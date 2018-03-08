三大法人賣超2.69億元 外資大砍台灣50反1 金融又成災區

台股今 (8) 日指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成功收復月季線。三大法人僅自營商偏多，外資及陸資賣超 9.51 億元，外資自營商賣超 0.83 億元，投信賣超 2.95 億元，自營商自行買超 3.91 億元，自營商避險買超 5.86 億元，合計三大法人賣超 2.69 億元；個股方面，外資賣超又集中金融股，另外也大幅調節台灣 50 反 1。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 3381 口，淨部位多單來到 49664 口；投信回補空單 516 口，淨部位空單來到 32966 口；自營商回補空單 1000 口，淨部位空單來到 3576 口，合計三大法人加碼多單 4897 口，淨部位多單為 13122 口。

外資今天主要買盤集中在半導體族群，包括晶圓雙雄台積電及聯電，其中聯電單日買超創去年 8 月以來新高，日月光、華邦電、南亞科、強茂、嘉晶等半導體也獲青睞，至於面板雙虎則是由友達率先轉為買超，中止連 9 賣，群創則是慘遭連 14 賣，是去年 11 月中以來最長賣超紀錄。

金融股部分，外資賣壓又有增溫跡象，包括新光金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、台新金、開發金、玉山金、華南金、國泰金、第一金、國票金等均遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 11 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為聯電，買超張數 49269 張，第 2 名友達，買超 18726 張，第 3 名日月光，買超 10077 張，第 4 名華邦電，買超 7679 張，第 5 名旺宏，買超 6249 張。6 到 10 名依序為，南亞科，買超 4816 張；佳世達，買超 3695 張；中裕，買超 3392 張；華新，買超 2770 張；兆豐金，買超 2729 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 35720 張，第 2 名富邦 VIX，賣超張數 19990 張，第 3 名宏碁，賣超 8245 張，第 4 名新光金，賣超 8231 張，第 5 名鴻海，賣超 7951 張。6 到 10 名依序為，元大金，賣超 4645 張；微星，賣超 4297 張；英業達，賣超 4108 張；華航，賣超 3601 張；長榮，賣超 3589 張。

法人表示，外資今天雖然賣超，不過從金額來看，外資目前正處於調整持股階段，因此盤勢仍由內資主導，就外資操作策略可發現，半導體依然還是外資最愛的族群，因此包括聯電、日月光及華邦電都是主要買超標的，但是在美股有效回穩之前，預料指數仍將是以區間盤整為主。