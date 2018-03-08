〈國巨法說〉陸廠崛起不用怕 3大障礙 將繼續拉大差距

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日舉行法說會，對於中國廠商崛起，董事長陳泰銘表示，技術層次低、客戶布局及認證問題，將是國巨持續拉大與中國對手差距的關鍵。另外陳泰銘也釋出將持續併購的訊息，以加強國外行銷及銷售。

陳泰銘認為，中國廠商雖擴充產能，但是因為產品技術層次低，品質也還沒有被大量認證，同時在應用端客戶布局還不到位，因此讓中國廠商無法往高階走。相較之下，國巨電阻產品完整度最大，比國外廠商更完整，電容產品也有 80-90% 的完整度，且正加強研發中，預期最快可在 18 個月完成。

陳泰銘指出，陸系被動元件廠廠全球市佔率還不到 8%，即使增加 30%，市佔率也僅超過 10%，對於產業缺口還是補不起來，在規模經濟效益下，陸廠要加入競爭還滿辛苦。陳泰銘表示，陸廠跟國巨最有可能競爭的區塊是大中華區，但效果應該不大，更不用海外市場的競爭關係。

至於併購，陳泰銘表示，國巨會加強國外行銷跟銷售，除中國外，還有北美、歐洲、東南亞、東北亞等，將鎖定鎖定工規、汽車及新興應用面。

至於股利政策，陳泰銘認為，股利政策穩定配發為主，實際配發將依照公司營運狀況而定，而董事會決定今年將配發 2 元股票股利，主要是認為適度配發股票股利，可有助增加流動性，在公司體質調整過後，也能吸引更多投資人分享營運成果。