【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子三王攜手上攻 台股收復所有均線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 119 點至 10827 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.76 點，電子期轉為正價差 0.41 點，金融期逆價差縮至 - 0.66 點。現貨部分，三大法人賣超 3.53 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4833 口至 13122 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3390 口至 49664 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1563 口至 12944 口。

週三美股三大指數開低走高，費城半導體指數收盤更是率先創下歷史新高，激勵週四亞洲股市全面走揚，帶動台股今日以上漲 43 點開出，盤面上由電子三王領軍上攻，各類股族群皆有表現，早盤指數一度大漲逾百點，成功站回 10800 關卡，盤中雖有獲利調節賣壓使漲幅略有收斂但力道不大，八大類股中僅食品類股收黑，其餘皆收紅，其中又以機電類股漲幅 1.05% 表現較佳，終場加權指數上漲 77.92 點或 0.725%，收在 10823.24 點，成交量能 1208.7 億，較前一日縮減 24.84 億。國際股市消化消息面利空後反彈，技術面觀察，今日大盤以帶短上影線紅 K 棒重回所有均線之上，整體盤勢轉趨對多方較為有利，但指數要進一步向上挑戰仍需價量配合。盤勢近期頻頻受國際消息面衝擊影響，短線股市波動加劇需留意相關交易風險，並嚴設停損停利點。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 升至 1.5，自週一的 1.28 已連續三日提升，從第二週選擇權來看，買權未平倉共 65,488 口，賣權未平倉共 95,322 口，週選的 P/C Ratio 從昨日剛開倉的 1.12 上升至 1.46，顯示月選與週選市場的氛圍都有逐漸樂觀跡象。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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