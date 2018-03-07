高盛警告美國將自食貿易戰「惡果」：物價陡增 競爭力遭削弱

摘要：高盛認為，美國如果對鋼鐵和鋁製品提高關稅，那麼將助推金屬的價格，最終受害的不僅是加拿大、歐盟等盟友，還有要使用這些金屬的美國企業。

隨著川普在貿易議題上的態度越來越強硬，華爾街愈發擔憂貿易戰可能帶來的惡果。

高盛認為，川普計劃對鋼鐵等金屬製品徵收的關稅可能會讓美國物價壓力陡增，同時傷及盟友，最終讓全球金屬市場形成兩極分化。

在周二發布的一份報告中，高盛指出：

提高關稅將會提高原料價格，從而美國經濟競爭力遭到削弱。

對鋼鐵和鋁製品徵收關稅，受到影響更大的將會是加拿大、墨西哥和歐盟，而非中國和俄羅斯。

此外，高盛認為川普的貿易戰將會讓全球金屬市場形成兩極分化，這樣的市場會最終傷害到消費這些金屬的下游產業，因為這些產業將不得不面對金屬原材料的高價。

高盛並非首個警告貿易戰可能帶來的危險的華爾街巨頭。

GMO 聯席資產配置總監 Ben Inker 在最近的一份報告中指出：

我相信，徵收高額關稅帶來的負面影響更加顯著，它們將讓美國的通膨進一步走高，而更高的通膨將或多或少地對所有金融資產構成威脅。

更嚴重的威脅是，這有可能逐步升級為一場真正的貿易戰爭。屆時，大範圍的商品和服務都將受到波及，價格將被推高，從而抑制全球需求。這不僅會使我們走向通膨，而且可能進入滯漲。

無論哪種情況，資產估值和企業現金流都會承受壓力。

他預計，嚴重通膨這種對投資組合而言最糟糕的事情有可能導致投資者蒙受 40% 的虧損，全球性貿易戰同樣如此，也會造成同等程度的損失。

『新聞來源／華爾街見聞』