【大慶證券】投顧盤前－半導體領漲  多頭再戰11000點



◆盤勢分析

川普已經於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅、進口鋁材課徵 10% 關稅，川普也表示暫排除加拿大與墨西哥，對於其他國家，若能確保他們的產品不威脅美方國安，也可能豁免。在川普針對鋼、鋁課稅的條件較預期寬鬆許多下，美股四大指數昨晚震盪收紅，由於近期美股持續受到貿易戰議題干擾，在已經定案且較預期來的好的狀況下，短線美股有望回穩，不過由於聯準會即將在 3/20 開會並且升息，未來宜觀察是否出現升息次數高於預期，或是通膨訊號升高的狀況，目前研判，美股將可震盪後走高，科技股為多頭重要焦點。

在前一日美股回穩的狀況下，亞股昨日大多開高走高，不管是日、韓、港以及陸股，都明顯較前一日反彈，從貨幣走勢來看，短線美元指數維持震盪格局，亞幣也沒明顯轉弱跡象，代表目前外資並沒有要大幅撤出亞股的意圖，因此短線亞股的走勢雖然受美股影響，然只要未來美股回穩，研判亞股將可在此打出底部向上彈升。

由於費半指數再創波段高點，加上美股回穩，激勵台股昨日開高走高，指數站上月線反壓，從技術面來看，短期月線雖然持續下壓，不過由於未來 5 日月線即將開始扣抵 10500 點以下低值，月線將有機會走平，因此，當大盤站穩月線後，指數就有機會再向 11000 點壓力區挑戰。從盤面來看，半導體股為昨日指數強攻的焦點，聯電因配發 0.7 元股息，加上回購 20 萬張庫藏股，短線上現金殖利率達 4.5% 以上，吸引市場資金搶進，亮燈漲停，而記憶體族群在美光帶動下也持續輪動，整流二極體今年缺貨、漲價效應延續，台半、強茂也輪流走高，汽車零組件的為升、貿聯 - KY 以及電動車的和大等，也是短線多方的焦點，生技股在中裕、益安帶動下，短線成為帶動 OTC 走高的主流，而矽晶圓、3D 感測等前主流開始有轉強現象，在基本面成長的趨勢下，研判段有機會持續走高，其他如自動化、AI、顯示卡、低價 PCB、網通等類股，也都維持輪動，上述相關類股都為近期多方的焦點，可持續偏多操作，不過由於近期陸續公布 2 月營收，個股短線可能受到干擾，因此操作上不宜追高。

