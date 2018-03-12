【大慶證券】投顧盤前－美科技股領先創高  電子領軍上攻11000點



◆盤勢分析

美股四大指數上周五聯袂大漲，當中費半指數、那斯達克同創波段新高，科技股短線持續領漲。美國公布 2 月新增就業達 31.3 萬人，大幅優於預期的 20 萬人，同時工資成長也低於預期，年增 2.6%，由於就業表現強勁，但薪資升幅不如預期，讓市場對通膨憂慮下降，對於聯準會未來升息的動作將有所壓抑，在此一背景之下，讓美股四大指數得以走高。雖然川普已經於上周四簽署行政命令，對進口鋼鐵以及鋁課稅，然在加、墨豁免，加上態度不如先前強硬，短線美股已經利空出盡，只是因 3 月下旬聯準會即將升息，將壓抑短多空間，研判美股仍處在震盪格局，美元、美債、油價為短線變數。

在美股連兩天回穩，加上貿易戰疑慮消失下，亞股週五開高反彈，不過由於前一日亞股已經領先美股走高，讓短線上隨即見到賣壓出籠，午盤包括日、韓、港以及陸股，都見到壓回走勢出現，加上周四晚美元轉升，週五亞幣也略為有走貶的跡象。短線來看，由於目前亞股仍受到美股影響，因此在美股尚未完全轉強之前研判亞股將維持震盪的格局，變數觀察美元以及亞幣走勢。

台股在周四站上月線，加上美股回穩的激勵下早盤開高，然因上檔 10900 點以上套牢壓力沉重，加上周末效應，早盤市場追價意願明顯不足，以技術面來看，台股短線已經站上所有均線，代表多方目前持續控盤，在下檔 10600 點未跌破前，大盤偏多的趨勢不會改變。從盤面來看，受到媒體報導新蘋果供應鏈的影響，包括谷崧、景碩、明安等先前股價位在低檔的個股都大漲反應，帶動其他蘋果供應鏈出現跌深反彈的走勢，然因目前市場資金並未集中於蘋果供應鏈個股，投資人必須小心僅是一日行情，而顯卡族群連二日走跌，除了短線漲多外，因青雲公布二月獲利不如市場預期，導致族群賣壓加重由於顯卡已經連兩日重挫，短期技術面走弱，空手的投資人應暫時避開，至於多方指標包括汽車電子、電動車、矽晶圓等持續輪動，勝麗、康普、中美晶、合晶等有機會持續上攻，也為本周觀盤焦點。

