鴻海FII上市申請案 中國證監會3/8將審議

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII)A 股上市申請案，中國證監會最快 3 月 8 日將審議上市申請案，此舉也等於鴻海自 2 月 1 日申請上市開始，到進入審查會，只花了短短 5 個月時間，市場也預期，FII 若審查順利，預估最快 4 月就有望正式掛牌。

鴻海今年 1 月 31 日召開股東臨時會，決議通過富士康工業互聯網赴中國 A 股掛牌，而鴻海也在 2 月 1 日就向中國證監會提出上市申請，並在 2 月 22 日就更新公布上市公開說明書，當時市場就指出，僅僅 3 周就完成其他公司平均要花 1 年才能達成的進度，顯示中國對 FII 上市案重視程度超乎預期。

鴻海董事長郭台銘表示，富士康工業互聯網 (FII) 是一家六流公司，包括了人流、技術流、訊息流、過程流、物流及金流，透過虛實整合，可以提升生產效率 30%，良率更可達 99% 以上。郭台銘說，FII 做的是平台整合，整合了工業大數據、智能製造、雲端智慧、數據安全管控、智能供應鏈及區塊鏈金融。

根據富士康工業互聯網說明書內容，該公司 2017 年營收為 3545.43 億元人民幣，比 2016 年的 2727.12 億元成長 30%，而歸屬母公司的稅後純益為 158.67 億元人民幣，也較 2016 年的 143.65 億元成長 10%。

而富士康工業互聯網的主要客戶也是遍及全球主要電子大廠，包括 Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為、聯想、NetApp、Nokia、nVidia 等，其中前 5 大客戶的營收比重則超過 70%。