美若觸發貿易戰 王毅：中國必反擊

美國加徵鋼鋁關稅可能會觸發貿易戰，中國外長王毅周四 (8 日) 談及中美關係時指出，在全球化的今天，選擇貿易戰是抓錯了藥方，結果只會損人害己。他表示，美國若開展貿易戰，「中方必將做出正當和必要的反應」。

《星島日報》報導，王毅表示，歷史經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。他說：「尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將作出正當和必要的反應。」

他表示作為兩個利益高度融合的大國，作為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。王毅說：「我們還是希望雙方心平氣和地坐下來，通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。」

王毅指美國一些人認為中國要取代美國在國際上的作用，是一個根本性的戰略誤判：「我們不會也不必去取代美國的作用」。

美國總統川普周三在 twitter 擺出強硬態度，聲稱自上世紀 90 年代前總統老布希執政以來，美國對外貿易逆差飆升，超過 5.5 間工廠關閉，製造業喪失了 600 萬個就業機會。他說，中國已被要求今年定出計畫，將對美國的龐大貿易順差削減 10 億美元。他並未提供細節，說明美國如何傳達這樣的要求。

此外，白宮力倡自由貿易的首席經濟顧問科恩辭職後，鷹派經濟學家納瓦羅 (Peter Navarro) 可能接任，他最近多次現身媒體時，都公開支持川普對輸美鋼鋁課徵關稅。他向來劍指中國，包括支持對中國輸美商品課徵 45% 重稅，對付他口中所謂北京的非法出口補貼政策、貨幣操弄、竊取智識產權等。他也挑戰華府在外交上認同北京而非台灣的「一個中國」政策。68 歲的納瓦羅是哈佛大學經濟學博士。

川普已於周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅；川普表示，暫時排除加拿大與墨西哥，對於其他國家，若能確保他們的產品不威脅美國國家安全，也可能豁免。