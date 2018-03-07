【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

利空奇襲，加權小跌，OTC 小漲

【比特幣區塊鏈】持續強勢

【盤勢分析】

美股週二持續上攻，道瓊因扣底低值，20MA 已翻揚，nasdaq 大漲，費半過歷史高，可惜台股盤前傳出柯恩要出走，導致台股早盤開低衝高殺尾盤！加權小幅區間震盪，但因今週選擇權結算，台指 (03) 波動較大！而現貨上，上週五的人氣股【被動元件】及部分【比特幣區塊鏈】個股今表現仍強(連 4 天)，還有甚麼股票是震盪時可留意的，相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 可惜了持續死亡交叉，而週 KD 死亡交叉 (似乎有收斂跡象，可持續追蹤，週五確認) 代表行情已出現焦灼，好壞各股差異大

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數衝高後還是乖乖壓回！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【板卡電競比特幣】，這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應，及柯恩的出走，很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，週線月線該如何配合，同族群個股表現差異大，該注意甚麼？可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+5.5，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (-0.6)，6182 合晶 (+0.3)、3532 台勝科 (-0.5)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週三跌 1.2%)

◎【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力 (+3.5)、6138 茂達 (+1.9)，此族群留意漲價效應

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (再度上漲 10 元，又來到相對高點了，明法說會) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(+1)、3624 光頡、5317 凱美(-0.5)、2375 智寶(-1.05)、6127 九豪、2492 華新科(-2)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆(+3.9)、2478 大毅、5255 美桀(+4.6)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (+11)、3035 智原、3661 世芯 (盤中高 144)、6591 動力、6150 撼訊 (20 分鐘分盤交易 + 4)、2377 微星 (+3.7)、2376 技嘉 (+3.4)、3515 華擎 (+2.8)、3540 曜越、2465 麗台、2399 映泰 (漲停 + 2.55)、2425 承啟、5386 青雲 (再漲停 + 9.8)、2421 建準，此族群氣勢以起，停損停利設好即可