今年景氣持續回溫 前2月稅收創近20年來新高

財政部今 (9) 日公布 2 月全國賦稅統計，2 月實徵淨額為 561 億元，年減少 119 億元或 17.5%，創 2004 年 11 月以來單月新低；累計 1 至 2 月實徵淨額 2036 億元，年增加 32 億元或 1.6%，則創 1998 年近 20 年新高。

觀察各項目 2 月稅收部分，以綜所稅年減少 55 億元、貨物稅減少 21 億元、贈與稅減少 19 億元、健康福利捐減少 13 億元較多，菸酒稅則增加 9 億元；而證交稅受到 2 月交易天數減少影響，年減 7.1%，終止連 12 個月正成長。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，2 月上市櫃股票平均每日成交值為 1597 億元，因交易天數較少，導致證交稅實徵淨額為 59 億元，較去年同期減少 4 億元。

至於累計前 2 月稅收項目，關稅達 180 億元、營業稅為 558 億元以及菸酒稅 107 億元，均創歷年新高。陳玉豐表示，關稅增加主要因車輛及相關運輸設備稅額增加所致；營業稅因國內消費成長，進口油品、礦產品稅額增加，及出口退稅增多等交互影響；菸酒稅則因去年菸稅調漲所致。

整體來看，陳玉豐指出，今年景氣持續回溫，加上上市櫃公司獲利好轉，以及對跨境電商繳納營所稅等因素影響下，看好今年稅收朝正向發展。