加密貨幣ETF版本推出！投資人不以為然

開戶人數比嘉信理財 Charles Schwab 還多的比特幣交易所 Coinbase，宣佈將推出「加密貨幣版」的指數追蹤基金。

Coinbase 總經理 Asiff Hirji 週二 (6 日) 在接受《CNBC》訪問時表示，此基金是一個容易接觸所有加密貨幣的投資媒介。名為「Coinbase Index Fund (CIF)」的指數基金將給美國投資人於加密貨幣交易所 GDAX 上碰觸加密貨幣投資，並根據各貨幣市值做加權分配。

如同道瓊斯工業平均指數般，採用 30 檔股票來反映整體美國金融市場，CIF 也將反映整體加密貨幣市場。Coinbase 目前為購買加密貨幣的首選平台，其 GDAX 交易所接受比特幣 bitcoin、比特幣現金 bitcoin cash、萊特幣 litecoin、及以太幣 ethereum。

然而，因還是未解釋瑞波幣 Ripple (XRP)，受到全球網友批評。

未被列入的瑞波幣一度下跌 / 圖：ZeroHedge

Hirji 提道，該公司在向 GDAX 交易所添加新貨幣時一直很謹慎，並且努力避免任何「垃圾」。但 CIF 不同，將添加每一檔新的加密貨幣。同時，也宣稱在美國證券交易委員會 SEC 嚴謹的監督貨幣上市 ICO 下，Coinbase 將不會犯什麼違法事項。

目前只有美國居民才有權投資此基金，Hirji 提道，這也是因 SEC 的監督所造成的原因之一。 同時，Coinbase 並未提到基金啟動的時辰，而 Hirji 也老王賣瓜了一番，提道加密貨幣為會科「資產」。基金的最低投資額為 1 萬美元，而費用只收基本的 2% (不收績效費用)。

Hirji 指出了 Coinbase 的更廣泛的投資策略，更適合零售投資人 (散戶)，無須自己挑選加密貨幣，跟著大盤走即可。