麥當勞的金色拱門由M變成W 這絕對不是惡作劇

近日如果民眾開車經過美國加州 Lynwood 的麥當勞 (McDonald's)(MCD-US)，可能會覺得有些不對勁，這家餐廳的金色拱門標誌，居然由「M」倒立成「W」。然而，這並不是惡作劇，而是刻意為之。

據《CNBC》報導，麥當勞發言人 Lauren Altmin 表示，為了慶祝國際婦女節，麥當勞的 M 將被翻轉成 W。

Altmin 指出，公司一向支持職場的女性，並提供成長與成功的機會。在美國，10 個麥當勞餐廳的經理中，有 6 名是女性。

麥當勞全球多元化部門負責人 Wendy Lewis 也發表聲明指出，這是麥當勞品牌歷史上，首次為了國際婦女節翻轉金拱門標誌，以紀念世界各地女性的卓越成就。

麥當勞還指出，在 3 月 8 日當天，包括 Twitter、Instagram 等在內的所有線上麥當勞帳號，都會換成倒立的金拱門。

麥當勞不是唯一一家修改公司標誌，以慶祝婦女節的企業。Brawny 近年來在這個時間，都在衛生紙包裝上凸顯女性，做為 #StrengthHasNoGender 活動的一部分。

威士忌品牌 Johnnie Walker 則是在 3 月推出限量「Jane Walker」產品，每銷售一瓶 Jane Walker，公司就會捐贈 1 美元給支持女性事業的組織，最高為 25 萬美元。

國際婦女節起於 20 世紀初，由於西方各國在快速工業化之下，工資低且工作環境惡劣，在 1857 年 3 月 8 日，美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭，抗議惡劣的工作條件和低薪。之後，幾乎每年這天都有抗議活動，直到 1920-30 年代。1960 年代女權運動興起，這些紀念活動又開始恢復，聯合國於 1975 年開始也舉辦活動慶祝婦女節。

