【港股收評】三萬一關仍未攻破 留待下周再分勝負

31000點彷似就是一道難以踰越的牆。今日兩度迫近此關口，仍然無法攻破。這道牆攻破，是否與動力不足有關？看到今日大市成交不足千億元，便可以得這結論。既然動力不足，又如何打破堅牆？

那麼為何動力不足？看到近期市況如此反覆，投資者又豈會願意將資金投放在股市？事實上在現階段投資者是應該持有較高的現金水平，大約10至15%，所以交投縮減是相當正常。投資者此刻是多做功課，多加研究心儀的股份最新消息及形勢，待在合適時機會出擊。正所謂「動如風，靜如林」，這不單是戰術，亦是心術。鍛煉好這種心態，比起如何選股更加重要。更何況此刻是隨勢而行，所以是考驗投資者調動資金能力，以及決心，而非眼光。趁勢重如一切。

至於何時可以破31000點此關口？其實此關口目前代表性不大，為何仍拘泥於此關口打破貿4否？難道此關口不破便要一股不留？請投資者不應囿於破關與否的想法。「唔通有錢賺而你又唔賺咩」。放開一點，隨心一點，就算輸一點錢，也總比不斷自怨自哎為佳。若不想輸錢，最好便不應亂下注，待更多上市公司公布業績後才出手。

恆生指數以全日最高位收市，報30996點，升341點；國企指數收市報12431點，升96點，成交額為999.89億元。由於大市在尾市升幅擴大，只要外圍市況並無大變化，下周一破31000點關機會不少。

今日基本上各類股份皆上升，其中食品及消費股亦高收。雖則消費行業在內地是獲得支持，但是此類股份走勢實在太波動。除非通脹再加快，以及勞工薪酬再上揚，否則應小心類股份成為下一個被收割對象。

至於教育及醫藥股，兩類股份是今年的投資主題，可是個別股份已累積了相當多升幅，在高位有投資者獲利是相當正常。可以稍為避開近期升幅太大的股份，將焦點落入落後股，若落後股不爭氣，便算了吧。

地產股亦是投資者可以多加留意的類別，此類股份股息回報率不俗，待價格處於合適水平時可以多加留意。1

2018年3月9日下午4時55分

文﹕張偉倫

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