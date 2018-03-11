中國新城鎮(01278-HK)就羅店新鎮項目展開商業談判

中國新城鎮(01278-HK)公告，羅店新鎮項目為集團自2002年開始開發的首個新鎮項目。項目合作協定的期限為十五年，協議於2017年8月20日合作期限屆滿。根據公司法律顧問的意見，雖然協議在2017年8月20日屆滿，但鑒於集團在協議屆滿前已經完成了土地一級開發相關的工作，根據協議約定的條款，集團有權享有這些土地出讓的部分收入。

集團正在與地方政府就簽署項目補充協議進行商業談判的過程中，公司在適當時候會做出進一步公告。

翻看2017年6月20日之公告，上海寶山區羅店新鎮項目東部土地H-02地塊已納入寶山區2017年土地儲備計劃，面積6.92公頃(6.92萬方米)。按照整體規劃，H-02地塊用途為可出讓住宅用地，可出讓的住宅地塊面積5.56萬方米，建築面積約8.9萬方米，容積率約1.6。

東部項目將繼續由公司的非全資附屬「金羅店公司」負責開發，按照協議約定，金羅店公司能夠獲取土地出讓金的重大部分作為營業收入。

根據城市規劃，東部項目開發土地佔地面積約600畝(建築面積約38萬平方米)，包括住宅、商業、教育、養老、文體等多種類型用途土地，其中可出售住宅及商業的建築面積分別為26萬方米及2.1萬方米。

大家看完上述資料，已知道羅店新鎮項目對該集團的重要性，更重要是該公司曾於前年年中提到，集團將繼續推動今年該地塊的其他各項審批進度，爭取在年內完成地塊的出讓工作，獲得土地出讓收入。

相關土地將在未來數年內陸續完成出讓，為集團帶來可觀的土地出讓金收入。同時，集團也會密切關注東部項目的土地出讓情況，包括住宅、教育、養老等多種業態的土地，不排除適時將摘取土地作發展用途。

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