金銀價格比飆新高　分析師：白銀處於小牛市前夜

全球通膨預期升溫、股市波動加劇的背景之下，不少資金湧入黃金避險，同為貴金屬「兄弟連」的白銀，相較之下遭受冷落。

不過，2 月底 COMEX 黃金白銀價格比一度達到 81 倍，意味著購買 1 盎司的黃金需要 81 盎司的白銀。專家表示，過去 10 年裡這種情況只出現兩次，並且每次都是黃金隨後上漲，而白銀漲勢更大。

分析師指出，目前金銀比處於歷史的較高位置，白銀被明顯的低估，一旦之後金銀價格開始上漲，白銀漲幅將會明顯大於黃金。

貴金屬資訊網 GoldSilver 創辦人邁人邁克 · 馬洛尼就透露，他最近大量購買白銀，因為白銀被高度低估，而且黃金白銀價格比也很高，所以他買了白銀而不是黃金。

「白銀可能已經處於小牛市的前夜。」金大師首席分析官助理王璡青也對白銀後市感到樂觀。

雖然同為貴金屬，黃金、白銀的最近行情卻大不同，今年以來，COMEX 黃金上漲 1.85%；而 COMEX 白銀則下跌 2.54%。王璡青認為，「目前黃金走勢強於白銀，這主要是因為避險情緒的問題。」

值得注意的是，截至 3 月 7 日，金銀價格比來到 79.79 倍，在 2 月下旬最高一度達到 81 倍，「從歷史金銀價格比來看，平均保持在 58 倍左右，低於 40 倍時就說明金價被低估，高於 80 倍說明白銀被低估。」業內分析人士秦雲龍表示。

白銀大漲必須基於黃金有持續的漲幅，這就關係到美國通膨、升息腳步以及美元指數走勢，或者受到突發因素激發避險需求。”

分析師認為，短期美元下跌，跟隨黃金強勢反彈，其中 CFTC 基金淨多頭處於歷史低位，顯示看空情緒過於集中，帶動金價強彈，但接近美國升息月，利空仍存，過高的價格比意味著白銀被低估，Fed 會議決策過後，白銀多頭更值得期待。