外商投資證券公司征意：允許外資控股合資證券公司

3月9日，中國證監會例行新聞發布會上，新聞發言人常德鵬表示，證監會修訂《外商投資證券公司管理辦法》公開征求意見。

修訂内容主要包括：1、允許外資控股合資證券公司。合資證券公司的境内股東條件與其他證券公司條件一緻。

2、逐步放開合資證券公司業務範圍，允許證券公司根據自身情況依法有序申請業務。

3、統一外資持有上市和非上市兩類證券公司股權比例。將全部外資投資者持有比例調整為不超過我國證券業對外開放所做承諾。

4、放寬單個境外投資者持有上市證券公司股份的比例限制。要求通過證券交易所的交易或者協議收購方式，單個境外投資者持有或者通過協議其他安排，與他人共同持有已發行上市證券公司股份的比例不得超過30%。

5、完善境外股東條件。境外股東須為金融機構，且具有良好國際聲譽和經營業績，近三年業務規模、收入、利潤居于前列。

6、明确境内股東的實際控制人身份變更導緻内資證券公司性質變更的相關政策。

常德鵬表示，歡迎各界提出寶貴意見，證監會將根據反饋意見，調整修改，并履行程序後盡快發布實施。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)