亂世英豪 專訪金管會主委 顧立雄

文●鄭慧菁

金管會成立十四年、任用十三位主委，若以保險業術語來看，平均十三個月定著率只有七％，比壽險業務員還低，若放到企業體系一併統計，無疑是拉低人員流動率的一匹劣馬。無論是金管會主委「不好做」、亦或歷任主委都「做不好」，在在顯示這個需要高度專業的職位難以駕馭。

亂世出英豪 法界悍將掌金管會

近兩年金融界接連發生中信金、兆豐金、樂陞、浩鼎多起重大弊案，前金管會主委丁克華因此下台；接任的主委李瑞倉，在隨林全內閣總辭後，因慶富案被立委點名幫忙「喬」資金，惹得一身腥。亂世出英豪，值此用人之際，沒有絲毫金融背景的法界大老顧立雄臨危受命，出任金管會主委，這個看似魯莽的決定，為金融業帶來新的面貌。

翻開金管會的委員名單，除主委及二位副主委，另四位委員分為由財政部部長許虞哲、經濟部部長沈榮津、法務部部長邱太三、國發會主任委員陳美伶擔任。足見金融監理除金融業的本體之外，更涉及財政、法務、經濟、國家發展諸多層面。

顧立雄是以法律背景接任金管會主委的第一人，自二○○四年擔任總統大選律師團發言人，逐漸成為公眾人物，之後一直受到各種「勾引」，從法界轉型到政界，顧立雄曾一再抵抗、萬分猶豫，然而人在江湖、身不由己。「一開始完全沒有想過，後來徵詢多人意見，自己又看了一些資料，理解金融監理確實與法律面有關係，」顧立雄談起到金管會的內心轉折，「雖然我對金融的涉獵沒有之前幾任主委那麼深，但畢竟在大型事務所當律師，承辦案件極廣，法界人士、金融圈朋友都很鼓勵，最後只有硬著頭皮接。」

提升天使面貌 壓抑魔鬼現身

組織法賦予金管會「維持金融穩定」及「促進金融市場發展」雙重任務，顧立雄在《金融與美好社會》一書看到金融監理收放之間的微妙之處。每個人從小到大，在實現人生目標的過程都離不開與金融的連結，甚至整個社會國家建構目標，都需要金融機構在背後支撐；但金融機構同時掌握資金與信用配置的資源，逐漸形成人在體制中貪婪的可能性。

金融業一方面要支援實體經濟，扮演天使的角色；另一方面在人的自私、自利中滋養出魔鬼。「金融監理要時常記住提升天使的面貌、壓抑魔鬼現身，」這就是金管會的主要任務。

開鍘中信金 零容忍監理時代來臨

一九八五年台北十信超貸案，是人為貪婪導致金融惡魔現身的慘痛實例，十信案牽扯極廣，當時法界有句玩笑話「沒辦過十信案的不叫律師」顧立雄憶及，「整個十信案牽連甚廣，刑事案、民事案等，人非常多，律師有利害衝突的倫理問題，不能接互相有利害衝突的同案被告案件，每個同案被告都要找不同律師，幾乎把台北市律師都找光了。」

顧立雄從十信案深刻體會，當家族把銀行當自家金庫使用，對一般民眾而言，完全違背平等待客的授信原則，銀行用很低的資本取得大眾資金，是需要被高度監理的產業。

去（二○一七）年底中信金為離職員工辜仲諒代墊保釋金九二六○萬元，被顧立雄大刀一揮，中信金核處罰金一千萬元，總經理吳一揆停職六個月、法遵長金延華停職三個月。

「我必須講，中信銀在消費者口碑是第一名，中信銀業務經理人的素質也很高，碰到沒有大股東治理的作為也都不錯，問題是碰到大股東的時候，所有專業經理人的專業面貌，突然在那一刻消失掉。」顧立雄藉此案說明對公司治理毫不打折，無法容忍遇到大股東轉彎的態度。

顧立雄要求金融業做好內控、內稽，透過風險控管的機制、差異化管理，一方面提供誘因，一方面提供棒子，「對於表現比較不好、缺失很明顯的，就要降低誘因、準備棒子，」法律專家努力為監理劃出明確界線「金融業要能體會到這個狀況，就會知道自己該有的責任是什麼。」恩威並施，也宣示零容忍的金融治理時代來臨。

