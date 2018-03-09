【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權下週 20MA 準被扣低，日 KD 已黃金交叉！

【比特幣區塊鏈】大都下跌，【半導體】強勢股一檔一檔表態！

【盤勢分析】

最近國際上的利空及利多非常雜亂，心中一定要有一把尺，美股週四上攻，很多的利空似乎慢慢被淡化，但台股似乎開高後就在震，台指 (03) 盤中還曾殺至平盤，代表這個盤不確定因素仍多，仍須不斷的高出低進才行！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 黃金交叉 (昨以領先說明) 今指數上漲 41.58 點，而週 KD 死亡交叉 (開始收斂) 漸漸趨向樂觀！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數殺低後還能再走高！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【半導體】，這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應，及柯恩的出走，很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，週線月線該如何配合，同族群個股表現差異大，該注意甚麼？可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+1，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (+3.8)，6182 合晶 (+4.3 漲停板)、3532 台勝科 (+2)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週五漲 2.66%)

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (-4.5)、6525 捷敏 (+0.3)、3317 尼克森 (-0.25)、8261? 鼎、5299 杰力 (-5.5)、6138 茂達 (-0.35)，此族群可開始留意中國長電科股價 (週五上漲 4.49%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (再度上漲 5 元，前波高點 423.5 元) 為指標，2456 奇力新(+2.7)、3068 美磊(+1.1)、3026 禾伸堂(+3)、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實(+1.75)、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：以連續提醒不能再追，要等震盪了！3443 創意、3035 智原 (-3.6)、3661 世芯、6591 動力、6150 撼訊 (-5)、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎 (-5.5)、3540 曜越、2465 麗台 (跌停)、2399 映泰 (跌停)、2425 承啟、5386 青雲 (跌停)、2421 建準，需隨時留意比特幣的爆價