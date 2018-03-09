【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股開高震盪，終場以小紅Ｋ作收，穩守各個均線!

昨日美股上漲近百點，而今天台股跟隨美股跳空開高，最高來到 10882 之後便做震盪，終場仍然穩守各個均線，收在 10800 以上，收了一根帶上影線的小紅Ｋ， 10800 整數心理關卡穩穩守住，並站穩各個均線失土，終場以上漲 41 點作收，今日震幅僅有 37 點之多，而目前十日線與半年線呈現黃金交叉格局，另五日線亦由下往上突破季線形成黃金交叉，目前五日線、十日線、月線、季線糾結，下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1231 億，與昨日相較僅小幅度成長，顯示投資人態度依然偏向保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是其他電子類股，漲幅達 1.9%，水泥及光電也漲逾 1%，貿易百貨、玻陶、化學、建材營造、航運、其他類、化學生醫、半導體、電子通路、橡膠、紡纖、造紙、汽車、生醫、塑膠、電腦設備、金融等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、電機機械、資訊服務、通信網路、食品、通信網路、鋼鐵、電子零組件、鋼鐵、電器電纜及觀光等。

台股今天強勢指標以鴻海集團為主，在子公司 FII 獲准 A 股掛牌，鴻海股價隨即開高，盤中多次越過 92 元大關，也一口氣收復 5 日線、10 日線、半年線及年線等多條均線，另外鴻家軍的廣宇、訊芯 - KY、乙盛 - KY、臻鼎 - KY、鴻準、京鼎、建漢、台揚、正達等也均收紅。

半導體則由台積電領軍，帶動矽晶圓類股強彈，合晶亮燈漲停，環球晶、嘉晶、漢磊、中美晶、創意、敦泰、欣銓、昂寶 - KY、華邦電、晶豪科等漲幅也超過 2%。

至於蘋概股也因為蘋果公布新年度的供應鏈，包括明安、兆利、景碩、谷崧等君亮燈漲停，順德也同步漲停，順達、新普、緯創、旺宏、新至陞、精材、台郡、和碩、聯發科、南電、達方、可成、廣達等也均收紅。

光學股則由股王大立光領漲，站上 3800 元大關，今國光、揚明光、聯一光、新鉅科、先進光、光燿科、佳凌、亞光、玉晶光等也均收紅。

不過顯卡族群則是一片綠油油，青雲、映泰、麗臺等亮燈跌停，安鈦克、華擎、廣寰科等跌逾 5%。