.39960
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.65830    9.61760   0.04070    0.42318
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.81860   11.80080   0.01780    0.15084
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.65870   11.64230   0.01640    0.14087
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.35690   10.34090   0.01600    0.15473
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.38020   11.36310   0.01710    0.15049
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.20880   11.19300   0.01580    0.14116
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.96030    9.94480   0.01550    0.15586
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.12720   22.92300   0.20420    0.89081
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13850   13.13840   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.83110   10.83930  -0.00820   -0.07565
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.43030    8.43670  -0.00640   -0.07586
聯邦精選科技基金                                                 12.70000   12.56000   0.14000    1.11465
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14150   16.15360  -0.01210   -0.07491
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.41280   12.27320   0.13960    1.13744
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.17080   12.06660   0.10420    0.86354
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.74270   11.64210   0.10060    0.86411
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71040   11.70570   0.00470    0.04015
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08990   11.09320  -0.00330   -0.02975
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.71480   10.71050   0.00430    0.04015
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.82040    8.82310  -0.00270   -0.03060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.77000   37.60000   0.17000    0.45213
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.29000   15.19000   0.10000    0.65833
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.19000   15.10000   0.09000    0.59603
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.68000   20.61000   0.07000    0.33964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.89000   18.84000   0.05000    0.26539
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.71000   12.68000   0.03000    0.23659
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.09000   16.03000   0.06000    0.37430
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.76000   16.70000   0.06000    0.35928
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.85000   15.81000   0.04000    0.25300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.10000   16.05000   0.05000    0.31153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.66000   14.61000   0.05000    0.34223
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.65000   14.61000   0.04000    0.27379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.35000   17.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.77000   14.76000   0.01000    0.06775
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97770   14.97760   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.66230   10.67480  -0.01250   -0.11710
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.52000   14.53500  -0.01500   -0.10320
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.93300    7.94230  -0.00930   -0.11709
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.91000   21.84000   0.07000    0.32051
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.53000   14.37000   0.16000    1.11343
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.73000   15.56000   0.17000    1.09254
瀚亞巴西基金                                                      5.52000    5.58000  -0.06000   -1.07527
瀚亞外銷基金                                                     41.32000   41.27000   0.05000    0.12115
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48340   10.50160  -0.01820   -0.17331
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33380   10.32610   0.00770    0.07457
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18860   12.18100   0.00760    0.06239
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08660   10.09920  -0.01260   -0.12476
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.70720    7.72050  -0.01330   -0.17227
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22950    8.22330   0.00620    0.07540
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22130    8.21620   0.00510    0.06207
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36020    7.36950  -0.00930   -0.12620
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.07930    9.07370   0.00560    0.06172
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.47750    9.49390  -0.01640   -0.17274
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61970    9.61260   0.00710    0.07386
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46380    9.45780   0.00600    0.06344
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.20000   13.08000   0.12000    0.91743
瀚亞印度基金-美元                                                13.55000   13.44000   0.11000    0.81845
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.54000   28.29000   0.25000    0.88370
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.23000   12.15000   0.08000    0.65844
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.92000   11.82000   0.10000    0.84602
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.57000   15.45000   0.12000    0.77670
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.28000   11.19000   0.09000    0.80429
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.84390   11.80970   0.03420    0.28959
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.67130   12.57430   0.09700    0.77141
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.38580   11.34180   0.04400    0.38795
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.80050   10.75770   0.04280    0.39785
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.67570   11.64100   0.03470    0.29808
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.43770    9.41040   0.02730    0.29010
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68050    9.60630   0.07420    0.77241
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.68370    9.64630   0.03740    0.38771
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.17860    9.14220   0.03640    0.39815
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.40080    9.37290   0.02790    0.29767
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.29870   14.27410   0.02460    0.17234
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.66850   10.66450   0.00400    0.03751
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.03480   11.01730   0.01750    0.15884
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.65550   12.63370   0.02180    0.17255
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.90000   22.90000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53560   13.53540   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.84000   24.73000   0.11000    0.44480
瀚亞高科技基金                                                   59.62000   59.46000   0.16000    0.26909
瀚亞理財通基金                                                   24.83000   24.76000   0.07000    0.28271
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
瀚亞菁華基金                                                     22.06000   21.99000   0.07000    0.31833
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.23650   13.21330   0.02320    0.17558
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.62110    9.60420   0.01690    0.17596
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.85500   10.85850  -0.00350   -0.03223
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.87820    9.82370   0.05450    0.55478
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.45500   11.44560   0.00940    0.08213
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.13900   10.12890   0.01010    0.09971
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.19480   10.19720  -0.00240   -0.02354
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.90710    8.91000  -0.00290   -0.03255
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.83990    7.79640   0.04350    0.55795
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.87170    9.86360   0.00810    0.08212
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.76020    8.75140   0.00880    0.10056
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.30620    8.30810  -0.00190   -0.02287
瀚亞電通網基金                                                   15.45000   15.40000   0.05000    0.32468
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.77050   13.78190  -0.01140   -0.08272
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25530   10.28460  -0.02930   -0.28489
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.31440   10.32290  -0.00850   -0.08234
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.71630   11.72610  -0.00980   -0.08357
瀚亞歐洲基金                                                     11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
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