桃市22筆土地標售探房地產景氣

桃園市桃園區中路地區區段徵收開發案有 22 筆住宅區土地將標售，標售單價介於每坪 46 萬元到 63 萬元，由於目前房地產景氣盤整之中，標售情形也可以視為指標。（李明朝報導）

桃園市桃園區中路地區區段徵收開發案，先前已經辦理有 5 次土地標售，這次住宅區土地標售，共有 22 筆，桃園市政府地政局表示，22 筆土地標售，總面積共計大約 2.88 公頃。

至於土地標售單價，地政局表示，單價介於每坪 46 萬元至 63 萬元，多筆大面積建地則是首度釋出，其中中路三段 111 地號土地，形狀方整，位置面臨 30 米正光路，交通便捷，標售底價每坪 63 萬 1 千元，是這次標售土地中單價最高。

地政局表示，3 月 30 號上午 10 點在市府地下二樓大禮堂辦理開標作業，有意願投標者，可以從即日起到開標當日 9 點為止，將投標相關文件，寄達「桃園郵政第 7-107 號信箱」參與投標。

相關的資訊，可以到桃園市政府地政局區段徵收科、桃園市各區公所、各地政事務所索取資訊，也可以到地政局網站（http://www.land.tycg.gov.tw/）閱覽及下載，民眾如果有疑問，也可以向地政局區段徵收科詢問。