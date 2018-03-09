CPTPP簽署協定 經濟部：全力以赴爭取加入

跨太平洋夥伴全面進步協定 CPTPP 的 11 個會員 3 月 8 日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部今（9）日表示，樂見此一發展，將會全力以赴做好準備工作，並盼各會盡速完成國內批准生效程序，並開始接受新會員加入時爭取加入，擴大經貿整合效益。

沒有美國的跨太平洋夥伴協定 TPP，改名為跨太平洋夥伴全面進展協定 CPTPP，11 個會員國經過一年的協商後，3 月 8 日在智利簽署最終版本的協議。智利外交部長表示，2017 年初在美國宣布退出 TPP 後，他們隨即在 3 月召開亞太地區高階對話會議，11 國透過這項協定表達反對保護主義，證明貿易自由化可促進更多的經濟成長及就業、減少貧窮並增進福祉。

針對記者詢問 CPTPP 各會員國內審議程序預計完成時程部分，11 國部長都表示將盡速完成國內程序，但是各國的國內程序不同，預計完成時程都不相同，其中智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞都盼於今年底或明年初完成國內審議程序；至於 CPTPP 何時接受新會員申請部分，智利及秘魯表示，CPTPP 會員歡迎所有願意符合協定要求的新成員加入。

經濟部貿易局表示，CPTPP 11 個會員人口規模將近 5 億，占全球 7%，總 GDP 超過 13.5 兆美元，占全球 18%，貿易總值約 4.7 兆美元，占全球 14.5%，最終完成降稅後，CPTPP 會員絕大多數貨品免除關稅，服務業除了維持必要的監管措施外盡可能開放，會員間並相互擴大政府採購市場；此外，也將環境、勞工、政府控制事業、透明化與反貪腐、電子商務等新興領域納入協定內容。

貿易局指出，2017 年 CPTPP 11 個會員合計占我國貿易總額約 25%，進口占 29%，出口占 21%，其中日本、新加坡、馬來西亞及越南為我國前 10 大貿易夥伴，且 11 個會員合計占我對外投資累計值達 30.42%，台灣加入 CPTPP，將有助於與區域內其他會員進一步成長與合作，共同促進亞太區域繁榮。

貿易局強調，將會全力以赴藉由持續調整法規體制、更新影響評估、做好國內溝通及對外遊說等準備工作，以爭取加入 CPTPP。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』