穿越重重雪的阻礙求金運 冷冽空氣間祝祈財運降臨 金澤神社 X 金運躍升

開春金運最金澤

石川縣金澤市兼六町 1-3

+81-76-261-0502

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開金運祈願步驟

➀喝一口開運的水

入寺院前的洗手池一般是不喝的，但因為金澤神社水質神靈，因此建議入堂前洗手之餘，也可以喝一口水。

➁本堂祭拜

誠心地至本堂前投下象徵緣分的五円，再以二拜二拍一拜方式，誠心祈福。

➂祈願白阿紫稻荷大明神

神社右前方小堂供俸白阿紫稻荷大明神，是祈求商業興盛、金運大開的神，別忘記先到此誠心祈願。

➃金城靈澤挑戰

接著穿越鳥居來到金城靈澤前， 先站在水澤前定心，誠心想好要祈求的金運相關願望。

➄加速繞三圈求願

心中默念願望，大大吸一口氣後閉氣，以順時針方式繞著靈澤走三圈，繞完才能呼吸，如此願望才會達成。(也可以用跑的加速)

位於兼六園一角的金澤神社，是 1794 年加賀 11 代藩主前田治脩的明倫堂，供俸著學問之神菅原道真，一旁的金城靈澤，是「金澤」名字的由來。近年來除求學問外，繞著金城靈澤「施法」的招金運更蔚為風氣。

穿越眾多鳥居就可抵達金澤發源地－金城靈澤。

堂內的白蛇靈氣

金澤神社以祀奉學問之神菅原道真、除災難的白蛇龍神以及前田家諸神為主，是歷代藩主祈求繁榮與平安的聖地。除參拜之外，別忘記抬頭看本堂拜殿的天花板，6 年前與現代廟宇繪畫大師俊一山田合作，在本堂天花板畫下了極具張牙舞爪的白蛇龍神、一旁的裸身嬰兒代表著世間人的純潔，現代藝術與歷史感的廟宇相映襯，非常值得細細欣賞。

向靈澤求金術

「施法」招金運就在神社旁一角，久遠以前鄰近農夫在此清洗農產品，卻洗出金沙來，這片位於金澤城南側的湧泉被譽為「金城靈澤」，金澤取名也因此而來。這窟湧泉至今夏枯水季也不乾枯、久雨季也不會滿溢，永遠清澈透明。金澤人會特別帶著水器前來裝水，喝了甘甜冷冽的水據說也能求開運。

祈求開金運的方式很具挑戰性，本堂祈福後到金城靈澤前，面對靈澤水面心中默念自己的願望、深吸氣後閉氣開始順時針方向繞 3 圈，順利走跑完就會願望達成。靈澤雖然不大，但也因一口氣的時間不夠，經常可見信眾摀著口脹紅臉奔跑的模樣，但為了求金運大開，也只能拚了命的跑完。

除了金運祈求外，原本祀奉的菅原道真也讓金澤神社的學問運強大，因此也常可見學校老師帶著同學們前來校外教學祈願，在正殿參拜過後，一定還要到左側的「夢牛」前，心中默念著學問的願望，一面撫摸夢牛的頭 3 次，如此，便會日日有好夢並且學問達成。

滿滿的學問與金運祈求繪馬就可知道金澤神社的能量無比。

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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