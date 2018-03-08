〈國巨法說〉陳泰銘：產業結構改變提升整體需求 被動景氣今、明年可望續強

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，現在的需求不像過去是單一產品的需求，是產業結構性的改變，需求強度可望延續，樂觀看待景氣熱度將持續滿長一段時間，包括今年跟明 (2019) 年。

國巨今 (8) 日舉行線上法說會，由董事長陳泰銘親自主持。陳泰銘表示，被動元件在 1987 年跟 2000 年各有一波景氣高峰，那時是因有殺手級產品出現，造成需求急速拉升，不過這次從 2017 年開始，供需狀況就跟之前不同，主要是因為結構改變，現在沒有殺手級產品，而是各個產品，包括手機、汽車、互聯網、IOT、5G、AI、AR 等產品，造成整體需求增加。

陳泰銘指出，一台 i7 所使用的被動元件是 420 顆，到了 i8 或是 iX，就增加到 600-620 顆，因此雖然雖然手機整體市場銷售僅成長 5-10%，但是被動元件用量增加更多，等於有 30-40% 的需求成長。

汽車部分，陳泰銘表示，過去是傳統引擎，現在走向油電再來到電動車，還有未來的自駕，這些都是要靠電子化控制。

陳泰銘表示，越來越多電子化跟感應器，改變了人類需求，也對零組件有大量需求，過去台灣在標準型產品競爭力強，因此跟日本競爭也激烈，現在汽車需求持續放大，大家都把毛利率不好的產能移到汽車跟工業，而且從標準型產能轉向利基型，產品價格是 2-2.5 倍，廠商自然就不會想把產能再轉回來。

陳泰銘表示，國巨在 2016 年第 4 季就看到產業趨勢，去年股東會也報告過，庫存安全存量是指標，之前是 90-120 天，去年 BB 值約在 1.1 上下，換言之，接單高於出貨，就會降低安全庫存，因此公司規劃增加 30-40% 的高階產能，共砸超過 120 億元，超過過去 5 年總和，現在連設備的交期，也從 6-9 個月，拉長到 14-18 個月。