橋水研究主管：外界對我們歐洲空頭倉位的理解「極其誤導」

摘要：橋水投資研究主管 Karen Karniol-Tambour 表示，外界看到的歐洲空倉只是橋水投資全貌中極微小的一個側面，由此引發的解讀「極其誤導」。在上月底 220 億美元歐洲股票空倉引發熱議後，這是橋水首次正面回應。

橋水基金「瘋狂做空」歐洲股市，一直是近期全球投資者關注焦點。

對於其公開披露的持倉情況，橋水並未給出任何解釋，一時間市場都在猜測這家全球最大對沖基金葫蘆里到底賣的什麼藥。直到昨天，橋水研究主管的澄清言論才終於讓這個話題開始明朗。

橋水的投資研究主管 Karen Karniol-Tambour 昨日在彭博電視上表示，外界對於橋水做空歐洲部分股票的行為完全理解錯了，他們只是通過公開披露的資訊看到了事情的一個側面，對於全貌並沒有真正了解。

Karniol-Tambour 說道：

外界對於我們押注的理解極其誤導。

我們會基於整個市場形成觀點，也會通過全系列的工具來予以執行。我們所披露資訊是根據信披要求而做出，而在這些市場中它實際上可能僅僅是這一系列工具中非常非常小的一部分。

上月底，當人們還在為橋水的 140 億美元歐洲空頭倉位驚嘆時，到了兩天之後這一規模就增加到 220 億美元，達到 2 月 1 日所披露的 32 億美元倉位的 7 倍。

歐洲股票空頭倉位在一個月內的迅猛增長，一度讓不少投資者為探究橋水的邏輯而焦頭爛額。在外界各種猜測紛飛之際，橋水基金卻始終保持低調，對於這一倉位背後的情況並未做任何說明。

到了上月底，橋水基金創始人達利歐開啟中國之行，不少人一度認為這可能是揭開謎底的時機。但達利歐都未對這個話題做直接的評論。

從如今 Karniol-Tambour 上述表態來看，橋水基金的歐洲股票空頭倉位只是其持倉策略的冰山一角，由此可能很難得出橋水極度看空歐洲的結論。在這 220 億空倉之外，橋水是否通過其他金融工具比如看漲期權在歐洲股市進行布局，也未可知。

在上述節目中，Karniol-Tambour 的言論也正暗示了這一點：

你所看到的，只是持倉全貌中非常非常小的一部分，而通常情況下，它只是一項交易中的一面，因此你看到的是對我們真正的看法存在誤導的畫面。

橋水經常在不同資產類別和市場上進行投資，而我們尚不知橋水的總敞口是怎樣的。這意味著橋水對歐洲的空頭部位可能只是為了對沖。

『新聞來源／華爾街見聞』