台灣「雪崩式斷交」 王毅：大勢所趨

中國外交部長王毅昨 (8) 日召開記者會，面對台灣面臨的「雪崩式斷交」的提問，認為這是「大勢所趨，而且勢不可擋」。

《星島日報》報導，自 2 年前民進黨的蔡英文就任台灣的總統以來，已先後有多個台灣的邦交國轉投中國大陸。包括非洲的岡比亞、聖多美和普林西比及南美的巴拿馬。

有望升任國務委員的王毅，昨日主持今年「兩會」期間的記者會，有記者問及台灣正面臨「骨牌式斷交」。他表示，世界上只有一個中國，「台灣是中國不可分割的一部分」，這已是國際社會多年來形成的共識。堅持「一個中國」原則，不與台灣進行官方往來，也已成為「各國遵循的國際準則之一」。

王毅說，與「唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府」建立外交關係，開展正常合作，「顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，當然是大勢所趨，而且勢不可擋」。

他重申，承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。台灣應盡快回到「九二共識的正確軌道上」來，兩岸關係才能「重新開闢和平發展的光明前景」。

台灣在歐洲唯一的邦交國教廷梵蒂岡，正與中國密切談判，據知已解決了雙方分歧最大的主教任命問題。王毅昨日被問及「北京將在甚麼時間和梵蒂岡建交」？他沒有直接回應。

另外，王毅被問及南海問題時表示，南海形勢「明顯趨穩向好」。中國和東盟國家已經達成高度共識，願意通過制定「南海行為准則」，共同維護目前得來不易的安定局面。

王毅不點名批評美國在南海的軍事行動：「南海也面臨挑戰，目前最主要的挑戰就是一些外部勢力反而對南海風平浪靜心有不甘，總想挑動是非，唯恐天下不亂，動輒把全副武裝的艦船飛機派到南海炫耀武力，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。」