網路投保如何確保資訊揭露？ 金管會迎戰

民眾的日常生活極度倚重金融業，而銀行總是給人服務少數高資產族的印象，保險也因為資訊不透明產生諸多爭議，「因為保險公司擁有較多資源，對消費者而言，保單相對複雜，」保戶對理賠內容有自己的想像，等發生保險事故才發現有許多除外、不理賠事項，「保戶會覺得為什麼投保當時不講清楚，或資訊應做充分揭露，」網路投保時代來臨，當保險業務員退出簽訂保單的角色，如何確保網路投保做到充分告知義務？「如果打開網頁或 APP，有一行文字跟你說：如果你理解就按『是』，相信大部分的人都沒在看，或者沒有想要理解內容，」於是金融監理陷入兩難，如何確保消費者對保險商品資訊充分理解，另一方面又要兼顧保險商品發展，對金管會而言，是項挑戰。

年金險、長照險獨立扣除額 已報財政部

從前是台灣的王牌大律師，收入自是高人一等，接掌金管會之前，顧立雄也有過人情保、買高保費的儲蓄險，目前主要的保險規劃是為了退休做準備。接掌金管會後，提高國人身故保障為主要政策目標，「我必須坦白，當主委前、後對保險知識有完全不同層面的理解，以前較從資產配置的角度思考，現在則重視保障價值。」○二○六花蓮大地震凸顯地震險問題，「現在住宅地震險投保率有三十幾％，但是都來自房屋貸款被要求保火險附加地震險，附加地震險往往在繳完貸款就不再續保，十分可惜。」

另外，很多企業願意幫員工投保團體年金，但支出的保費不能列費用，只能計入員工薪資，「但年金要等很久，到可以提領的時候員工才會有感，可是現在就要計入薪資，如果薪資很高的人就要多繳稅，員工反而不感謝，希望企業直接給現金就好，保險的機制反而沒有辦法在三、四十歲時透過公司規劃，這也是怪怪的。」從稅務稽徵的觀點來看，與保險規劃有些衝突。

原是一位保險門外漢，短短不過數個月的時間就能看見保險癥結所在，足見顧立雄為了金融監理下足功夫。「在我們步入高齡化社會後，保險是很重要的一個機制。」顧立雄心中對保險業能為台灣做什麼事情有個非常清楚的藍圖，已將年金險、長照險獨立扣除額的稅式支出報告給財政部，在兩項保險的稅式支出報告中，金管會試算的扣除額各為一．二萬元至二．四萬元，並承諾會盡力爭取。

法學專業 加速修法進度

不適宜的法令會阻礙產險業發展，目前金管會重點工作之一就是修金融六法，顧立雄以律師專業親自督軍著手修法。「以前都會將相關修法委外研究，再回到主管機關，時間半年、一年地拖過去，」現在由主管機關組成內部討論小組，邀集法律專家、相關機關代表、產業公會一同參與討論，顧立雄特別點名《保險法》修正，由他親自擔任主持人，「因為我個性急，不太喜歡慢吞吞，而我本身念法律，所有修法自己來，能夠理解急迫性，掌握修改法規內容、學者意見如何，速度會快很多。」

談到金融監理的抱負，顧立雄直言任內在政策面應該要有的作為，「金融創新事業條例通過後，FinTech 無疑是今年的重頭戲，將資金導入五加二產業也是重點，另外，我最強調的公司治理，也是今年要努力的目標，年底又有洗錢防治實地評鑑，金融業首當其衝。」興利、除弊兼顧，「希望在普惠金融、支援實體經濟方面，都能夠展現我對金融業應該有的想像。」

顧立雄說得熱血，然而，金融業對主管機關的評價普遍都是「太保守」，「歡迎隨時來指責，我們會虛心以對。」他說。

思維清晰 難逃法眼

口才鋒利的顧立雄，曾在立法院首次備詢時，對 IPO（首次公開發行股票）、ISO（現金增資）等財經專有名詞回答得結結巴巴，卻在短短數個月做了許多過去專業主委沒做的事，交出來的成績單把看好戲的人都打趴。務實的律師性格，在法庭上攻防鍛鍊出清晰的邏輯思維，輕易看破企業佈陣的障眼法，成為金融監理上洞悉問題本質的優勢。

相信金融業在顧立雄的帶領下能迭創佳機，但是，想要鑽法律漏洞，恐怕亦是難如登天。

來源：《現代保險健康理財》 351 期

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