橋水的「敵人」：歐洲上市公司利潤激增

摘要：近期全球最大對沖基金橋水對歐洲空倉規模增加至 220 億美元，而此時橋水遭遇到其最大的「敵人」－－歐洲上市公司利潤的激增。截止上周五，Stoxx 歐洲 600 股指中的 294 家公司中，一半以上的公司季度業績好於分析師預期。對比一年前，每股收益年增率增長 16%，其中能源，材料和消費品板塊的公司增長強勁。

在全球最大對沖基金不斷增加其歐洲空頭倉位之時，歐洲上市公司卻傳來好消息。

據華爾街日報報導，根據摩根大通的數據，截止上周五，Stoxx 歐洲 600 股指中的 294 家公司中，一半以上的公司季度業績好於分析師預期。對比一年前，每股收益年增率增長 16%，其中能源，材料和消費品板塊的公司增長強勁。

近期橋水將其對歐洲的空頭部位增加至 220 億美元，做空對象遍布多個歐盟國家和商業領域，從英荷消費巨頭聯合利華，法國石油集團 Total，德意志銀行，德國工業巨頭西門子, 到義大利銀行 Intesa。此時，對橋水來說，歐洲上市公司亮眼的業績，可以說是其最大的「敵人」 。

其中，被橋水以 10 億美元做空的西門子公司，上第一季訂單增長 14%，至 225 億歐元，收入增長 3% 至 198 億歐元。

近年來，很多歐洲公司通過削減不良資產和降低成本改善了公司的資產負債表，使其擺脫了多年來萎靡的經濟增長狀況。

統計機構 Eurostat 上周三稱，2017 年歐元區經濟增長 2.5%，達到 2007 年以來最高點，當時歐元區經濟增長 2.7%。根據歐央行去年 12 月的預測，今年歐元區經濟增長將保持勢頭，增速將達 2.3%。

摩根大通分析師 Cau 表示，歐洲公司今年將會進行更多兼並和收購，擴大股息和股票庫藏股方面的支出。

實際上，今年年初至今，多個歐洲公司已達成多項兼並和併購交易：法國醫藥巨頭賽諾菲計劃以 115 億歐元收購美國生物科技公司 Bioverativ；瑞士工業公司 ABB 表示，正在尋找兼並和併購對象；丹麥胰島素製造商諾和諾德也在包括美國在內的多個市場尋找收購對象。

此外，其他公司計劃增加股息支出。德國運動服裝生產上 Puma 計劃今年晚些時候支付美股 12.50 歐元的一次性股息。去年該公司年收入首次超過 40 億歐元。化妝品巨頭歐萊雅去年各部門銷售出現增長，計劃將其股息上調 7.6% 至 3.55 歐元。德國奔馳汽車製造商戴姆勒最近也表示將提高股息。

此前很多分析師認為，橋水一向不是以分析個股而著稱，而是更關心宏觀因素。橋水選擇其做空的對象，很有可能並不是根據這些公司各自的業務和收益來做出的選擇。這些被橋水盯上的公司，在歐洲以外的收入超過了其在歐洲地區的收入。也有分析師認為，橋水對歐洲如此巨大的空倉，也可能只是為了對沖全球股市下行風險。

雖然歐洲公司整體上發展勢頭良好，但分析師指出，近期歐元的強勢可能對其造成不利的影響，特別是歐洲公司的海外貿易。根據金融數據公司 FactSet 的數據， 較上一年，歐元兌美元匯率飆升 16.3%。