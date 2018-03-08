台股盤後－電子權值回神 比特幣反掉滿地 上漲77點收復月季線

受到美股期指回穩帶動，亞股也同步反彈，台股今 (8) 日早盤由台積電領軍反攻，聯電也因為庫藏股強攻漲停，鴻海、大立光、國巨等權值股同步齊彈，指數一度大漲逾 100 點，然而強勢族群比特幣概念股卻明顯拉回，撼訊、映泰及麗臺均跌停，終場指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成功收復月季線，成交值 1204.8 億元。

以中小型股為主的櫃買市場同樣開高震盪，生醫股續演強勢指標，終場上漲 1.26 點，以 150.27 點作收，成交值 373.99 億元。

台股類股今日漲多於跌，漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 2.6%，光電、半導體、油電燃氣、電機機械、其他電子、生醫等漲幅已均超過 1%，化學生醫、造紙、資訊服務、紡纖、化學、橡膠、電子通路、電器電纜、鋼鐵、通信網路、金融、電子零組件、其他類、觀光、航運、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有汽車、食品、貿易百貨、塑膠、水泥、電腦設備等。

台股受惠美股回神，電子權值股也反彈，其中台積電一度收復 250 元整數關卡，大立光也穩步站回 3700 元之上，鴻海則因子公司 FII 上市案今日將接受中國證監會審議，集團演出慶祝行情，鴻海全場均在平盤以上，鴻家軍也幾乎走高，GIS-KY、訊芯 - KY、台揚、榮創、建漢、亞太電、乙盛 - KY、京鼎等也均收紅。

至於被動元件因為龍頭廠國巨今將舉行法說會，吸引市場追價買盤湧入，順利收復 400 元整數關卡，帶動同族群興勤、佳邦、聚鼎、信昌電、華新科、立敦、奧斯特、立隆電、金山電等也均收紅。

生醫股則由中裕帶隊，盤中一度漲停，創 2016 年 6 月以來新高，生華科、益安也連袂漲停，天賜爾、立康、佰研、寶齡富錦、萊鎂醫、博錸、鈺緯、台康生技等漲幅也均超過 3%。

至於顯卡族群則是因傳出多家政府將關閉交易所，加上又有駭客攻擊事件，引發市場擔憂，撼訊、映泰、麗臺、廣寰科等均亮燈跌停，宏碁、技嘉、微星也收黑，僅青雲力抗跌勢強攻漲停。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股從 10189 點反彈以來，指數現在在 10800 點附近開始遇到月線反壓，加上企業 2 月營收變數，預期指數仍會陷入整理，不過整體來看，強勢股雖有拉回跡象，但是多方力守年線，另外又有股東會前夕的融券回補，預期指數震盪幅度將加劇。