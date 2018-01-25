中國任命主教 傳梵蒂岡讓步 台灣承認斷交風險增

教廷梵蒂岡在中國大陸主教任命問題上向中國當局讓步，要求 2 位本來被其認可的主教讓位給 2 位中國政府認可的主教，顯示中梵關係有重大的進展。台灣的外交部長李大維昨 (24) 日承認，此顯示梵蒂岡與大陸建交問題或取得突破口，也意味着梵蒂岡與台灣斷交的風險大增。

《星島日報》援引天主教媒體《亞洲新聞》(Asia News) 最新消息，梵蒂岡做出讓步，已派代表團赴中國，要求其認可的汕頭教區莊建堅主教讓位給中方認可的黃炳章主教；另一位被梵蒂岡認可的福建閩東教區主教郭希錦，被要求讓位給中國政府認可的詹思祿主教。

梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國，此消息傳出後，引發台灣方面擔憂。民進黨立委羅致政表示，這不僅可能影響梵蒂岡和台灣的外交關係，對於台灣其他天主教友邦也會造成一定程度影響。

李大維昨日在立法院回答有關問題時表示，雖然目前台灣與梵蒂岡關係還沒有「亮紅燈」，但梵蒂岡此舉顯示出，梵蒂岡與台灣斷交的威脅增加。

中國和梵蒂岡至今未建立外交關係，外界認為雙方主要存在 3 大障礙：主教任命、台灣問題和封聖問題。而其中最主要的就是主教任命問題。

對此，聯合新聞網引述知情人表示，報導中提到的事件是去年 12 月下旬陸梵第 7 次的例行工作小組會議，教廷有向台灣簡報，會議涉及內容包括主教任命權、中國大陸內部維穩與宗教自由的問題，梵蒂岡內部也有不同聲音。

知情人士說，主教任命權問題如果排除，對梵陸關係是正向發展，「但還有很多其他因素牽涉其中」，但強調，陸梵間的接觸、交流，外交部都有掌握，目前台梵邦交穩定。

外交部發言人李憲章表示，外交部密切注意教廷與中國大陸的對話及互動情形，並隨時研析相關情勢。

國民黨立委江啟臣在臉書表示，從「國民待遇原則」、軍機艦繞台到「M503 航線」的作為看出端倪，現在又在台灣的外交空間上進行緊縮，繼去年巴拿馬斷交之後，我國在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡面臨挑戰。