哪些不良設計影響居家品質

文．莊孟翰 (前淡江大學產業經濟系副教授)

1999 年 9 月 21 日南投發生芮氏規模 7.3 地震，造成 2415 人死亡，2016 年 2 月 6 日台南大地震導致維冠大樓倒塌，造成 115 人死亡，經結構技師鑑定認為ㄇ字型與Ｌ型規劃設計，再加上柱子數量不足、設計位置不當皆是主因。

今年 2 月 6 日花蓮發生規模六地震，造成四棟大樓倒塌傾斜，再度震出老舊房屋結構安全問題，不僅都更議題再度被喚醒，連帶老屋健檢與土壤液化潛勢區、斷層帶等議題，也都一再被主管機關提出檢討，導致一般民眾莫不為購屋問題而傷透腦筋。

一般而言，建物規劃設計不良，不僅嚴重影響居家品質，同時也會因此而降低房屋價值，尤其隨著國民所得逐漸提高，必然愈來愈講究生活品質之提升，也就更加重視房屋規劃設計。以下謹提供常見不良設計之各項缺點，做為購屋前之參考。

一、集合住宅戶數太多：

集合住宅常見之缺點是戶數多、坪數小、公共面積大、室內實際可用面積偏小，尤其是每當景氣低迷階段所推出之低總價住宅社區，動輒數百上千戶，如果購屋之前沒有事先了解基地大小、社區規模與規劃戶數，交屋之後便會因潛在缺點逐漸顯露，而感受到與當初預售時之巨大落差。

二、夾層屋之潛在缺點：

一般購屋者總認為夾層屋可創造 1×2 的樓地板面積，除了增加使用面積外，還可創造出夾層的使用空間與創意空間，而往往忽略超重之安全性與樓高不足之壓迫感，更何況買賣時也有不少因未說明夾層違建，導致日後夾層遭檢舉拆除而引發糾紛。因此，購買前必須問清楚夾層面積是否計入權狀坪數，並詳細查閱建物謄本，方不致購買到違法夾層屋。

一般而言，夾層屋雖然價格較便宜，惟夾層係屬二次施工，除房屋總價外，還需另外支付一筆裝潢費用。此外，還得注意裝修後的室內淨高與梁柱位置，因現行《消防法規》規定，高樓建築十一樓以上，室內須裝設消防灑水系統，因此，必須注意室內淨高對於居家品質之影響。

三、樓層高度不足：

按建築法令之規定，標準樓層高度為三公尺，扣除頂板與地板厚度之後，淨高約僅 280 公分。惟卻有少數個案為了多蓋一層，而偷偷調降每層樓高度，仁愛路四段國父紀念館附近就有這麼一棟多蓋一層而導致樓高不足的建物，不僅會帶來相當大之壓迫感，更嚴重的是影響購屋權益，相對而言，挑高 3.2 公尺或 3.6 公尺之居家格調，顯然的就要氣派舒適得多。

四、門廳不夠氣派：

門廳若高度不足或空間不夠，就無法顯現氣派的視覺效果，尤其是一棟大樓的門廳如顯得狹窄侷促，不僅會影響到居家品質，亦會降低其價值，而這也正是目前一些高級住宅大廈一樓門廳之規劃設計，不僅要求豪華氣派，更要不惜成本設法引進飯店式管理之主要原因。

五、電梯數量不足：

足夠的電梯設備乃現代建築不可或缺的一環，其不僅關係到居家的方便性，更直接影響到整棟建物的價值，常見一棟十二層樓的集合住宅大廈三、四戶共用一部電梯，又沒直達地下室，其方便性如何可想而知。

筆者曾見識過二十五層住商混合大樓只有兩部電梯，下班時段電梯班班客滿而不得不步行下樓，卻又因樓梯圍繞電梯之設計，導致每下一層樓，就得繞電梯一圈之親身體驗。相對而言，現階段常見豪宅每層一、二戶，卻規劃有三部電梯再加一部傭人專用電梯之設計，其方便性與居家品質不言可喻。

六、使用機能欠佳：

有些地形狹長之建築基地，常見最大缺點在於動線不佳與採光不良，而無法兼顧格局、採光、通風、隔熱、調溼等相關事項，尤其為達到充分利用建地而將建物規劃為前後棟，並將電梯擺置於中間位置，其最顯著之缺點為整棟建築物之使用機能不佳，因此，購屋之前首應避免進門即是餐廳而非客廳，功能相反之不良設計。

此外，廚房應緊鄰餐廳、孩童房應靠近主臥室、浴廁不可太小、熱水器勿距浴室太遠等，都是兼顧實際使用機能之重點所在。另外，還應注意臥室是否緊鄰電梯而干擾睡眠之重大缺點。

七、梁柱位置不當：

有關梁柱問題除應注意其位置及大小之外，更要格外留意是否會妨礙裝潢設計與家具陳列，尤其大梁橫跨客廳或主臥室更是居家大忌。惟近年興建之 SRC 鋼骨結構建築，梁柱位置均已大幅改善。

八、無玄關規劃：

玄關設計主要在於預留進入客廳前之緩衝空間，以免大門一開室內景況暴露無遺，嚴重影響居家之私密性，此一情況常見於快遞之送貨到家服務。倘若玄關位置得宜，亦可兼顧放置鞋類、雨具等雜物空間之方便性。

九、陽台狹窄：

陽台雖只是居家的一小部分，惟卻有助於一些瑣碎雜物之處理，但若太小則無法發揮其應有之功能，例如前陽台不夠寬敞，不能擺置盆栽，則無法兼顧起居作息舒適愜意之生活品味，而狹窄的後側「工作陽台」如果連放置洗衣機都成問題，就談不上日常家務處理之方便性，因此，不論是前後陽台均應以寬敞好用為原則。

另外，近年因露台不登記不計價之規定，相對而言，有露台設計之住家，也可因實際可用面積增加而增添不少方便性。

十、走道太長：

一般而言，方正的格局，就不會有走道的出現，惟卻常見一些不規則設計之產品，室內走道所占面積太大而造成空間上的無謂浪費，尤有甚者，更有出現暗房之情況，如此則居家之品質必然大打折扣。

總之，購屋之前對於不良設計之產品如有充分之認識與瞭解，就可免除其間所潛藏之各種缺點，也才能確保購屋應有的權益。

來源：《理財周刊》 915 期

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